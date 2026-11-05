Làng Lô Lô Chải đón lượng khách kỷ lục mùa hoa tam giác mạch Tuyên Quang

Nằm dưới chân cột cờ Lũng Cú (Tuyên Quang) giữa cao nguyên đá Đồng Văn hùng vĩ, thôn Lô Lô Chải là nơi sinh sống của hơn 120 hộ dân, chủ yếu là đồng bào Lô Lô.

Những ngôi nhà trình tường đất, mái ngói âm dương, hàng rào đá cùng những con ngõ nhỏ tạo nên diện mạo kiến trúc đặc trưng, làm nên sức hấp dẫn riêng của ngôi làng vùng biên.

Làng Lô Lô Chải nằm dưới chân cột cờ Lũng Cú

Đến đây, du khách có thể dừng chân nghỉ ngơi, thưởng thức ẩm thực địa phương, tìm hiểu phong tục tập quán và trải nghiệm nhịp sống thường ngày trong không gian văn hóa của người Lô Lô.

Tháng 10.2025, Lô Lô Chải được Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism) vinh danh là “Làng du lịch tốt nhất” thế giới năm 2025, mở rộng sức lan tỏa của điểm đến.

Hằng năm, khoảng tháng 10 và tháng 11, mùa hoa tam giác mạch phủ sắc trên cao nguyên đá, đưa Lô Lô Chải bước vào thời điểm du lịch nhộn nhịp, thu hút đông đảo du khách tham quan và lưu trú.

Thông tin từ UBND xã Lũng Cú, ngày 30.10 vừa qua, thôn Lô Lô Chải đón 6.000 lượt khách, trong đó hơn 2.000 người lưu trú qua đêm, ghi nhận lượng khách đông nhất từ trước đến nay.

Ngày 30.10 vừa qua, tại đây ghi nhận 6.000 lượt khách du lịch, đây là con số lớn nhất từ trước đến nay

Hiện thôn có khoảng 80 cơ sở lưu trú, sức chứa khoảng 2.000 khách nghỉ lại, nhiều cơ sở kết hợp không gian nghỉ dưỡng, ẩm thực địa phương và hoạt động trải nghiệm văn hóa bản địa.

Không gian lưu trú được thiết kế đa dạng, với nhà gỗ theo bố cục truyền thống và bungalow lấy cảm hứng từ văn hóa Lô Lô, tạo thêm lựa chọn cho du khách khi khám phá vùng cao.

Giá trị của Lô Lô Chải được tạo nên bởi cảnh quan cao nguyên đá, kiến trúc nhà ở truyền thống và đời sống văn hóa được cộng đồng gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Người dân khi đến ngoài trải nghiệm du lịch còn có cơ hội khám phá nếp sống sinh hoạt của đồng bào nơi đây

Những trải nghiệm về trang phục, ẩm thực, phong tục và sinh hoạt thường ngày giúp chuyến tham quan thêm chiều sâu, để du khách hiểu hơn về bản sắc văn hóa của đồng bào Lô Lô nơi địa đầu Tổ quốc.

Cùng với danh hiệu quốc tế và sức hút mùa hoa tam giác mạch, Lô Lô Chải có tiềm năng phát triển du lịch trải nghiệm, nghỉ dưỡng cộng đồng và khám phá văn hóa đặc trưng vùng cao.

Phát huy giá trị kiến trúc, cảnh quan và phong tục truyền thống sẽ tạo nền tảng để ngôi làng tiếp tục thu hút du khách, đồng thời lan tỏa văn hóa Lô Lô trong nước và quốc tế.