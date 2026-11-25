Hơn 1.500 nóc nhà ngói đỏ của làng Lò nối nhau ra tận mép biển.

Trời còn xám, tiếng máy thuyền đã vọng vào từ cửa sông. Từng chiếc ghe chạy chậm vào bờ, khoang chứa lấp lánh cá, mực, ghẹ. Trên bãi, những người phụ nữ đội nón đã chờ sẵn với rổ và cân. Chỉ vài phút sau, phiên chợ cá đã thành hình ngay trên cát.

Đó là cảnh mở đầu mỗi ngày ở làng Lò, một làng chài rộng chừng 182 ha với hơn 10.600 cư dân, cách trung tâm Tuy Hòa khoảng mười lăm cây số về phía nam.

Làng nằm tại khu phố Phú Thọ 1, 2, 3. Nhưng hỏi bất kỳ ai trong vùng, câu trả lời vẫn là Lò 1, Lò 2, Lò 3.

Cái tên đến từ những chiếc lò gạch

Câu chuyện bắt đầu từ thời chưa có nước đá, chưa có thương lái đứng chờ ở cảng. Cá đánh được nếu không xử lý ngay sẽ hỏng. Ngư dân vì vậy dựng trại ngay trên bãi, xây lò bằng gạch để hấp rồi sấy khô cá.

Mỗi trại thường có ba lò. Cá khô được mang ngược lên vùng núi để đổi lấy gạo và vật dụng. Các trại cứ thế nối nhau, dần thành xóm, thành làng; và người ta gọi nơi có nhiều lò này là làng Lò.

Khi đá lạnh về tới làng và cá được bán ngay tại bến, nghề hấp sấy thưa dần rồi gần như biến mất. Những chiếc lò không còn, chỉ cái tên ở lại như một tấm bản đồ chỉ đường về quá khứ của ngôi làng.

Giữa sông và biển, một thảm ngói đỏ

Những chiếc thuyền đánh cá nằm rải rác trên làn nước xanh ven bờ làng Lò, tạo nên nét đặc trưng của vùng biển Hòa Hiệp, Đắk Lắk.

Làng Lò nằm trên một dải đất hẹp: phía trong là dòng sông nơi thuyền về trú, phía ngoài là biển khơi. Người làng gọi thế đất ấy bằng bốn chữ “trong sông, ngoài biển”. Nhờ vậy, ghe thuyền có chỗ nép khi biển động, còn nhà cửa thì đứng sát mép nước.

Điều khiến người lạ sững lại là màu đỏ. Hơn 1.500 nóc nhà lợp ngói đất nung nối nhau ra tận biển. Phần nhiều là nhà ba gian dựng trong khoảng thập niên 1960–1970, bố cục hình chữ L, tường quét vôi vàng. Ngói đã ngả màu, có viên bám rêu, nhưng nếp nhà vẫn giữ đúng dáng cũ.

Giữa các dãy nhà là những lối đi hẹp, lối nào cũng dẫn ra biển. Có chỗ phải bước xuống mấy bậc thang mới tới bến. Đứng ở đầu ngõ, người ta nhìn thấy cùng lúc mái ngói, hàng dừa và màu xanh của nước.

Ba khu của làng cũng mang ba dáng vẻ. Lò 1 có sớm nhất và đậm chất nghề cá. Lò 2 đã lác đác vài cơ sở nghỉ dưỡng nhỏ. Lò 3 ít thay đổi nhất, là nơi mái ngói cũ còn dày đặc hơn cả.

Một chi tiết ít ai ngờ nằm dưới chân: cát ở bãi biển làng Lò hạt to, tròn, ngả màu đỏ vàng, được nhắc tới như một loại cát có nguồn gốc núi lửa. Người làng vẫn đào hố, nằm xuống vùi mình trong cát ấm, một kiểu “tắm cát” đã thành thói quen.

Ông Nam Hải và đêm trắng trước mùa biển

Tàu thuyền của ngư dân làng Lò neo đậu trên vùng biển ven bờ, mang theo nhịp sống lao động bình dị của một làng chài miền Trung.

Nếu mái ngói là gương mặt của làng thì lăng Ông là chỗ dựa tinh thần. Giống nhiều làng biển miền Trung, cư dân làng Lò thờ cá Ông, tức thần Nam Hải, vị thần mà ngư dân tin rằng đã bao lần đưa người gặp nạn về bờ.

