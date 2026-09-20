Lăng mộ 600 năm tuổi ở Peru hé lộ bí ẩn về hoàng gia cổ đại

Khoảng 600 năm trước, hơn 30 người đã được an táng trong một lăng mộ bề thế gần thành phố Trujillo (Peru) ngày nay. Những người quá cố được chôn cất cùng vũ khí kim loại, đồ tạo tác bằng vàng đồng và trang sức tinh xảo, minh chứng cho việc họ thuộc tầng lớp hoàng gia hoặc giới tinh hoa.

Lăng mộ này ẩn mình hoàn hảo dưới những lớp cát đá tại thành cổ Chan Chan (Di sản Thế giới UNESCO) suốt 6 thế kỷ qua, thoát khỏi sự tàn phá của cả thời gian lẫn những toán cướp mộ thời thuộc địa. Sự nguyên vẹn này càng đáng kinh ngạc khi nó có từ thời kỳ đế chế Inca tiến hành chinh phạt khu vực vào thế kỷ 15.

Các nhà khảo cổ Peru phát hiện khu mộ cổ chứa hài cốt của 38 người tại thành cổ Chan Chan. Nguồn: htv.vn

Từng là đô thị lớn nhất châu Mỹ với 60.000 dân, Chan Chan là trái tim của nền văn minh Chimú (tồn tại từ năm 900 đến 1470). Đây được xem là "xã hội kỹ thuật đích thực đầu tiên ở Tân Thế giới" với hệ thống thủy lợi bậc thầy giúp họ chinh phục vùng thung lũng hoang mạc khắc nghiệt.

Phát hiện này không chỉ mang đến cơ hội hiếm có để giải mã các nghi thức tang lễ và hệ thống xã hội của người Chimú, mà còn cho thấy tiềm năng khảo cổ khổng lồ đang bị vùi lấp. Cho đến nay, giới khoa học mới chỉ khai quật "chưa tới 7% tổng diện tích của Chan Chan", cho thấy tòa cố đô này vẫn còn vô số câu chuyện và bí mật chờ được hé lộ.