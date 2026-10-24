Lắng nghe, chia sẻ cùng Nhân dân
Thông qua mô hình “Cà phê sáng của lãnh đạo phường với Nhân dân”, các tâm tư nguyện vọng chính đáng của người dân được các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền địa phương lắng nghe, chia sẻ, tìm hướng giải quyết phù hợp cho người dân. Họ cảm thấy các cấp lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền gần dân chia sẻ mọi việc lớn, nhỏ bà con đang quan tâm.
Tác giả: Hoàng Thái Khoa
Đơn vị: Báo và PTTH Lâm Đồng
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Bài 1: Cà phê sáng cuối tuần với người dân địa phương
Bài 2: Chia sẻ, tìm hướng giải quyết cho người dân
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/lang-nghe-chia-se-cung-nhan-dan-470960.html