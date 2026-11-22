Vừa qua, hàng trăm người dân Hà Nội và du khách đã có mặt tại chợ Đồng Xuân, xếp hàng chờ đón tác phẩm trình diễn đương đại tương tác “Mười thương”. Biết đến sự kiện qua các kênh thông tin về hoạt động văn hóa đang diễn ra tại Thủ đô, nhiều người tìm đến vì sự tò mò, số khác lại bị cuốn hút bởi loại hình nghệ thuật biểu diễn có sự tương tác trực tiếp giữa nghệ sĩ và người xem.

Vở trình diễn tương tác “Mười thương” có nhân vật chính là 10 phụ nữ đã gắn bó với chợ Đồng Xuân hơn 30 năm.

Để khán giả có thể cảm nhận trọn vẹn từng câu chuyện, Ban tổ chức chia người xem thành 10 nhóm, lần lượt di chuyển và theo dõi phần trình diễn của cả 10 “thương” ngay tại nơi mưu sinh quen thuộc của họ.

Trong phần trình diễn của "Gái thương", khán giả bắt gặp hình ảnh “thương” ngồi yên với tư thế thiền, trong tiếng nhạc du dương, khác hẳn với hình ảnh hối hả, cập dập thường ngày trong chợ. Có lẽ, đó là quãng nghỉ hiếm hoi khi vắng khách, lúc chị có thể tĩnh tâm, lấy lại sự cân bằng giữa một ngày làm việc vất vả.

Các “thương” mỗi người một câu chuyện, mở ra những lát cắt về ký ức thời gian, lao động, gia đình và những mỗi quan hệ liên kết giữa một con người với một nơi chốn.

Điểm nhấn thị giác khiến người xem đặc biệt chú ý là đôi cánh thiên thần màu trắng đượcg đặt lên vai mỗi “thương”.

Vẫn là những con người ấy, tại chính sạp hàng, con đường trong chợ thân quen suốt mấy chục năm qua, nhưng dưới ánh đèn nghệ thuật đương đại, các nữ tiểu thương hiện lên với một diện mạo khác và những cung bậc cảm xúc đầy mới mẻ.

"Mười thương” kéo gần khoảng cách giữa người xem với cuộc sống của những người phụ nữ đã dành phần lớn cuộc đời bên sạp hàng.

Từ khoảng lặng trên ban công, “Gái thương” bất ngờ cất tiếng hát, rồi hào hứng quay vào rủ các “thương” xung quanh cùng đi hát, mở ra một mạch cảm xúc tươi vui, rộn ràng khác hẳn nhịp sống buôn bán ban ngày.

Đáp lại lời gọi nhau, các “thương” rạng rỡ, xúng xính áo quần như đi trẩy hội. Trong khoảnh khắc ấy, những lo toan mưu sinh dường như lùi lại phía sau, nhường chỗ cho niềm vui hồn nhiên của những người phụ nữ yêu đời, yêu nghệ thuật.

Vẫn là không gian chợ ấy, nhưng lại trở thành sân khấu của những nhân vật chính của những người đã gắn bó với không gian ấy suốt 30 năm, những người lưu giữ một phần ký ức của Kẻ Chợ.

Tác phẩm đã khắc họa trọn vẹn một ngày làm việc cũng như những năm tháng bám chợ mưu sinh của “Mười thương”. Khu chợ có thể già đi theo năm tháng cùng những con người đã gắn bó với nó, nhưng dường như lại trẻ ra trong chốc lát khi tiếng hát của họ ngân vang bên nhau.