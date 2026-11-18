Tại các khu vườn, không khí lao động diễn ra khẩn trương. Từng chậu cúc, vạn thọ, thược dược được người dân chăm chút, theo dõi sát sao quá trình phát triển. Với người trồng hoa, đây là giai đoạn quan trọng, quyết định chất lượng và thời điểm xuất bán sản phẩm trong vụ sản xuất lớn nhất năm. Ảnh: Duy Quốc

Theo các hộ dân, vụ hoa Tết năm nay được chuẩn bị từ đầu tháng 8 âm lịch. Tùy từng loại hoa, người trồng phải tính toán thời gian xuống giống, chăm sóc và điều chỉnh sinh trưởng để hoa nở đúng thời điểm.

Bà Nguyễn Thị Sung, chủ vườn hoa cho biết, gia đình bà trồng khoảng 2.000 chậu cúc cùng một số loại hoa khác để phục vụ thị trường Tết. Hiện nay, gia đình tập trung ngắt đọt, bón phân, phun thuốc nhằm giúp cây phát triển đồng đều, tạo tán đẹp.

“Năm nay, gia đình tôi trồng khoảng 2.000 chậu cúc. Những ngày này, chúng tôi tập trung chăm sóc để cây phát triển tốt, cho hoa nở đúng dịp Tết. Đây là vụ sản xuất quan trọng nhất trong năm nên ai cũng mong thời tiết thuận lợi”, bà Sung chia sẻ.

Anh Trần Minh Cảnh (trú phường Hòa Xuân) cho biết, gia đình trồng gần 1.000 chậu hoa các loại như cúc, vạn thọ, thược dược. Nắng kéo dài khiến việc chăm sóc vất vả hơn, phải tăng cường tưới nước và điều chỉnh lượng phân bón. Dù công chăm sóc tăng, giá hoa dự kiến vẫn giữ ổn định, khoảng 1,2 triệu đồng/chậu lớn và 600.000-700.000 đồng/chậu nhỏ, anh Cảnh chia sẻ.

Nhiều hộ trồng hoa tất bật chăm sóc, chuẩn bị cho vụ hoa Tết.

Tranh thủ trời nắng ráo, người dân phun thuốc phòng trừ sâu bệnh cho hoa.

Với các hộ trồng hoa, vụ Tết không chỉ là dịp cung ứng sản phẩm cho thị trường mà còn quyết định nguồn thu nhập chính sau một năm sản xuất. Vì vậy, dù còn nhiều nỗi lo về thời tiết, chi phí chăm sóc và sức mua, người dân vẫn đang dồn sức cho từng công đoạn, mong một mùa hoa thắng lợi.