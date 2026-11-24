Không chỉ góp phần chắn sóng, giữ đất, bảo vệ đê điều, những rặng tre ấy còn tạo nên không gian sinh thái xanh, lưu giữ những ký ức văn hóa thân thuộc và góp phần làm nên vẻ đẹp bình dị của làng quê Việt Nam.

Biểu tượng giàu ý nghĩa trong đời sống văn hóa dân tộc

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, cây tre có vị trí đặc biệt trong đời sống và tâm hồn người Việt Nam. Từ bao đời nay, tre gắn bó mật thiết với làng quê, cảnh quan, đất đai, bờ bãi và sinh hoạt thường ngày của người dân. Tre không chỉ có nhiều công dụng thiết thực mà còn hiện diện trong ký ức, tình cảm của nhiều thế hệ, trở thành hình ảnh thân thuộc, biểu tượng giàu ý nghĩa trong đời sống văn hóa dân tộc.

Hình ảnh cây tre, lũy tre còn gắn liền với văn học, nghệ thuật và những câu chuyện về quê hương, đất nước, con người Việt Nam. Vì vậy, tre không đơn thuần là loài cây gần gũi trong tự nhiên mà còn mang giá trị tinh thần sâu sắc, góp phần làm nên bản sắc văn hóa Việt Nam. Trong bối cảnh đời sống hiện đại có nhiều thay đổi, việc gìn giữ, khôi phục và phát triển những rặng tre, lũy tre không chỉ có ý nghĩa bảo tồn cảnh quan, môi trường mà còn là cách lưu giữ các giá trị văn hóa truyền thống, nuôi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước trong mỗi người. Ông cho rằng, những vùng đất bãi hoang, triền đê rất cần được duy trì và phát triển cây tre, hình thành những rặng tre xanh, góp phần bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan tươi đẹp và gìn giữ bản sắc văn hóa Việt Nam.

Ông Nguyễn Tiến Quảng, Phó Giám đốc Hợp tác xã Du lịch sinh thái dệt lụa Hồng Tiến Nha Xá, nguyên Chủ tịch Hiệp hội Sản xuất - Kinh doanh lụa Nha Xá (xã Duy Tân, tỉnh Ninh Bình) cho biết, dọc tuyến đê tả sông Hồng, từ khu vực ngoại thành Hà Nội đến các tỉnh phía Nam đồng bằng Bắc Bộ, có nhiều đoạn được bao phủ bởi những rặng tre xanh trải dài sát chân đê. Cùng với dòng sông và những bãi bồi, các rặng tre tạo nên cảnh quan thoáng đãng, mát lành, gắn với nhiều kỷ niệm tuổi thơ của ông cũng như người dân ven sông.

Theo ông Quảng, tre ban đầu được trồng nhằm chắn sóng, bảo vệ thôn xóm và đất đai ven sông. Qua nhiều năm, người dân tiếp tục trồng bổ sung, chăm sóc, bảo vệ, giúp tre phát triển thành những dải xanh rộng lớn, có đoạn kéo dài hàng chục kilômét.

Không chỉ người dân sinh sống ven sông, những người thường xuyên đi qua khu vực này cũng cảm nhận rõ nét vẻ đẹp của những rặng tre. Anh Lê Đức Hiếu, hiện sinh sống tại phường Định Công (Hà Nội), quê ở một thôn ven sông Hồng thuộc xã Duy Tân, tỉnh Ninh Bình, chia sẻ, mỗi lần về quê, anh thường chọn tuyến đường men theo dòng sông, dù quãng đường dài hơn khoảng 30% so với một số tuyến khác cùng hướng. Con đê quanh co qua những xóm làng, bãi bồi, hai bên là những rặng tre nối tiếp nhau, tán lá đan xen tạo bóng mát. Không gian thoáng đãng cùng làn gió từ sông khiến mỗi chuyến đi trở nên dễ chịu.

