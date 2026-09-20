Làng Lô Lô Chải đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Niềm vui của người dân Lô Lô Chải trong ngày hội.

Một trong những thành tích nổi bật của làng du lịch Lô Lô Chải là phát huy giá trị văn hóa truyền thống để phát triển du lịch cộng đồng, tạo thêm sinh kế và nâng cao đời sống người dân.

Làng du lịch Lô Lô Chải nằm dưới chân núi Rồng, phía bắc Cột cờ Quốc gia Lũng Cú, nổi bật với cảnh quan hài hòa và bản sắc văn hóa của cộng đồng người Lô Lô.

Từ cuộc sống chủ yếu dựa vào trồng ngô, trồng lúa trên vùng núi đá, người dân Lô Lô Chải đã phát triển homestay, ẩm thực, văn nghệ dân gian và giới thiệu sản vật địa phương.

Đến cuối năm 2025, toàn thôn có 120 hộ, trong đó 56 hộ tham gia làm du lịch, các cơ sở lưu trú chú trọng giữ kiến trúc nhà trình tường và không gian văn hóa truyền thống.