Lặng lẽ trao đi những giọt máu ấm cứu người

Ông Tuấn nói về 72 lần hiến máu để giúp bệnh nhân

Những tiếng chuông báo động đêm muộn

Giữa không gian tĩnh lặng của con phố nhỏ Ngô Mây (phường Ba Ngòi, tỉnh Khánh Hòa) những ngày đầu tháng Chín, chiếc điện thoại bàn của người tổ trưởng dân phố thỉnh thoảng lại vang lên cắt ngang giấc ngủ. Không phải tiếng báo cháy, cũng chẳng phải tin báo mất an ninh trật tự, đó là cuộc gọi từ bệnh viện: Cần gấp một đơn vị máu hiếm.

Chẳng kịp khoác thêm áo ấm, người đàn ông ấy lại tất tả lấy xe lao vào màn đêm. Suốt gần 30 năm qua, ông Mai Anh Tuấn đã sống một cuộc đời như thế - lặng lẽ, miệt mài và sẵn sàng "rút ruột" gửi trao nguồn sống cho những người xa lạ đang nằm giữa ranh giới sinh tử.

Ít ai biết rằng, vạch xuất phát của hành trình gần ba thập kỷ ấy lại bắt đầu từ một nỗi sợ rất đỗi con người.

Chia sẻ với Văn Hóa, ông Mai Anh Tuấn cho biết: "Năm 1997, khi còn là sinh viên Trường Đại học Dân lập Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM, trường vận động hiến máu nên tôi đăng ký. Lần đầu ngồi xuống, nhìn cây kim to tướng, thú thật tôi run lắm”.

Nhưng rồi cảm giác sợ hãi qua rất nhanh, thay vào đó là suy nghĩ: Những giọt máu mình vừa cho đi có thể cứu sống một ai đó. Cứ thế, tôi quen dần..."

Từ nỗi sợ ban đầu, hiến máu trở thành một "mệnh lệnh từ trái tim". Dù cuộc sống bôn ba, qua bao nhiêu chỗ ở và công việc, ông chưa từng quên lịch hẹn hiến máu với những nụ cười.

Ông Tuấn bồi hồi nhớ lại, giai đoạn tại TP.HCM (1997 - 2001) tôi đã có 37 lần hiến máu, bao gồm cả những lần tìm đến Bệnh viện Chợ Rẫy ngay khi nghe tin ngân hàng máu cạn kiệt. Giai đoạn trở về Khánh Hòa, tôi tiếp tục duy trì thói quen, nâng tổng số lần hiến máu và tiểu cầu lên 72 lần.

Ông Mai Anh Tuấn, Tổ trưởng tổ dân phố Ngô Mây trong giờ làm việc tại trụ sở Ban quản lý tổ dân phố

Dự định tương lai, ông Mai Anh Tuấn cho biết, đã sẵn sàng ký đơn đăng ký hiến tạng sau khi qua đời để "tiếp tục cho đi ngay cả khi không còn trên đời".

Nhóm lửa giữa lòng dân

Với vai trò Đại biểu HĐND phường kiêm Tổ trưởng tổ dân phố Ngô Mây, ông Tuấn không chỉ "cho" máu của chính mình mà còn mang theo bầu nhiệt huyết ấy đi gõ cửa từng nhà, biến tổ dân phố Ngô Mây thành một điểm sáng về phong trào thiện nguyện của địa phương.

Ông Hoàng Đình Hưng, Phó Chủ tịch UBND phường Ba Ngòi đánh giá: "Anh Tuấn là một hình mẫu tiêu biểu. Không chỉ trực tiếp tham gia hiến máu khẩn cấp hay hiến tiểu cầu bất kể ngày đêm, ông còn vận động gia đình, đoàn viên và bà con trong tổ cùng hưởng ứng. Bên cạnh đó, ông luôn sâu sát địa bàn, vận động học bổng cho học sinh nghèo và quà Tết cho người già neo đơn".

72 lần cho đi những giọt máu đào, người cán bộ cơ sở ấy chưa bao giờ coi đó là thành tích để khoe khoang. Với anh, mỗi lần dòng máu đỏ chảy qua ống dẫn là một lần ông thấy mình sống có ích. Sau gần 30 năm, người từng sợ mũi kim ngày nào vẫn khẳng định: Còn sức khỏe, là còn sẵn sàng lên đường.