Chuyển đổi xanh vì thế không chỉ là câu chuyện bảo vệ môi trường, mà còn là điều kiện để các cơ sở giữ nghề, giữ khách hàng và nâng sức cạnh tranh.

Giữ nghề trước sức ép mới

Hà Nội hiện có 83 làng nghề chế biến lâm sản với 2.899 cơ sở kinh doanh, chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ. Những làng nghề như Vạn Điểm, Canh Nậu, Chàng Sơn, Sơn Đồng, Liên Hà, Liên Trung... từ lâu nổi tiếng với sản phẩm đồ gỗ gia dụng, nội thất, đồ thờ và hàng mỹ nghệ. Hoạt động sản xuất tạo việc làm, thu nhập cho người dân, góp phần duy trì nghề truyền thống và phát triển kinh tế nông thôn.

Chi cục Kiểm lâm Hà Nội kiểm tra nguồn gốc lâm sản tại Công ty TNHH Dương Cường, xã Tây Phương. Ảnh: Hoàng Sơn

Tuy nhiên, sản xuất càng phát triển, áp lực môi trường càng lớn. Bụi gỗ, hóa chất, dung môi phát sinh trong quá trình sản xuất đang ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe cộng đồng. Đáng lo ngại, không ít xưởng chế biến vẫn nằm xen kẽ trong khu dân cư.

Trong điều kiện mặt bằng hạn chế, việc lắp đặt thiết bị xử lý môi trường, tổ chức kho nguyên liệu và phân khu sản xuất gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, kiểm soát ô nhiễm không thể chỉ trông chờ vào ý thức từng hộ, mà cần giải quyết đồng bộ từ quy hoạch mặt bằng, hạ tầng sản xuất đến đổi mới công nghệ.

Bên cạnh yêu cầu về môi trường, Giám đốc Công ty TNHH Dương Cường (xã Tây Phương, Hà Nội) Nguyễn Quý Dương cho rằng, việc quản lý và chứng minh nguồn gốc nguyên liệu gỗ cũng quan trọng. Doanh nghiệp phải hoàn thiện hồ sơ, chứng từ để bảo đảm tính hợp pháp của nguồn nguyên liệu. Do đó, doanh nghiệp phải lựa chọn nguyên liệu rõ nguồn gốc, sử dụng tiết kiệm, hạn chế phế phẩm và có phương án kiểm soát chất thải.

Bà Chu Thị Nguyệt, chủ cửa hàng đồ gỗ Tài Nguyệt (xã Phú Xuyên, Hà Nội) cho biết, sức ép còn đến từ những thay đổi trong thương mại quốc tế. Các đối tác nhập khẩu ngày càng quan tâm đến trách nhiệm bảo vệ môi trường và khả năng truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Đáng chú ý, Quy định chống mất rừng và suy thoái rừng của Liên minh châu Âu (EUDR) đặt ra yêu cầu thẩm định đối với những sản phẩm từ gỗ. Doanh nghiệp muốn xuất khẩu phải chứng minh tính hợp pháp của nguyên liệu và sản phẩm đó không liên quan đến chặt phá rừng.

Như vậy, khi yêu cầu của thị trường ngày càng chặt chẽ, những vấn đề này có thể cản trở khả năng tham gia chuỗi cung ứng và mở rộng thị trường xuất khẩu của các làng nghề. Do đó, sản xuất xanh là yêu cầu tất yếu để bảo vệ môi trường và giúp ngành chế biến gỗ duy trì sức cạnh tranh.

Chuyển đổi xanh từ nguyên liệu đến nhà xưởng

Một trong những nút thắt của ngành chế biến lâm sản Hà Nội là sự mất cân đối giữa nguồn cung tại chỗ và nhu cầu sản xuất. Theo Trưởng phòng Pháp chế và Xử lý vi phạm về lâm nghiệp (Chi cục Kiểm lâm Hà Nội) Phạm Văn Mậu, mỗi năm, rừng trồng của thành phố chỉ cung cấp khoảng 28.000m³ gỗ, trong khi nhu cầu của các cơ sở chế biến lên tới 380.000m³. Khoảng cách lớn này khiến doanh nghiệp phải phụ thuộc vào nguồn cung từ các tỉnh, thành phố khác và nhập khẩu.

