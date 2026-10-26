Lắng đọng những thanh âm chào mừng 70 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Chương trình có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ tên tuổi. (Ảnh: VŨ TOÀN)

Đó là những thanh âm của “Concert Resonantia”, chương trình hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam (1956-2026), do Khoa Thanh nhạc tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nghệ sĩ Ưu tú Tân Nhàn. Chương trình quy tụ những giọng hát thính phòng hàng đầu Việt Nam, các nghệ sĩ xuất thân từ Khoa cùng những học sinh, sinh viên xuất sắc.

Đồng hành với các nghệ sĩ là Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội, dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Trần Nhật Minh. Sự kết hợp giữa những giọng ca giàu kinh nghiệm, các nghệ sĩ trẻ và dàn nhạc giao hưởng đã tạo nên một không gian biểu diễn vừa chuẩn mực về học thuật, vừa giàu sức sống nghệ thuật.

Nhạc trưởng Trần Nhật Minh dẫn dắt phần II của chương trình. (Ảnh: VŨ TOÀN)

"Concert Resonantia" được xây dựng thành 2 phần, dẫn dắt khán giả bước vào thế giới opera và operetta với những màu sắc cảm xúc đa dạng.

Phần I chương trình mở ra những câu chuyện tình yêu, tuổi trẻ và khát vọng qua các trích đoạn opera nổi tiếng qua các giọng ca Đào Tố Loan, Trường Linh. Từ vẻ đẹp lãng mạn, say đắm của O soave fanciulla trong La Bohème của Giacomo Puccini, qua phần thể hiện của Đào Tố Loan và Trường Linh, Nguyễn Thảo Ly, Phan Nguyệt Quỳnh, Huyền Trang, Nghệ sĩ Ưu tú Lan Anh, ca sĩ Tuấn Anh…

Sang phần II, không gian âm nhạc được mở rộng với sự tham gia của Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội, đưa chương trình đến những sắc thái phong phú hơn, từ sâu lắng, hào sảng đến duyên dáng, hài hước và bùng nổ. Các nghệ sĩ Tuấn Anh, các Nghệ sĩ Ưu tú Phương Uyên, Phương Nga, Đăng Dương, Lan Anh, các ca sĩ Hương Diệp, Khắc Hòa, Bảo Yến…

Chương trình đã nhận được những đánh giá cao từ khán giả cũng như các nhà chuyên môn, nhà quản lý và nghệ sĩ.

Chương trình là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. (Ảnh: VŨ TOÀN)

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Anh Tuấn, nguyên Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, đánh giá thành công của chương trình cho thấy Khoa Thanh nhạc đã khẳng định rõ vị thế là đơn vị đào tạo âm nhạc hàng đầu Việt Nam.

Trong khi đó, Tiến sĩ Thu Hà, Trưởng khoa Nghệ thuật, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, bày tỏ sự ấn tượng trước chất lượng nghệ thuật và tính học thuật của đêm diễn: “Họ hát live gần như không có sạn. Mỗi giọng ca một màu sắc, cá tính âm nhạc riêng, thể hiện rõ sự tròn trịa từ kỹ thuật đến phong cách biểu diễn. Chương trình đọng lại cho tôi rất nhiều ấn tượng về học thuật. Tôi rất mừng vì Khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã làm được những chương trình nghệ thuật tầm cỡ, quy mô như vậy”.

Chương trình đã nhận được những đánh giá cao từ khán giả cũng như các nhà chuyên môn, nhà quản lý và nghệ sĩ.

Những cảm nhận từ góc độ người làm nghề cũng cho thấy giá trị của một chương trình âm nhạc hàn lâm được đầu tư đồng bộ. Thạc sĩ, ca sĩ Trần Hồng Nhung, công tác tại Đài Tiếng nói Việt Nam, nhận xét "Concert Resonantia" được tổ chức chỉn chu, hoành tráng, với sự đầu tư kỹ lưỡng về hình ảnh và sân khấu.

