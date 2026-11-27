Người dân phường Thiên Trường tích cực trồng, chăm sóc hoa để phục vụ dịp Tết.

Được thiên nhiên ưu đãi, nhiều hộ trồng hoa có truyền thống lâu đời trên địa bàn phường Thiên Trường đã phát huy lợi thế sẵn có để phát triển kinh tế nông nghiệp. Nơi đây sở hữu chất đất phù sa màu mỡ, giàu dinh dưỡng, phù hợp với trồng hoa, sản phẩm thu hoạch cho năng suất, chất lượng cao.

Theo đó, chỉ còn hơn 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2027. Thời điểm hiện tại, trên những cánh đồng, không khí làm việc của bà con vô cùng khẩn trương, nhộn nhịp. Bà con đang tích cực trồng và chăm sóc hoa cho kịp vụ Tết.

Năm nay, gia đình ông Nguyễn Văn Trường, tổ dân phố Hồng Hà, phường Thiên Trường đã xuống giống 5 sào hoa để chuẩn bị phục vụ thị trường Tết Nguyên đán. Trong đó, hoa cúc chiếm đa phần với khoảng 12 vạn và 2 vạn hoa lay ơn.

Những luống hoa cúc của gia đình ông Nguyễn Văn Trường được trồng để phục vụ dịp Tết.

Riêng đối với hoa cúc, giống hoa mà ông lựa chọn là hoa cúc vàng, đặc điểm cánh dày, thân cao, có thị trường đầu ra ổn định. Do thời gian sinh trưởng và phát triển của hoa cúc từ lúc trồng đến lúc thu hoạch vào khoảng 3 tháng nên để kịp thời vụ, ông đã chủ động xuống giống cách đây khoảng 1 tháng. Trước khi xuống giống, đất được cày sâu, phơi ải và bừa kỹ, bón phân lót trước khoảng 15-20 ngày. Ông cũng chú trọng phòng trừ mầm mống sâu bệnh, lựa chọn giống từ những cơ sở uy tín để gieo trồng, đảm bảo cây sinh trưởng và phát triển tốt, đồng đều.

Ông Nguyễn Văn Trường cho biết: Năm nào cũng vậy, vụ hoa Tết luôn là vụ hoa quan trọng nhất của người trồng hoa chúng tôi. Vì vậy, ngay từ khâu làm đất, xuống giống đã được bà con chuẩn bị kỹ càng, áp dụng kỹ thuật vào quy trình chăm sóc. Tôi cũng bón thêm phân hữu cơ để cải tạo đất, giúp đất tơi xốp, giàu chất dinh dưỡng, cây bền lâu, chất lượng hoa tốt hơn. Hi vọng năm nay thời tiết thuận lợi để cây có thể phát triển tốt, bán sẽ được giá hơn.

Để giúp bà con khai thác hiệu quả hơn tiềm năng, thế mạnh của địa phương, phát triển cây trồng chủ lực đem lại kinh tế cao, các HTX Nông nghiệp trên địa bàn đã tập trung hướng dẫn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, thúc đẩy liên kết kết, tiêu thụ sản phẩm.

Tại HTX Hoa và cây (phường Thiên Trường), diện tích trồng hoa năm 2026 là 7 mẫu, với các loại hoa chính như: hoa cúc các loại, hoa hồng, hoa ly, hoa lay ơn, hoa đồng tiền.

Các giống hoa ly có chất lượng tốt được HTX cây và hoa tuyển chọn và đưa vào trồng.

Ông Nguyễn Trọng Đại, Giám đốc HTX Hoa và cây, phường Thiên Trường nhận định: Thời điểm xuống giống vụ hoa Tết năm nay, nhiệt độ cao hơn mọi năm vì vậy, việc trồng hoa của các thành viên có những khó khăn, vất vả. HTX đã tuyên truyền thành viên theo dõi sát sao thời tiết, tính toán thời điểm xuống giống cho phù hợp để kịp thu hoạch đúng vào dịp Tết. Đồng thời, hỗ trợ tìm nguồn giống chất lượng, cung ứng vật tư để bà con yên tâm sản xuất, khuyến khích bà con đẩy mạnh mô hình trồng hoa theo hướng an toàn.

Như các dòng hoa cúc phục vụ dịp Tết, bà con đã cơ bản hoàn thành gieo trồng, còn hoa ly do thời gian thu hoạch ngắn ngày hơn chỉ vào khoảng 2,5 tháng nên hiện tại các hộ đã bắt đầu tiến hành trồng, lên chậu. Năm nay, HTX vẫn trồng đa dạng các loại cúc từ cúc vàng, cúc pha lê, cúc kim cương, cúc cánh dài, cúc trắng,…cho đến các loại ly, dơn nội địa và loại nhập khẩu giống từ Hà Lan để đáp ứng đa dạng thị hiếu người tiêu dùng, ông Nguyễn Trọng Đại cho biết thêm.

Hoa ly được trồng trên chậu, sẵn sàng cung ứng cho dịp Tết.

Để nâng cao chất lượng sản phẩm hoa, nhiều năm trở lại đây, bà con nông dân phường Thiên Trường đã tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất như: tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ, phân bón vi sinh vào quá trình chăm sóc, sử dụng đèn thắp sáng điều tiết sinh trưởng hoa, giúp hoa nở đúng vào dịp Tết, sử dụng lưới che để hạn chế tác động của thời tiết đối với cây trồng,…Nhờ đó, hoa nơi đây không chỉ đẹp mà còn bền màu, giá trị xuất bán không ngừng nâng lên, thương hiệu hoa ngày càng được khẳng định trên thị trường.

