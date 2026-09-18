Xã hộiMôi trường - Khí hậu

Làng hoa Tây Tựu chìm trong nước, nông dân căng mình cứu hoa

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều cánh đồng hoa tại Tây Tựu, phường Tây Tựu (Hà Nội) ngập sâu. Người dân phải lội nước, vận hành máy bơm liên tục để cứu những diện tích hoa có khả năng phục hồi.

Báo Tin Tức TTXVN
1 liên quanGốc
Theo ghi nhận của phóng viên ngày 18/9, nước ngập trắng nhiều cánh đồng hoa tại Tây Tựu sau những ngày mưa lớn kéo dài.

Theo ghi nhận của phóng viên ngày 18/9, nước ngập trắng nhiều cánh đồng hoa tại Tây Tựu sau những ngày mưa lớn kéo dài.

Các tuyến đường nội đồng chìm trong nước, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Các tuyến đường nội đồng chìm trong nước, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Những luống hoa hồng ngập sâu trong nước, nhiều diện tích có nguy cơ bị hư hỏng nếu không được tiêu úng kịp thời.

Những luống hoa hồng ngập sâu trong nước, nhiều diện tích có nguy cơ bị hư hỏng nếu không được tiêu úng kịp thời.

Hoa cúc bị nước bao phủ, người trồng hoa lo lắng thiệt hại sau nhiều ngày ngập úng.

Hoa cúc bị nước bao phủ, người trồng hoa lo lắng thiệt hại sau nhiều ngày ngập úng.

Máy bơm được vận hành liên tục nhằm hạn chế thiệt hại cho diện tích hoa.

Máy bơm được vận hành liên tục nhằm hạn chế thiệt hại cho diện tích hoa.

Nhiều diện tích hoa đứng trước nguy cơ mất trắng nếu nước không sớm rút nước ra khỏi đồng ruộng.

Nhiều diện tích hoa đứng trước nguy cơ mất trắng nếu nước không sớm rút nước ra khỏi đồng ruộng.

Sau nhiều ngày mưa lớn, những cánh đồng hoa vốn rực rỡ tại Tây Tựu, nay trở nên tiêu điều giữa biển nước.

Sau nhiều ngày mưa lớn, những cánh đồng hoa vốn rực rỡ tại Tây Tựu, nay trở nên tiêu điều giữa biển nước.

Nếu tình trạng ngập úng kéo dài, nhiều diện tích hoa có thể bị thiệt hại lớn, sản lượng giảm, kéo theo những khó khăn đối với người trồng hoa trong thời gian tới.

Nếu tình trạng ngập úng kéo dài, nhiều diện tích hoa có thể bị thiệt hại lớn, sản lượng giảm, kéo theo những khó khăn đối với người trồng hoa trong thời gian tới.

Hoàng Bằng/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/lang-hoa-tay-tuu-chim-trong-nuoc-nong-dan-cang-minh-cuu-hoa-post1386685.html