Theo nữ ca sĩ, âm nhạc hàn lâm vốn không dễ tiếp cận với đông đảo công chúng, nhưng "Concert Resonantia" đã tìm được sự cân bằng giữa yêu cầu nghệ thuật và trải nghiệm của khán giả. “Âm nhạc hàn lâm thường khó tiếp cận đến khán giả, nhưng với tôi chương trình này đã xây dựng rất vừa vặn về mặt thời gian và mang tới nhiều bất ngờ. Tôi cảm thấy mình được thỏa mãn cả thị giác và thính giác”.

Trong đêm diễn, có sự tham dự của các nguyên giám đốc Học viện, nhiều nghệ sĩ gạo cội, những người đầu ngành ở các chuyên ngành giao hưởng, piano, kèn, lý luận, chỉ huy...

Sự hiện diện và ủng hộ của những người đã gắn bó với đời sống âm nhạc hàn lâm Việt Nam mang ý nghĩa đặc biệt đối với Khoa Thanh nhạc. Tiến sĩ, Nghệ sĩ Ưu tú Phương Nga, Phó Trưởng Khoa Thanh nhạc cho biết, khoa đã nhận được nhiều lời chúc mừng sau buổi diễn.

“Chúng tôi đã nhận được rất nhiều lời động viên cần được nhân rộng, tổ chức nhiều hơn những chương trình tương tự "Concert Resonantia" để khẳng định vị thế là đơn vị hàng đầu trong đào tạo, biểu diễn âm nhạc hàn lâm tại Việt Nam và khu vực”, Nghệ sĩ Ưu tú Lan Anh, giảng viên Khoa thanh nhạc tham gia biểu diễn trong chương trình xúc động chia sẻ sau thành công của đêm nhạc.

Trong 70 năm xây dựng và phát triển của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Khoa Thanh nhạc giữ vị trí quan trọng, là một trong những đơn vị đào tạo nòng cốt và là cái nôi của thanh nhạc chuyên nghiệp Việt Nam. Lịch sử của Khoa gắn liền với quá trình hình thành nền âm nhạc chuyên nghiệp hiện đại, từ những ngày đầu của Trường Âm nhạc Việt Nam - tiền thân của Học viện ngày nay.

Vì thế, ý nghĩa của "Concert Resonantia" không chỉ nằm ở chất lượng của một đêm diễn. Việc các giảng viên, nghệ sĩ trưởng thành từ Khoa và những học sinh, sinh viên xuất sắc cùng đứng trên một sân khấu cho thấy sự tiếp nối giữa các thế hệ, đồng thời phản ánh môi trường đào tạo trong đó kiến thức chuyên môn được chuyển hóa thành năng lực biểu diễn thực tế.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nghệ sĩ Ưu tú Tân Nhàn - Trưởng Khoa Thanh nhạc nhấn mạnh, "Concert Resonantia" cũng là động lực và sự khích lệ để học sinh, sinh viên, những người trẻ tiếp tục nuôi dưỡng tình yêu với âm nhạc thính phòng, nối tiếp các thế hệ thầy cô, góp phần đưa âm nhạc hàn lâm lan tỏa rộng rãi hơn trong đời sống âm nhạc Việt Nam và từng bước tiệm cận với âm nhạc hàn lâm thế giới.

Chương trình để lại ấn tượng mạnh mẽ trong khán giả. (Ảnh: VŨ TOÀN)

Có thể nói, với sự kết hợp giữa những tác phẩm kinh điển, các giọng ca giàu cá tính, dàn nhạc giao hưởng và tư duy tổ chức chương trình có chủ đích, "Concert Resonantia" đã tạo nên dấu ấn riêng trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Sau "Concert Resonantia", chương trình nghệ thuật đặc biệt “70 năm - Những thanh âm ngân mãi” sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 14/11 tại Phòng hòa nhạc Lớn, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, số 77 Hào Nam, Hà Nội. Đây là hoạt động tiếp theo trong chuỗi chương trình chào mừng dấu mốc 70 năm xây dựng và phát triển của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.