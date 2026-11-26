Ông Lê Thành Sơn (khu phố Tân Hòa, phường Sa Đéc) chăm sóc tỉ mỉ từng chậu sơn tùng. Ảnh: HOÀI THẢO

Gần 40 năm gắn bó với cây sơn tùng, ông Lê Thành Sơn, ở đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố Tân Hòa, phường Sa Đéc cho biết, thị trường tiêu thụ sơn tùng năm nay sôi động từ khoảng giữa tháng 10 âm lịch đến nay. Đặc biệt, khách hàng có xu hướng ưa chuộng những cây kích thước lớn.

Giá bán sơn tùng dao động từ 100.000 - 800.000 đồng/cây, đối với cây cao từ 0,7 đến 1,8 mét; cây cao 2 mét có giá khoảng 1,5 triệu đồng. Mỗi năm, ông Sơn cung ứng khoảng 10.000 cây sơn tùng cho thị trường, riêng dịp Giáng sinh khoảng 2.000 cây.

Để cây có dáng hình tháp đẹp, ông Sơn thường xuyên cắt tỉa cành, ngọn, bón phân dưỡng lá và thay chậu. Sơn tùng thuộc họ lá kim, có thân gỗ nhỏ, cành lá mọc dày theo hình tháp, ưa nắng, ít sâu bệnh, thích hợp trồng ngoài trời và được nhân giống bằng phương pháp chiết cành.

Để cây giữ được màu xanh tươi khi trang trí trong nhà, người chơi cần tưới nước quanh gốc, khoảng 3 ngày tưới đẫm một lần; đồng thời đưa cây ra phơi nắng buổi sáng, giúp cây hấp thụ dưỡng chất, giữ màu lá xanh và cành lá cứng cáp.