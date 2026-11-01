Làng Ia Nueng gia nhập bản đồ du lịch cộng đồng Gia Lai

Nằm sát thắng cảnh Biển Hồ, làng Ia Nueng vẫn vẹn nguyên không gian văn hóa truyền thống của người Gia Rai

Chiều 31.10, trong khuôn khổ Festival Cồng chiêng – Tuần lễ Hoa dã quỳ – Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026, UBND xã Biển Hồ (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức Lễ công bố sản phẩm du lịch cộng đồng làng Ia Nueng. Đây là bước đi quan trọng nhằm khai thác nét đặc sắc văn hóa truyền thống, đời sống sản xuất của đồng bào Gia Rai để tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương.

Đánh thức không gian văn hóa bản địa

Làng Ia Nueng hiện có hơn 200 hộ dân với hơn 1.000 nhân khẩu, trong đó đồng bào Gia Rai chiếm trên 96%. Bất chấp tốc độ đô thị hóa, ngôi làng vẫn vẹn nguyên không gian văn hóa truyền thống với 3 nhà rông, 6 nhà sàn, cụm cây đa cổ thụ hàng trăm năm tuổi và giọt nước làng huyền bí.

Nơi đây còn lưu giữ trọn vẹn các nghề thủ công như đan lát, tạc tượng, dệt thổ cẩm, không gian cồng chiêng cùng nền ẩm thực phong phú.

Đến làng Ia Nueng, du khách sẽ được tham quan, trải nghiệm cụm cây đa hàng trăm năm tuổi, giọt nước truyền thống, khu tượng gỗ, điểm dừng chân tại các cơ sở homestay

Sản phẩm du lịch cộng đồng làng Ia Nueng được thiết kế thành tuyến trải nghiệm khép kín. Khởi đầu từ thắng cảnh Biển Hồ, qua cổng làng, nhà sinh hoạt cộng đồng, giọt nước truyền thống, khu làng nghề và điểm dừng chân tại các cơ sở homestay.

Tham gia hành trình, du khách không chỉ thưởng thức không gian cồng chiêng, hòa mình vào điệu múa xoang mà còn trực tiếp thử sức làm đan lát, dệt thổ cẩm, tham gia sản xuất nông nghiệp (cấy lúa, gặt lúa, giã gạo, làm cơm lam).

Đặc biệt vào mùa thu hoạch cà phê, du khách có cơ hội tự tay hái, rang, xay và thưởng thức những ly cà phê nguyên chất ngay tại vườn.

Chị Rơ Lan Han, một người dân làng Ia Nueng chia sẻ: “Bà con mong muốn cùng đồng lòng phát triển du lịch, truyền dạy nghề dệt thổ cẩm cho thế hệ trẻ để giữ gìn bản sắc.

Việc đào tạo các bạn trẻ thành hướng dẫn viên du lịch địa phương sẽ giúp tiếng nói người Gia rai tự giới thiệu nét đẹp văn hóa mình đến du khách gần xa”.

Người dân là chủ thể phát triển

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đặng Khánh Toàn, Phó Chủ tịch UBND xã Biển Hồ nhấn mạnh: “Trong quá trình xây dựng làng du lịch cộng đồng Ia Nueng, chúng tôi xác định người dân chính là chủ thể.

Chính người dân tạo nên bản sắc văn hóa, sản phẩm nông nghiệp sạch, các tour tuyến và nhạc cụ để cùng Nhà nước đưa sản phẩm đến với du khách. Điều này không chỉ nâng cao thu nhập mà còn giữ vững an ninh trật tự tại địa phương”.

Các đại biểu cắt băng tại Lễ công bố sản phẩm du lịch cộng đồng làng Ia Nueng

Lãnh đạo xã Biển Hồ cho biết thêm, trong thời gian tới, xã Biển Hồ sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ lưu trú, ẩm thực, hoàn thiện sản phẩm thủ công và đẩy mạnh liên kết với các doanh nghiệp lữ hành.

Làng du lịch Ia Nueng sẽ được kết nối chặt chẽ với chuỗi danh thắng nổi tiếng như Biển Hồ, hàng thông trăm tuổi, đồi chè và núi lửa Chư Đang Ya để hình thành các tuyến du lịch đa dạng, tăng sức hút cho du lịch Gia Lai.

Ngay sau lễ công bố, đông đảo đại biểu, người dân và đại diện các doanh nghiệp lữ hành đã tham gia chuyến khảo sát, trải nghiệm thực tế các không gian văn hóa đặc sắc tại làng Ia Nueng.