Tạm giữ hình sự 8 người sau những màn lạng lách, đánh võng

Công an thành phố Hà Nội vừa thông tin về việc Công an xã An Khánh tạm giữ hình sự 8 người để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng liên quan đến hoạt động tụ tập, phóng nhanh, lạng lách, đánh võng trên đường.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và phản ánh của người dân, Công an xã An Khánh phát hiện một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy chở hai, ba người, không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, vượt ẩu, rú ga, lạng lách, đánh võng trên tuyến đường Nam An Khánh và các khu vực lân cận.

Các đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an thành phố Hà Nội

Những hành vi này gây mất an ninh, trật tự, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và đe dọa an toàn của người tham gia giao thông.

Công an xã An Khánh phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội triển khai các biện pháp xác minh, khai thác dữ liệu camera để xác định những người liên quan. Trên cơ sở tài liệu thu thập được, hơn 20 người đã được triệu tập đến làm việc và khai nhận hành vi vi phạm.

Ngày 20-11-2026, căn cứ tài liệu, chứng cứ, Công an xã An Khánh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, thực hiện tạm giữ hình sự đối với 8 người để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng theo khoản 1 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan chức năng tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi và vai trò của từng người.

Vụ việc đáng chú ý bởi những hành vi thường được nhìn nhận là vi phạm giao thông đã được cơ quan công an xem xét dưới góc độ hình sự. Với nhóm thanh thiếu niên cùng tham gia, trách nhiệm còn có thể đặt ra đối với người tổ chức, lôi kéo hoặc giúp sức cho hành vi gây rối.

Lạng lách, đánh võng đến mức nào sẽ bị xử lý hình sự?

Theo luật sư Đỗ Thị Thúy Nga, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, các hành vi phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, không đội mũ bảo hiểm hoặc chở quá số người quy định trước hết là vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. Tuy nhiên, nếu hành vi gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội và đáp ứng các dấu hiệu cấu thành tội phạm, người thực hiện có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo Điều 7 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy lạng lách, đánh võng trên đường bộ có thể bị phạt tiền từ 8 triệu đồng đến 10 triệu đồng và chịu hình thức xử phạt bổ sung theo quy định.

Luật sư Đỗ Thị Thúy Nga cho rằng, nếu việc tụ tập thành nhóm, rú ga, phóng nhanh, đánh võng gây náo loạn khu vực công cộng, ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội thì có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự theo Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Khoản 1 Điều 318 quy định, người gây rối trật tự công cộng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này, hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

Trường hợp phạm tội có tổ chức, gây cản trở giao thông nghiêm trọng, xúi giục người khác gây rối hoặc có tình tiết định khung khác tại khoản 2 Điều 318, mức phạt tù có thể từ 2 năm đến 7 năm.

Tuy nhiên, không phải cứ lạng lách, đánh võng hoặc đi xe thành đoàn thì đương nhiên cấu thành tội gây rối trật tự công cộng. Cơ quan chức năng phải đánh giá diễn biến, mức độ ảnh hưởng đến trật tự công cộng và hành vi của từng người. Việc chưa xảy ra tai nạn hoặc có người bị thương cũng không loại trừ khả năng xử lý hình sự.

Đối với vụ việc tại xã An Khánh, dữ liệu camera có thể là chứng cứ quan trọng để xác định hành vi và vai trò của những người liên quan.

Theo Điều 17 Bộ luật Hình sự, đồng phạm là trường hợp có hai người trở lên cố ý cùng thực hiện một tội phạm, gồm các vai trò như người tổ chức, người thực hành, người xúi giục và người giúp sức.

Luật sư Đỗ Thị Thúy Nga phân tích, người trực tiếp điều khiển xe lạng lách, đánh võng phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Đối với người ngồi sau, việc có mặt trên xe không đồng nghĩa đương nhiên là đồng phạm. Cần làm rõ họ có cùng ý chí gây rối, kích động hoặc hỗ trợ thực hiện hành vi vi phạm hay không.

Tương tự, người rủ rê, tập hợp nhóm chỉ có thể bị xem xét vai trò tổ chức hoặc xúi giục nếu có chứng cứ về việc lên kế hoạch, lôi kéo hoặc chỉ đạo người khác gây rối. Không thể chỉ vì cùng xuất hiện trong đoàn xe mà xác định mọi người có trách nhiệm hình sự như nhau.

Đối với người chưa thành niên, theo Điều 12 Bộ luật Hình sự, người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm, trừ trường hợp luật quy định khác. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự đối với những tội danh được pháp luật liệt kê, trong đó không có tội gây rối trật tự công cộng theo Điều 318.

Vì vậy, người chưa đủ 16 tuổi không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội này, nhưng có thể bị áp dụng biện pháp xử lý khác nếu đủ điều kiện pháp luật quy định. Với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, việc xử lý phải tuân thủ những quy định riêng về tư pháp người chưa thành niên.

Luật sư Đỗ Thị Thuý Nga lưu ý, việc tạm giữ hình sự 8 người là biện pháp tố tụng phục vụ điều tra, chưa đồng nghĩa những người này đã được xác định có tội. Trách nhiệm của từng người phải được làm rõ trên cơ sở chứng cứ.

Vụ việc tại xã An Khánh là lời cảnh báo đối với thanh thiếu niên và các bậc phụ huynh. Hành vi phóng nhanh, rú ga, lạng lách, đánh võng không chỉ đe dọa an toàn giao thông mà còn có thể dẫn đến hậu quả pháp lý nghiêm trọng ngay cả khi chưa xảy ra tai nạn.