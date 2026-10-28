Lạng lách, tạt đầu xe dẫn đến ẩu đả, 3 người ở TP.HCM bị bắt khẩn cấp

Ngày 28/10, thông tin từ Công an phường Thới An (TP.HCM) cho biết Công an phường thi hành lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Hoàng Hải, Đồng Thế Duy và Nguyễn Minh Kiệt để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Trước đó, vào khoảng 13h40 ngày 20/10, Hải điều khiển xe máy điện trên đường Nguyễn Ảnh Thủ và có hành vi lạng lách, vượt, tạt đầu nhiều phương tiện đang di chuyển, trong xe của Đồng Thế Duy và Nguyễn Minh Kiệt.

3 người liên quan vụ việc tại cơ quan Công an.

Từ sự việc trên, 2 bên xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến đánh nhau. Theo thông tin Công an cung cấp, vụ đánh nhau xảy ra trên đường Lê Quang Hòa, phường (Thới An).

Chứng kiến sự việc, người dân xung quanh nhiều lần can ngăn các đối tượng. Vụ việc được người đi đường ghi lại, phản ánh trên mạng xã hội.

Khu vực xảy ra vụ việc có đông dân cư, nhiều phương tiện qua lại. Theo cơ quan Công an, hành vi của những người liên quan gây huyên náo, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân và an ninh, trật tự tại địa phương.

Qua vụ việc, công an khuyến cáo người dân bình tĩnh khi xảy ra va chạm, mâu thuẫn trong sinh hoạt hoặc tham gia giao thông; giải quyết ôn hòa, tránh để tranh cãi dẫn đến xô xát, gây nguy hiểm cho bản thân và người xung quanh.