Làng hoa lâu đời ở Đà Nẵng rộn ràng vào vụ Tết
Làng Dương Sơn (phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng) là một trong những làng trồng hoa nổi tiếng, lâu đời tại thành phố Đà Nẵng.
Làng Dương Sơn (phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng) là một trong những làng trồng hoa nổi tiếng, lâu đời tại thành phố Đà Nẵng, mỗi năm cung cấp cho thị trường hàng trăm nghìn chậu hoa Cúc Đại Đóa, Cúc Mâm Xôi, Cúc Vạn Thọ, Dạ Yến Thảo, Hướng Dương, Lan… Những ngày này, người dân đang tập trung tưới nước, bón phân và cắm các thanh tre quanh chậu giữ cho hoa mọc thẳng và đều để chuẩn bị cho vụ hoa Tết Nguyên đán 2027.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/lang-hoa-lau-doi-o-da-nang-ron-rang-vao-vu-tet/444884.html