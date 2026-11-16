Lạng lách, rú ga xe máy náo loạn đường phố Quảng Trị, 33 thanh thiếu niên bị xử lý

Ngày 16/11, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 vừa phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các phường Bắc Gianh, Ba Đồn và xã Phú Trạch, qua đó phát hiện nhiều thanh thiếu niên vi phạm quy định khi tham gia giao thông.

Trong 3 ngày, từ ngày 13 đến 15/11, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị đã phát hiện, lập biên bản 33 trường hợp vi phạm (Ảnh: CSGT cung cấp).

Từ ngày 13 đến 15/11, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý 33 trường hợp, tạm giữ 16 xe mô tô. Tổng số tiền xử phạt ước tính khoảng 120 triệu đồng.

Các lỗi vi phạm chủ yếu là điều khiển xe lạng lách, đánh võng, nẹt pô, rú ga, đi dàn hàng ngang và không đội mũ bảo hiểm. Đây đều là những hành vi tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, đe dọa an toàn của người đi đường và gây mất an ninh, trật tự tại địa phương.

Tổng số tiền xử phạt ước tính khoảng 120 triệu đồng.

Đáng chú ý, tối 14/11 và rạng sáng 15/11, mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh, thông tin phản ánh các nhóm thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, có dấu hiệu đua xe trái phép trên địa bàn phường Đồng Hới. Những hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý, gây bức xúc trong dư luận.

Trước tình trạng trên, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các tuyến đường và địa bàn trọng điểm; phối hợp với các đơn vị liên quan kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Trong đó, lực lượng chức năng tập trung vào tình trạng thanh thiếu niên tụ tập chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, nẹt pô, rú ga gây mất trật tự, an toàn giao thông.

Cơ quan công an cũng khuyến cáo phụ huynh tăng cường quản lý, giáo dục con em, không giao xe mô tô, xe gắn máy cho người chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện theo quy định.