Lễ cầu ngư vì thế là ngày lớn nhất trong năm của Vạn Lạch Lò. Năm 2026, lễ rơi vào ngày 22/6, tức mùng 8 tháng 5 âm lịch. Khi trời chưa sáng hẳn, ngư dân đã tề tựu trước lăng và trên bãi biển.

Nghi thức mở đầu bằng lễ cúng âm hồn cho những người nằm lại với biển. Sau đó là lễ nghinh thần: thuyền ra khơi đón Ông, rồi rước về nhập lăng.

Múa siêu, chèo trạo, lễ khai tiên và những tích hát bội kéo dài không khí lễ hội sang cả phần hội, với bóng chuyền bãi biển và những câu bài chòi quen thuộc của xứ Nẫu.

Năm nay cũng là lần đầu lễ cầu ngư làng Lò được tổ chức với quy mô lớn, do phường Hòa Hiệp và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk phối hợp. Chính quyền phường đặt mục tiêu biến lễ hội thành một sản phẩm văn hóa – du lịch riêng có của làng.

Khi cả làng mở cửa

Vài năm trở lại, những bức ảnh mái ngói đỏ ven biển lan nhanh trên mạng xã hội. Du khách kéo về, và người làng bắt đầu sửa nhà đón khách. Theo số liệu của ngành du lịch địa phương, làng hiện có 72 cơ sở lưu trú với 459 phòng, trong khi năm 2024 mô hình này mới được làm thử.

Dáng vẻ ngôi làng phần lớn vẫn được giữ. Nhiều gia đình làm homestay mà không dỡ mái ngói cũ. Khách đến đây không tìm resort; họ đạp xe qua ngõ, dậy sớm ra chợ cá, ăn bánh xèo mực, chả ram cá, bánh canh cá dầm ngay trong nhà dân.

Một năm trước, chính những cánh cửa homestay ấy đã mở ra vì một lý do khác. Cuối tháng 11/2025, khi lũ lớn tràn qua nhiều vùng Phú Yên cũ, các chủ nhà ở cả ba khu Lò đã gác việc kinh doanh, cho người dân sơ tán và các đoàn cứu trợ ở miễn phí.

Giữ hồn làng biển giữa nhịp phát triển du lịch

Nhiều gia đình không dỡ bỏ kiến trúc nhà ngói truyền thống.

Vài năm trở lại đây, những bức ảnh về những mái ngói đỏ ven biển làng Lò lan truyền trên mạng xã hội, thu hút ngày càng nhiều du khách tìm đến.

Từ một làng chài bình dị, nơi đây đang dần trở thành điểm dừng chân của những người muốn tìm về không gian biển mộc mạc, trải nghiệm nhịp sống của cư dân miền biển.

Du lịch mở ra cơ hội mới cho người dân, nhưng cũng đặt ra bài toán không dễ: làm sao để đón khách mà không đánh mất những giá trị vốn làm nên sức hấp dẫn của ngôi làng.

Những mái nhà ngói đỏ, con ngõ nhỏ dẫn ra biển, phiên chợ cá lúc bình minh hay lễ cầu ngư của ngư dân không đơn thuần là cảnh quan phục vụ du lịch, mà còn là một phần ký ức và nếp sống được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Bởi vậy, điều làng Lò cần giữ không chỉ là những mái ngói cũ hay vài công trình tín ngưỡng, mà còn là không gian văn hóa gắn với đời sống của cộng đồng cư dân. Khi người dân vẫn sống bằng nghề biển, những chuyến ghe vẫn trở về mỗi sớm và lễ hội vẫn được tổ chức bằng niềm tin của ngư dân, làng Lò mới thực sự giữ được bản sắc riêng.

Những chiếc lò từng làm nên tên gọi ngôi làng nay đã nguội lạnh. Nhưng giữa sắc ngói đỏ, tiếng sóng và nhịp ghe thuyền mỗi sớm, câu chuyện về một làng chài vẫn đang được tiếp nối.

Có lẽ, điều quý giá nhất mà làng Lò cần gìn giữ chính là sự gắn bó giữa con người, văn hóa và biển cả, những điều đã cùng nhau làm nên hồn cốt của ngôi làng suốt hàng trăm năm.