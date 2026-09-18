Làng hoa Tây Tựu chìm trong nước, nông dân căng mình cứu hoa

Theo ghi nhận của phóng viên ngày 18/9, nước ngập trắng nhiều cánh đồng hoa tại Tây Tựu sau những ngày mưa lớn kéo dài.

Các tuyến đường nội đồng chìm trong nước, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Những luống hoa hồng ngập sâu trong nước, nhiều diện tích có nguy cơ bị hư hỏng nếu không được tiêu úng kịp thời.

Hoa cúc bị nước bao phủ, người trồng hoa lo lắng thiệt hại sau nhiều ngày ngập úng.

Máy bơm được vận hành liên tục nhằm hạn chế thiệt hại cho diện tích hoa.

Nhiều diện tích hoa đứng trước nguy cơ mất trắng nếu nước không sớm rút nước ra khỏi đồng ruộng.

Sau nhiều ngày mưa lớn, những cánh đồng hoa vốn rực rỡ tại Tây Tựu, nay trở nên tiêu điều giữa biển nước.

Nếu tình trạng ngập úng kéo dài, nhiều diện tích hoa có thể bị thiệt hại lớn, sản lượng giảm, kéo theo những khó khăn đối với người trồng hoa trong thời gian tới.