Sự phụ thuộc khiến doanh nghiệp phải đối mặt với rủi ro về giá cả, thời gian giao hàng và cũng làm tăng yêu cầu kiểm soát nguồn gốc. Khi nguyên liệu đi qua nhiều khâu trung gian, việc xác minh thông tin lô gỗ, nơi khai thác và tính hợp pháp của quá trình lưu thông càng phức tạp. Vì vậy, liên kết với các địa phương có thế mạnh về rừng trồng, xây dựng chuỗi cung ứng ổn định và minh bạch là việc cần làm, thay vì để doanh nghiệp tự xoay xở với nguồn nguyên liệu.

Hơn nữa, Kế hoạch số 158/KH-UBND của UBND thành phố Hà Nội về hành động thích ứng với EUDR đã xác định rõ yêu cầu tăng cường quản lý, bảo vệ rừng bền vững và kiểm soát nguồn gốc lâm sản.

Một trong những mục tiêu đáng chú ý là 100% cơ sở chế biến, kinh doanh lâm sản được tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các quy định; 100% cơ sở ký cam kết sử dụng gỗ có nguồn gốc hợp pháp. Thành phố cũng đặt nhiệm vụ hoàn thiện cơ sở dữ liệu tài nguyên rừng, đất lâm nghiệp và ứng dụng công nghệ số trong quản lý.

Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Mạnh Phương, cùng với kiểm soát đầu vào, đổi mới công nghệ là khâu then chốt trong chuyển đổi xanh. Các cơ sở cần thay thế máy móc cũ, tiêu hao nhiều năng lượng; đầu tư hệ thống hút, lọc bụi, kiểm soát khí thải tại công đoạn sơn, phủ bề mặt...

Ngoài ra, các cơ sở sản xuất có thể kiểm kê điện năng, đánh giá mức hao hụt nguyên liệu và xác định công đoạn phát sinh nhiều chất thải để lựa chọn giải pháp phù hợp. Hiệu quả phải được đo bằng mức tiết kiệm năng lượng, nguyên liệu và giảm phát thải ra môi trường.

Về lâu dài, thành phố Hà Nội cần đẩy nhanh việc hoàn thiện các cụm công nghiệp có hạ tầng đồng bộ, có hệ thống xử lý nước thải, thu gom bụi, quản lý chất thải và kiểm soát khí thải đạt quy chuẩn để từng bước đưa cơ sở chế biến gỗ ra khỏi khu dân cư.

Đặc biệt, khó khăn về vốn cũng cần được tháo gỡ. Phần lớn cơ sở chế biến gỗ là hộ gia đình, doanh nghiệp nhỏ, khó đáp ứng yêu cầu đầu tư đồng bộ máy móc và hệ thống xử lý môi trường. Vì vậy, các chương trình khuyến công, tín dụng xanh, hỗ trợ đổi mới thiết bị và tư vấn kỹ thuật cần hướng đúng vào nhóm này, ưu tiên những dự án tiết kiệm nguyên liệu, năng lượng và giảm phát thải.

Ngành chế biến lâm sản không thể tiếp tục chạy theo sản lượng, mở rộng nhà xưởng mà xem nhẹ chi phí môi trường và sức khỏe cộng đồng. Chuyển đổi xanh phải được đo bằng kết quả cụ thể: Giảm bụi, khí thải; tiết kiệm năng lượng, nguyên liệu; kiểm soát nguồn gốc gỗ và nâng tỷ lệ cơ sở đáp ứng yêu cầu môi trường.

Thành phố cần tạo điều kiện để doanh nghiệp duy trì sản xuất, làng nghề giữ nghề, nhưng kiên quyết chấm dứt phương thức sản xuất gây ô nhiễm. Đây là nền tảng để sản phẩm gỗ Hà Nội nâng cao sức cạnh tranh và phát triển bền vững.