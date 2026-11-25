Ẩn mình tại khu vực Hoàng Hoa Sơn, thuộc huyện Kế, nay là quận Kế Châu, thành phố Thiên Tân, Trung Quốc, khu lăng mộ của Lý Mật Thân vương Dận Nhưng gắn liền với một trong những câu chuyện bi kịch nổi tiếng nhất hoàng thất nhà Thanh. Đây là nơi an táng người con trai từng được hoàng đế Khang Hy lựa chọn kế vị, nhưng hai lần bị phế truất và phải trải qua những năm tháng cuối đời trong cảnh giam giữ.

Từ Thái tử được Khang Hy đích thân dạy dỗ

Dận Nhưng (1674–1725) là con trai thứ hai của hoàng đế Khang Hy, mẹ là Hiếu Thành Nhân Hoàng hậu Hách Xá Lý thị. Sau khi hoàng hậu qua đời, Khang Hy dành nhiều sự quan tâm cho con trai và sớm xác lập vị trí kế vị của ông.

Năm 1675, khi mới hơn một tuổi, Dận Nhưng được lập làm Hoàng thái tử. Ông được nuôi dạy theo quy chuẩn dành cho người kế thừa ngai vàng, học chữ Mãn, chữ Hán, kinh điển Nho giáo và các kỹ năng cưỡi ngựa, bắn cung. Khang Hy còn lựa chọn những đại thần có học vấn uyên bác để trực tiếp giảng dạy cho con trai.

Trong nhiều năm, Dận Nhưng được xem là người kế vị chính thức của triều đình. Khi hoàng đế đi tuần du hoặc thân chinh, ông từng được giao thay mặt xử lý một số công việc triều chính. Tuy nhiên, vị trí đặc biệt này cũng khiến Dận Nhưng dần hình thành thế lực riêng trong triều đình, tạo ra những mâu thuẫn ngày càng lớn với các hoàng tử khác.

Năm 1712, Khang Hy một lần nữa phế bỏ ngôi Thái tử và giam Dận Nhưng tại Hàm An cung trong Tử Cấm Thành, Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: Bảo tàng Cố cung Bắc Kinh.

Hai lần bị phế truất và cuộc tranh giành ngai vàng

Năm 1708, sau nhiều năm nảy sinh bất đồng, Khang Hy lần đầu tuyên bố phế truất Dận Nhưng. Trong chiếu dụ, hoàng đế cáo buộc Thái tử có hành vi chuyên quyền, kết bè phái và ứng xử không đúng với chuẩn mực của người kế vị.

Sự kiện này mở đầu cuộc tranh giành ngôi báu giữa các hoàng tử. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc tình hình, Khang Hy đã cho phép Dận Nhưng được phục lập vào năm 1709.

Niềm hy vọng của Dận Nhưng không kéo dài. Năm 1712, Khang Hy một lần nữa phế bỏ ngôi Thái tử và giam Dận Nhưng tại Hàm An cung trong Tử Cấm Thành. Từ đó, triều đình nhà Thanh không lập Thái tử mới trong suốt phần còn lại của triều đại Khang Hy.

Bi kịch của Dận Nhưng không chỉ là mất quyền kế vị. Người từng được chuẩn bị để trở thành hoàng đế phải sống trong cảnh bị kiểm soát, xa rời chính trường và không còn khả năng khôi phục địa vị trước đây.

Qua đời trong cảnh giam giữ, được truy phong thân vương

Năm 1722, Khang Hy qua đời và Ung Chính lên ngôi. Dận Nhưng vẫn chưa được tự do hoàn toàn. Tháng 12/1724, ông lâm bệnh nặng và qua đời tại Hàm An cung, hưởng thọ khoảng 50 tuổi theo cách tính tuổi hiện đại.

Sau khi Dận Nhưng mất, Ung Chính truy phong ông tước Hòa Thạc Lý Thân vương, ban thụy hiệu “Mật”, vì vậy ông được hậu thế gọi là Lý Mật Thân vương.

Việc truy phong này cho thấy triều đình vẫn duy trì nghi thức và danh phận hoàng gia dành cho Dận Nhưng, dù ông đã trải qua nhiều năm bị phế truất. Tang lễ của ông được tổ chức theo quy chế dành cho thân vương, với sự tham gia của các quan viên và lực lượng hộ tống.

Dận Nhưng được an táng tại khu lăng mộ Lý Thân vương ở Hoàng Hoa Sơn, thuộc khu vực Kế Châu ngày nay. Đây là địa điểm được các tư liệu nghiên cứu về lăng tẩm vương gia nhà Thanh ghi nhận.

Dấu tích lăng mộ tại Hoàng Hoa Sơn

Khu lăng mộ Lý Mật Thân vương tại Hoàng Hoa Sơn, thuộc Kế Châu, Thiên Tân, là địa điểm gắn với nơi an táng Dận Nhưng. Trong hệ thống mai táng hoàng gia nhà Thanh, khu mộ dành cho thân vương có quy chế riêng, thể hiện địa vị của người được an táng nhưng không đồng nhất với quy mô và nghi thức dành cho hoàng đế.

Khi nghiên cứu khu lăng mộ này, các nhà khảo cổ thường chú ý đến vị trí xây dựng, hướng trục, nền móng, bia đá, vật liệu kiến trúc và cách bố trí các công trình phụ trợ. Những dấu tích đó có thể giúp xác định niên đại, quy mô ban đầu và cấp bậc của chủ nhân.

Đối với mộ Dận Nhưng, văn bia và hồ sơ địa phương có ý nghĩa đặc biệt vì ông từng trải qua nhiều lần thay đổi danh phận: từ Thái tử đến người bị phế truất, sau đó được truy phong Lý Thân vương với thụy hiệu Mật. Sự thay đổi này có thể được phản ánh trong cách ghi danh hiệu trên các tài liệu mai táng.

Ngoài giá trị kiến trúc, khu lăng mộ còn là tư liệu để tìm hiểu nghi thức tang lễ dành cho hoàng tử bị phế truất nhưng vẫn được triều đình truy phong thân vương. Đây là trường hợp đặc biệt, giúp giới nghiên cứu nhận diện mối quan hệ giữa địa vị chính trị, thân phận hoàng tộc và quy chế mai táng thời Thanh.

Câu chuyện Dận Nhưng vì thế không kết thúc ở thời điểm ông qua đời. Những dấu tích còn lại tại Hoàng Hoa Sơn, cùng hồ sơ về Trịnh Gia Trang và các văn bản triều đình, tiếp tục giúp hậu thế tìm hiểu một giai đoạn phức tạp trong lịch sử hoàng gia nhà Thanh.

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