Nhiều hộ trồng hoa cho biết, ngay từ trước Tết Nguyên đán vài tháng, nhiều vườn hoa đã được các thương lái đặt mua từ sớm để chủ động nguồn cung, phân phối đi khắp các tỉnh thành trong cả nước.

Bà Vũ Thị Bé, tổ dân phố Hồng Hà, phường Thiên Trường chia sẻ: Thông thường, càng vào những dịp cuối năm, nhu cầu lớn, thị trường hoa càng sôi động. Nhà tôi đã chủ động trồng gối nhiều lứa hoa để có hoa xuất bán quanh năm, nhưng nhiều nhất phải kể đến dịp 23 tháng Chạp, Tết Nguyên đán và cả rằm tháng Giêng năm sau. Thời điểm sản xuất vụ hoa Tết, tôi dành từ 6-8 tiếng ở ngoài ruộng để chăm sóc hoa. Với tâm huyết của người trồng hi vọng sẽ mang lại vụ hoa Tết được mùa, được giá.

Hiện, làng hoa truyền thống trên địa bàn phường Thiên Trường đã trồng hoa quanh năm, lựa chọn giống phù hợp với vụ mùa, thời tiết để gieo trồng. Thời điểm chuẩn bị vụ hoa Tết, bà con sẽ đẩy mạnh về diện tích, quy mô, cũng như cũng như phát triển đa dạng các giống hoa phù hợp thị hiếu người tiêu dùng.

Hoa được bà con phường Thiên Trường trồng và xuất bán quanh năm nhưng gia tăng về số lượng vào vụ Tết.

Theo như các năm trước, giá hoa dơn thu mua tại ruộng dao động từ 7.000-10.000đồng/bông; ly từ 40.000-70.000đồng/cành, tuỳ loại ly đơn hay ly kép; hoa cúc dao động từ 1.500-3.000 đồng/bông. Hoa sẽ được thu mua trực tiếp tại ruộng và được thương lái chở đi phân phối, tiêu thụ rộng khắp.

Hiện, trên địa bàn phường Thiên Trường có 209ha sản xuất hoa với 2.850 hộ tham gia trồng, tập trung ở tổ dân phố Hồng Hà, Mỹ Tân, Tân Tiến. Trung bình giá trị trên một diện tích đất canh tác đạt 900 triệu đồng/ha/năm. Nhờ trồng hoa, đời sống của người dân ngày cải thiện.

Trước sự cạnh tranh của thị trường cùng những chủ trương về phát triển nền nông nghiệp hiện đại, bền vững của tỉnh, chính quyền địa phương đang có cơ chế hỗ trợ người trồng hoa.

Người dân phường Thiên Trường ứng dụng khoa học kỹ thuật trong trồng hoa.

Ông Ngô Tiến Độ, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường, phường Thiên Trường cho biết: Thời gian qua, để giúp người dân phát triển nghề trồng hoa truyền thống, địa phương đã đẩy mạnh công tác quy hoạch về đất đai, cụ thể phòng Nông nghiệp và môi trường đã tham mưu cho UBND phường cấp thẩm quyền rà soát quỹ đất nông nghiệp hiệu quả thấp để định hướng chuyển đổi sang đất trồng hoa, cây cảnh chuyên canh; đề xuất quy hoạch các vùng sản xuất hoa tập trung tạo điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư hạ tầng đồng bộ.

Bên cạnh đó, địa phương quan tâm nâng cấp hệ thông giao thông - thủy lợi nội đồng, kiên cố hóa kênh mương phù hợp với quy hoạch phát triển hạ tầng lâu dài. Đề xuất chính sách hỗ trợ người dân xây dựng nhà lưới, nhà kính, hệ thống tưới tiết kiệm (tưới nhỏ giọt, phun sương) và hệ thống chiếu sáng điều khiển sinh trưởng.

Công tác khuyến nông và chuyển giao khoa học kỹ thuật cũng được chú trọng. Địa phương cùng các phòng chuyên môn tăng cường phối hợp với các Viện, Trung tâm nghiên cứu giống cây trồng, đưa các giống hoa mới, chất lượng cao, màu sắc đẹp, có khả năng chống chịu bệnh tốt và phù hợp với thị hiếu thị trường vào nhân rộng. Tổ chức các lớp tập huấn về quy trình gieo trồng, chăm sóc, xử lý hoa nở đúng dịp, phòng trừ dịch hại tổng hợp và kỹ thuật thu hoạch, bảo quản sau thu hoạch. Khuyến khích người dân sản xuất hoa theo hướng an toàn. Tạo điều kiện cho các hộ trồng hoa vay vốn ưu đãi để đầu tư mở rộng sản xuất theo hướng hàng hoá.

Cùng với đó, vận động và hỗ trợ các hộ trồng hoa thành lập Tổ hợp tác hoặc HTX dịch vụ nông nghiệp chuyên ngành hoa đề nâng cao năng lực đàm phán mua vật tư giá gốc và tìm kiếm đầu ra. Tích cực quảng bá, xây dựng thương hiệu hoa địa phương, nâng cao tính cạnh tranh, giá trị sản phẩm trên thị trường.

Với sự quan tâm kịp thời, định hướng đúng đắn của chính quyền địa phương, sự kiên trì, sáng tạo trong lao động sản xuất, nhạy bén với thị trường của người nông dân sẽ tạo động lực để làng hoa truyền thống phường Thiên Trường tiếp tục duy trì và phát triển theo hướng hàng hoá, bền vững; hứa hẹn một mùa hoa Tết bội thu.