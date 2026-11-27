Làng hoa Sa Đéc hiện là một trong những thủ phủ hoa lớn nhất miền Tây với 948ha diện tích sản xuất, quy tụ hơn 4.000 hộ dân tham gia. Nơi đây bảo tồn và phát triển khoảng 2.000 chủng loại hoa, cây kiểng khác nhau. Năm 2025, giá trị sản xuất của ngành hàng này ước đạt khoảng 3.000 tỷ đồng.

Làng hoa Sa Đéc hiện là một trong những thủ phủ hoa lớn nhất miền Tây.

Tại hội nghị, ông Huỳnh Anh Điền, Phó Chủ tịch UBND phường Sa Đéc, thông tin về một số dự án kêu gọi đầu tư và tiềm năng phát triển như Bến tàu du lịch Sa Đéc; Đề án phát triển du lịch gắn với phát huy giá trị di sản văn hóa, các công trình kiến trúc trên địa bàn phường.

Địa phương mong muốn nhận được sự quan tâm, đồng hành, hợp tác của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư để khai thác hiệu quả hơn tiềm năng, lợi thế. Bên cạnh làng nghề hoa kiểng trăm tuổi, Sa Đéc còn có quần thể nhà cổ độc đáo, góp phần thu hút và giữ chân du khách đến với địa phương nói riêng và Đồng Tháp nói chung.

Ông Lê Hà Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Lê Hà Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, nhấn mạnh Sa Đéc có vị trí, vai trò quan trọng với lợi thế nổi bật về hoa kiểng, truyền thống thương mại, các giá trị văn hóa và cảnh quan đô thị. Địa phương cần phát huy những lợi thế này theo hướng liên kết, bổ trợ lẫn nhau.

Hoa kiểng không chỉ là ngành sản xuất nông nghiệp truyền thống mà còn là sản phẩm kinh tế đặc trưng, sản phẩm văn hóa và yếu tố quan trọng trong xây dựng thương hiệu địa phương. Từ lợi thế này, Sa Đéc có thể phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch trải nghiệm, thiết kế cảnh quan, cung ứng hoa kiểng cho các công trình, đô thị, khu du lịch và từng bước mở rộng thị trường tiêu thụ.

Các đại biểu thực hiện ký kết biên bản ghi nhớ tìm hiểu đầu tư và kết nối giao thương cung - cầu hoa kiểng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đề nghị chính quyền địa phương sớm hiện thực hóa các dự án, rà soát, lựa chọn danh mục khả thi, có lộ trình cụ thể; đồng thời đẩy mạnh giới thiệu, quảng bá bằng chuyển đổi số, xây dựng chương trình phát triển toàn diện, đáp ứng nhu cầu xuất khẩu hoa kiểng.