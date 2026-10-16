Làng hoa Sa Đéc: Điểm sáng du lịch xanh của miền Tây

Hành trình “đánh thức” tài nguyên bản địa và tư duy du lịch hiện đại

Làng hoa Sa Đéc thu hút hàng nghìn khách du lịch

Tháng 4 năm 2022, làng hoa Sa Đéc chỉ có diện tích hơn 783 ha đến nay đã mở rộng gần 1.000 ha với hơn 2.000 đến gần 4.000 giống hoa, cây kiểng khác nhau.

Sự thay đổi ngoạn mục của Làng hoa Sa Đéc bắt đầu từ việc chuyển đổi tư duy sâu sắc của người nông dân — từ việc chỉ “trồng hoa để bán” sang “làm du lịch từ hoa” để gia tăng chuỗi giá trị sản phẩm.

Sự kết hợp giữa văn hóa làng nghề trăm năm và du lịch hiện đại đã mang lại những “trái ngọt” vô cùng thiết thực và đáng tự hào cho kinh tế địa phương cũng như đời sống của bà con trồng hoa Sa Đéc trong những năm qua.

Việc gắn kết nghề trồng hoa với hoạt động du lịch đã giúp người dân chuyển hóa thành công một phần giá trị sản xuất thuần túy thành giá trị trải nghiệm và dịch vụ.

Điều này mang lại nguồn thu nhập ổn định và cao hơn cho hơn 4.000 hộ gia đình tham gia sản xuất hoa kiểng trên địa bàn.

Nhiều hộ gia đình đã có nguồn thu nhập ổn định thoát nghèo nhờ nghề trồng hoa

Ngoài ra, nhờ sức hút từ Làng hoa Sa Đéc kết hợp với các mô hình tham quan, trải nghiệm, ngành du lịch phường Sa Đéc đã đạt được những con số ấn tượng.

Chỉ tính riêng trong 9 tháng đầu năm 2026, tổng lượng khách du lịch đến đây đã ước đạt 739.305 lượt (với hơn 726.000 khách nội địa và hơn 13.000 khách quốc tế), đem lại tổng doanh thu du lịch ước tính lên đến 508,3547 tỷ đồng.

Nhận thức rõ tiềm năng to lớn này, tỉnh Đồng Tháp đã chủ động ban hành nhiều chủ trương, kế hoạch phát triển du lịch theo hướng xanh và bền vững, gắn kết chặt chẽ giữa bảo tồn di sản văn hóa với hệ sinh thái sông nước đặc trưng.

Trong đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đã triển khai hàng loạt lớp tập huấn chuyên sâu, trang bị cho người dân địa phương và các chủ cơ sở kinh doanh những kỹ năng bài bản về phục vụ, giao tiếp và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Cùng với đó, nguồn ngân sách hỗ trợ thiết thực từ các chính sách phát triển du lịch đã trực tiếp tạo điều kiện cho các hộ gia đình mạnh dạn đầu tư cơ sở hạ tầng, nâng cấp cảnh quan và hình thành nên nhiều điểm tham quan, lưu trú homestay hấp dẫn.

Sự chuyển mình này không chỉ giúp người dân nhân đôi giá trị thu nhập trên cùng một diện tích canh tác mà còn đưa văn hóa làng nghề truyền thống tiếp cận gần hơn với du khách thập phương.

Khai thác “tài nguyên mềm” và gìn giữ nét sinh thái đặc trưng “Hoa trong phố - Phố trong hoa”

Bên cạnh vẻ đẹp quyến rũ của hàng trăm loài hoa khoe sắc, sức hút riêng có của Làng hoa Sa Đéc chính là “tài nguyên văn hóa mềm” vô giá — nơi chứa đựng kỹ thuật canh tác độc đáo, câu chuyện truyền nghề qua nhiều thế hệ và lòng hiếu khách, nồng hậu của người dân Nam Bộ.

Mô hình du lịch “ thuyền hoa” độc đáo và sáng tạo tại làng hoa Sa Đéc

Hình ảnh ấn tượng về những giàn hoa rực rỡ vươn mình trên mặt nước, nơi người trồng hoa chèo thuyền len lỏi qua từng con rạch để chăm sóc từng chậu kiểng, đã trở thành biểu tượng sinh thái duy nhất chỉ có ở Sa Đéc.

Việc khai thác chiều sâu các giá trị cảnh quan và văn hóa bản địa không chỉ kéo dài thời gian lưu trú, tăng mức chi tiêu của du khách mà còn tạo bước đệm vững chắc cho địa phương trong bối cảnh đô thị hóa nhanh chóng.

Chính quyền tỉnh cam kết phát triển hạ tầng giao thông và tiện ích du lịch một cách đồng bộ nhưng kiên quyết bảo tồn nguyên vẹn không gian xanh, hệ thống kênh rạch và giàn hoa mặt nước traditional.

Tầm nhìn xây dựng hình ảnh “Hoa trong phố - Phố trong hoa” cùng các ý tưởng sáng tạo như “Dòng sông hoa” hứa hẹn sẽ đưa Làng hoa Sa Đéc trở thành điểm sáng du lịch bền vững, đậm đà bản sắc sông nước miền Tây trong tương lai.

Mặc dù, nghề hoa kiểng Sa Đéc vẫn đối diện thách thức như quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, chủ yếu theo hộ gia đình; chưa hình thành nhiều vùng sản xuất tập trung dẫn dắt bởi doanh nghiệp. Liên kết chuỗi - từ giống, canh tác, thu mua, logistics đến tiêu thụ - chưa thật bền vững. Ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số còn hạn chế.

Được biết, trong Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, địa phương sẽ phát triển hoa kiểng Sa Đéc theo hướng chuyển từ sản xuất hoa kiểng đơn thuần sang phát triển kinh tế hoa kiểng tổng hợp.

Trọng tâm là tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị, thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc, xúc tiến thương mại hiện đại, từng bước tham gia thị trường quốc tế…

Làng hoa Sa Đéc ngày càng phát triển, vươn mình trở thành điểm du lịch xanh nổi tiếng

Làng hoa Sa Đéc hôm nay không chỉ đơn thuần là nơi ươm mầm cho những nụ hoa khoe sắc, mà đã trở thành nơi gieo mầm cho những khát vọng phát triển mới của vùng đất Cửu Long.

Trong tiếng sóng vỗ rì rào bên mạn thuyền và hương sắc ngạt ngào trôi trên dòng kênh rạch, hành trình vươn mình của làng nghề trăm năm vẫn đang tiếp nối đầy tự hào.

Giữ trọn cái "hồn" của di sản cha ông trong từng nhịp thở hiện đại, Sa Đéc không chỉ giữ chân du khách bằng sắc thắm muôn hoa, mà bằng chính tình đất, tình người Nam Bộ chân phương, đượm thắm tình quê.