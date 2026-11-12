Làng Hữu Nghị Việt Nam và Hội CCB Cao Bằng tăng cường phối hợp chăm lo hội viên

Các đại biểu dự hội nghị sơ kết hoạt động kết nghĩa giữa Hội Cựu chiến binh tỉnh và Làng Hữu Nghị Việt Nam.

Năm 2026, hai đơn vị phối hợp triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo, hỗ trợ người có công với cách mạng, nạn nhân chất độc da cam/dioxin và hội viên CCB hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, Hội CCB tỉnh thường xuyên nắm bắt tình hình hội viên, kịp thời cung cấp thông tin về các trường hợp bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam/dioxin, những mô hình phát triển kinh tế cần hỗ trợ vốn, trang thiết bị, vật tư. Đây là cơ sở để Làng Hữu Nghị Việt Nam xây dựng kế hoạch hỗ trợ phù hợp với nhu cầu thực tế tại địa phương.

Trong năm, Làng Hữu Nghị Việt Nam phối hợp với Báo CCB Việt Nam trao tặng 100 chăn ấm, 100 áo ấm cho 100 hội viên CCB hoàn cảnh khó khăn tại xã Đàm Thủy; hỗ trợ 40 triệu đồng vốn khởi nghiệp cho 1 trường hợp là con của CCB bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam/dioxin tại xã Trùng Khánh. Bên cạnh đó, đơn vị tổ chức khám tuyển, tiếp nhận 26 CCB, cựu thanh niên xung phong đến điều dưỡng tại Làng.

Đại diện Làng Hữu Nghị Việt Nam trao quà tặng Hội Cựu chiến binh tỉnh.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, năm 2027, hai đơn vị thống nhất tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp rà soát, lựa chọn các trường hợp CCB, thân nhân người bị phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin có nhu cầu điều dưỡng; đồng thời đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ hộ nghèo, người hoàn cảnh khó khăn tại vùng sâu, vùng xa. Qua đó, nâng cao hiệu quả công tác chăm lo đối tượng chính sách, phát huy trách nhiệm và tình nghĩa đồng đội giữa hai đơn vị.