Nhịp hối hả tại làng hoa Vạn Thành, phường Cam Ly - Đà Lạt những ngày này trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết

Sức bật mới trên vùng đất làng nghề hơn 70 năm tuổi

Chỉ cách trung tâm Đà Lạt khoảng 3 km về hướng Tây, Vạn Thành từ lâu đã khẳng định vị thế là một trong những vựa hoa lâu đời và lớn nhất phố núi.

Vùng đất được hình thành từ những năm 1950, bởi những người nông dân gốc Hà Nam di cư vào khai hoang. Từ những luống rau màu thuở ban đầu, bà con nơi đây đã bén duyên và bền bỉ giữ nghề trồng hoa suốt hơn 7 thập kỷ qua.

Sau khi được công nhận đạt chuẩn làng nghề truyền thống vào năm 2012 và trở thành vùng sản xuất hoa ứng dụng công nghệ cao năm 2019, diện mạo Vạn Thành ngày càng khởi sắc. Với hơn 220 hộ dân canh tác trên diện tích trên 200 ha, làng hoa hôm nay mang dáng dấp của một nền nông nghiệp hiện đại.

Vạn Thành từ lâu đã khẳng định vị thế là một trong những vựa hoa lâu đời và lớn nhất phố núi

Tiếp nối truyền thống gia đình qua 2 thế hệ, chị Lê Thị Lệ Uyên chia sẻ đầy phấn khởi về sự đổi thay của nghề làm hoa. Theo chị Uyên, nhờ áp dụng khoa học, kỹ thuật, việc canh tác giờ đây đã giảm bớt nhọc nhằn. Từ khâu làm đất, tưới nước tự động đến việc cập nhật kỹ thuật chăm sóc, người nông dân Vạn Thành đã làm chủ công nghệ để nâng cao năng suất.

Dẫu vậy, cái tình và sự tinh tế của người làm nghề vẫn vẹn nguyên. Với 20 năm kinh nghiệm, chị Uyên có bí quyết "bắt bệnh" cho hoa đầy thú vị.

Chị Lê Thị Lệ Uyên, nông dân làng hoa Vạn Thành đang chụp lưới cho vườn hoa cúc

Thay vì phải bẻ từng cánh hoa để tìm nhện đỏ, mình chỉ cần quan sát những vết li ti trên lá cỏ dại mọc ven luống là có thể kịp thời xử lý, giữ cho vườn hoa luôn khỏe mạnh đón ngày hội. Chị Lê Thị Lệ Uyên, nông dân trồng hoa tại làng hoa Vạn Thành, phường Cam Ly - Đà Lạt

Chung niềm tự hào ấy, ông Trương Công Hoài Nam, người đã có hơn 40 năm gắn bó với mảnh đất này cũng mạnh dạn đầu tư mở rộng nhà lồng, nâng cấp hệ thống tưới tiêu hiện đại. Với ông, trồng hoa không chỉ mang lại kinh tế ổn định mà còn là niềm vui bình dị mỗi ngày khi được ngắm nhìn thành quả lao động vươn mình khoe sắc.

Hối hả nhịp lao động, dệt thảm hoa dâng hội

Những ngày này, bước chân vào các khu nhà lồng ở Vạn Thành, không khí lao động diễn ra khẩn trương và đầy hứng khởi. Dưới cái nắng ấm áp đặc trưng xuyên qua lớp mái ni lông, bà con nhà vườn đang tất bật với những công đoạn nước rút.

Hoa đồng tiền thay nhau khoe sắc tại làng hoa Vạn Thành

Người tỉa cành, cắm cọc, người chăng lưới, bón phân để căn đúng điểm rơi cho hoa nở rộ vào dịp Festival. Khắp các triền đồi như được dệt nên những tấm thảm khổng lồ. Đó là sự hòa quyện giữa sắc vàng rực rỡ của cúc lưới, sắc đỏ thắm của hoa hồng, cùng vẻ tươi tắn của hàng vạn gốc đồng tiền đủ màu trắng, hồng, cam…

Để có được những bông hoa đạt chuẩn cả về kích thước lẫn độ bền màu phục vụ thị trường lễ hội, người trồng hoa phải dồn trọn tâm huyết trong từng khâu. Chị Lê Thị Xuân, người có hơn 10 năm gắn bó với nghề cho biết, mỗi loài hoa đòi hỏi một sự chăm sóc riêng biệt.

Chị Lê Thị Xuân, nông dân làng hoa Vạn Thành đang kiểm tra từng cây đồng tiền nhằm loại bỏ cây bệnh

“Hoa đồng tiền có thể cho thu hoạch kéo dài từ 2 - 3 năm nhưng cần sự chọn lọc kỹ càng để loại bỏ gốc bệnh. Cúc lưới lại là cây ngắn ngày, đòi hỏi người trồng phải theo sát từng ngày để phòng trừ bọ trĩ, nấm bệnh. Không chỉ chăm cây, bà con còn chú trọng cải tạo đất và luân canh giống hoa liên tục để giữ cho đất luôn màu mỡ, giúp hoa đạt chất lượng cao nhất”, chị Xuân chia sẻ.

Đồng hành cùng nhịp sống hối hả ấy, chị Trần Thị Lệ Quyên tâm sự rằng, nghề trồng hoa tuy vất vả nhưng càng làm càng say. Từ những ngày đầu còn bỡ ngỡ, qua bao lần thử nghiệm và đúc kết kinh nghiệm từ bà con trong làng, đến nay, vườn hoa của gia đình chị đã vào độ đẹp nhất.

Sắc vàng rực rỡ của cúc lưới đang nở rộ tại làng hoa Vạn Thành

Trong ánh mắt của chị Quyên, chị Xuân hay bao người nông dân Vạn Thành lúc này đều ánh lên chung một niềm hi vọng. Tất cả mong sao trời đất thuận hòa để hoa nở đúng độ, tiêu thụ thuận lợi, mang lại một mùa lễ hội bội thu và trọn vẹn niềm vui.

Festival Hoa Đà Lạt là bữa tiệc của nghệ thuật và ánh sáng, với những tiểu cảnh rực rỡ quanh hồ Xuân Hương, các tuyến đường hoa trung tâm. Đây còn là dịp đặc biệt để tôn vinh giá trị của nghề trồng hoa và những "nghệ nhân chân đất" thầm lặng đứng sau vẻ đẹp ấy.

Đồng tiền có sự đa dạng về màu sắc, từ hồng, đỏ, vàng đến cam

Mỗi cành hồng, đóa cúc từ Vạn Thành tỏa đi khắp muôn nơi trong mùa lễ hội không đơn thuần là nông sản hàng hóa, mà còn kết tinh giọt mồ hôi, sự sáng tạo và tình yêu quê hương của bao thế hệ người dân phố núi. Nhịp lao động rộn ràng tại làng hoa Vạn Thành những ngày giáp hội chính là khúc dạo đầu tươi vui nhất, hứa hẹn góp phần làm nên một kỳ Festival Hoa Đà Lạt thêm rực rỡ.