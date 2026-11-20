Tại các làng hoa nổi tiếng quanh thành phố Đà Nẵng, các chủ vườn đang tập trung chăm bón, gieo trồng hàng nghìn chậu hoa mới, với mong muốn mang lại một mùa hoa Tết nở rộ sắc hương.

Mùa mưa năm nay nắng nóng bất thường nên người trồng hoa phải thường xuyên tưới nước nhiều hơn mọi năm.

Làng Dương Sơn (phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng) là một trong những làng trồng hoa nổi tiếng, lâu đời tại thành phố Đà Nẵng. Khi vào khu sản xuất của làng, du khách sẽ được chiêm ngưỡng hàng trăm nghìn chậu hoa được xếp ngay ngắn, thẳng hàng hai bên đường. Các loại hoa được trồng cho vụ Tết chủ yếu là cúc đại đóa, cúc mâm xôi, cúc pha lê, cúc vạn thọ, dạ yến thảo, hướng dương, lan… Những ngày này, bà con đang tập trung tưới nước, bón phân và cắm các thanh tre quanh chậu hoa Cúc để giữ cho thân hoa luôn thẳng đứng, không bị ngã đổ khi trổ bông.

Nối tiếp nghề trồng hoa truyền thống từ cha mẹ, anh Trần Minh Cảnh (làng hoa Dương Sơn, phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng) đã tiếp quản vườn hoa gia đình từ hơn 5 năm nay. Vụ Tết này, anh Cảnh trồng khoảng 700 chậu hoa các loại, nhưng chủ yếu là hoa cúc đại đóa để các gia đình mua về trưng theo cặp.

Các vườn hoa Lan được chăm sóc kỹ càng, nở hoa quanh năm.

Anh Cảnh cho biết, năm nay giá nguyên liệu, phân bón, giá nhân công đều tăng, nhưng anh vẫn giữ giá bán bằng năm ngoái để phục vụ bà con chơi hoa Tết; trong đó, các chậu cúc đại đóa cỡ lớn có giá hơn 1 triệu đồng/chậu; còn các chậu có đường kính nhỏ hơn thì giá khoảng 400 nghìn đến 800 nghìn đồng/chậu. Đặc biệt, năm nay do biến đổi khí hậu, thời tiết nắng nóng bất thường giữa mùa mưa, nên các chủ vườn phải tưới nước nhiều hơn và thay đổi cách bón phân phù hợp để hoa nở vào đúng dịp Tết. Là một người trồng hoa thuộc thế hệ 8x, anh Cảnh đã chủ động ứng dụng công nghệ thông tin, học hỏi thêm các kỹ năng chăm sóc hoa mới để thích ứng biến đổi khí hậu, nâng cao năng suất cho nghề truyền thống của gia đình.

Gần đó, vườn hoa của hai bố con ông Lý Phước Dạng và Lý Phước Vĩnh (làng hoa Dương Sơn, phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng) cũng đang xanh mướt, hứa hẹn một mùa hoa chất lượng. Anh Lý Phước Vĩnh cho biết năm nay hai bố con trồng 800 chậu hoa cúc đại đóa, khoảng 3.000 chậu cúc mâm xôi, cùng một số loại hoa trang trí. Anh Vĩnh cũng nhận định tình hình năm nay giá cả vật tư, nhân công đều tăng nhưng giá bán hoa tại vườn dự kiến vẫn giữ ổn định, không tăng. Đối với các chậu hoa cúc loại nhỏ thì có giá bán xỉ tại vườn là khoảng 400 nghìn đồng/chậu, còn giá bán lẻ trên thị trường khoảng 600 nghìn đồng/chậu.

Anh Lý Phước Vĩnh (làng hoa Dương Sơn, phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng) trồng vườn hoa Cúc xanh mướt, dự kiến cung cấp gần 4.000 chậu hoa các loại cho thị trường Tết.

Anh Lý Phước Vĩnh cũng cho rằng năm nay trời nắng hạn, ít mưa, nên người trồng hoa phải canh theo thời tiết. Từ lúc hoa bắt đầu lên búp thì người trồng phải canh nắng mưa để điều tiết bón phân, tưới nước đúng cách, canh cho hoa nở đúng dịp Tết mới cho thu nhập cao. Ngoài ra, anh Vĩnh cũng mong muốn các cấp chính quyền tiếp tục hỗ trợ phân, giống và giữ thị trường bình ổn giá để các hộ dân tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, cung cấp nhiều hơn cho thị trường trong thời gian tới.

Theo Chủ tịch Hội Nông dân phường Hòa Xuân Huỳnh Thị Thu, trên địa bàn phường hiện có 2 vùng hoa lớn là Dương Sơn và Nhơn Thọ, cùng một số khu vực trồng hoa nhỏ lẻ, với tổng cộng khoảng 100 hộ trồng hoa. Theo thống kê sơ bộ, đến nay các hộ đã trồng khoảng 160.000 chậu hoa cúc, và khoảng 100.000 chậu hoa các loại khác (dạ yến thảo, hướng dương, vạn thọ…).

Người dân làng Dương Sơn tất bật chăm sóc hàng nghìn chậu hoa với kỳ vọng hoa sinh trưởng tốt, nở đúng dịp để kịp cung ứng thị trường Tết Đinh Mùi 2027.

Để hỗ trợ bà con nông dân trong vụ hoa Tết năm nay, từ 3 tháng trước Hội Nông dân phường Hòa Xuân đã chủ động tổ chức tập huấn trồng hoa thích ứng với biến đổi khí hậu cho khoảng 120 người là các chủ vườn hoa và người lao động. Đồng thời, Hội Nông dân phường cũng thực hiện chương trình cho nông dân đăng ký mua phân trả chậm và trả cuối vụ (mua phân từ đầu vụ nhưng sau 135 ngày mới phải trả tiền) để giảm áp lực về chi phí đầu tư sản xuất ban đầu. Ngoài ra, Hội Nông dân phường cũng đã hỗ trợ 4 hộ trồng hoa đầu tư làm nhà lưới theo tiêu chuẩn, với tổng số tiền khoảng 500 triệu đồng...

Còn theo Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Út, đối với các làng trồng hoa thì từ nay đến Tết là thời gian quan trọng nhất trong năm. Các cấp hội cơ sở sẽ tăng cường khuyến cáo, hướng dẫn nông dân cách phòng ngừa sâu bệnh, biến đổi khí hậu; đồng thời tăng cường tập huấn, nâng cao kiến thức, kỹ thuật để đạt hiệu quả cao. Ngoài ra, các cấp hội cơ sở cũng đẩy mạnh vận động các nguồn lực để hỗ trợ giống, cây trồng, phân bón, nguyên liệu sản xuất cho các hộ nông dân có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, Hội Nông dân các xã, phường kịp thời triển khai khảo sát nhu cầu của hội viên để hỗ trợ vay vốn từ Quỹ hỗ trợ nông dân, tạo điều kiện cho bà con mở rộng quy mô sản xuất, phát triển kinh tế từ nghề trồng hoa Tết...