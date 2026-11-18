Làng Dương Sơn (phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng) là một trong những làng trồng hoa nổi tiếng, lâu đời tại thành phố Đà Nẵng, mỗi năm cung cấp cho thị trường hàng trăm nghìn chậu hoa Cúc Đại Đóa, Cúc Mâm Xôi, Cúc Vạn Thọ, Dạ Yến Thảo, Hướng Dương, Lan… Những ngày này, người dân đang tập trung tưới nước, bón phân và cắm các thanh tre quanh chậu giữ cho hoa mọc thẳng và đều để chuẩn bị cho vụ hoa Tết Nguyên đán 2027.

Mùa mưa năm nay nắng nóng bất thường nên người trồng hoa phải thường xuyên tưới nước nhiều hơn mọi năm. Ảnh: Quốc Dũng - TTXVN

Các vườn hoa Lan được chăm sóc kỹ càng, nở hoa quanh năm. Ảnh: Quốc Dũng - TTXVN

Mỗi năm làng hoa Dương Sơn cung cấp cho thị trường hàng trăm nghìn chậu hoa các loại. Ảnh: Quốc Dũng - TTXVN

Anh Lý Phước Vĩnh (làng hoa Dương Sơn, phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng) trồng vườn hoa Cúc xanh mướt, dự kiến cung cấp gần 4.000 chậu hoa các loại cho thị trường Tết. Ảnh: Quốc Dũng - TTXVN

Vụ hoa Tết này, anh Trần Minh Cảnh (làng hoa Dương Sơn, phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng) trồng khoảng 700 chậu hoa các loại, nhưng chủ yếu là hoa Cúc. Ảnh: Quốc Dũng - TTXVN

Người dân làng Dương Sơn tất bật chăm sóc hàng nghìn chậu hoa với kỳ vọng hoa sinh trưởng tốt, nở đúng dịp để kịp cung ứng thị trường Tết Đinh Mùi 2027. Ảnh: Quốc Dũng - TTXVN