Anh Nguyễn Văn Hải, một người dân sống ở nội thành Hà Nội cho biết, sau hơn 10 năm mới có dịp trở lại tuyến đê sông Hồng đi các tỉnh, anh khá bất ngờ khi nhận ra những rặng tre năm nào vẫn còn hiện diện, nhiều đoạn thậm chí xanh tốt, rậm rạp hơn trước. Dù bị chia cắt bởi đường giao thông, xóm nhỏ và lối đi dân sinh, nhiều lũy tre vẫn nối dài hàng cây số, nổi bật giữa không gian sông nước.

Theo những người cao tuổi, từ các thập niên 1960, 1970, việc trồng tre ven đê đã được các ngành chức năng và địa phương vận động triển khai tại nhiều khu vực đồng bằng. Ông Hoàng Văn Kỳ, sinh năm 1955, ở thôn Thượng Vũ, xã Lai Khê (Hải Phòng) chia sẻ, dọc tuyến đê tả sông Kinh Thầy, riêng khu vực gần nơi ông sinh sống đã có nhiều đoạn tre xanh tốt, kéo dài liên tiếp từ 5 - 7 km, chưa kể các địa bàn xã khác. Phần lớn những rặng tre này được người dân trồng từ thập niên 1970, sau đó tiếp tục trồng bổ sung, chăm sóc, bảo vệ nhằm chắn sóng, giữ đất canh tác và bảo vệ thôn xóm.

Duy trì màu xanh, giữ một phần hồn quê Việt

Trong văn hóa Việt Nam, cây tre không chỉ là loài cây quen thuộc mà còn là biểu tượng của quê hương và cốt cách dân tộc. Hình ảnh lũy tre làng đã đi vào ca dao, tục ngữ, thơ ca, âm nhạc và hội họa, gắn với mái đình, giếng nước, sân nhà, con đường làng và ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ. Tre tượng trưng cho sự bền bỉ, dẻo dai, ngay thẳng và tinh thần đoàn kết. Hình ảnh Thánh Gióng nhổ tre đánh giặc đã trở thành biểu tượng về sức mạnh và ý chí bảo vệ quê hương.

Từ lâu đời, cây tre đã gắn bó với đời sống cư dân vùng châu thổ sông Hồng, hiện diện quanh làng, bên bờ ao, ven đường, trên những triền đê và vùng đất bãi. Nếu lũy tre làng truyền thống gắn với không gian cư trú, góp phần bảo vệ xóm làng và cung cấp nguyên liệu phục vụ sinh hoạt thì tre ven sông còn mang ý nghĩa phòng hộ, giúp hạn chế tác động của sóng và giữ đất ven bờ.

Tại xã Đông Quan (Hưng Yên), dưới chân đê tả sông Trà Lý có một rặng tre dài khoảng 4 - 5 km. Theo lãnh đạo UBND xã, hơn 20 năm trước, địa phương đã sử dụng kinh phí từ nguồn phòng, chống lụt bão để mua giống, tổ chức trồng tre nhằm bảo vệ đê điều. Nhờ sự chung tay chăm sóc, bảo vệ của người dân, rặng tre ngày càng phát triển, duy trì màu xanh đến nay.

Vào mùa mưa lũ, khi mực nước sông dâng cao, dòng chảy mạnh, các bãi bồi và khu vực ven bờ thường chịu tác động lớn. Tại những vị trí có tre mọc dày, thân cây và cành lá đan xen có thể làm giảm tác động trực tiếp của sóng; bộ rễ phát triển trong đất góp phần giữ đất ven sông. Nhờ đó, những rặng tre không chỉ tạo cảnh quan mà còn phát huy vai trò nhất định trong việc bảo vệ bờ bãi, hỗ trợ phòng hộ ven sông.

Trong đời sống thường ngày, tre còn gần gũi với lao động, sản xuất và sinh hoạt truyền thống của người Việt. Tre là nguyên liệu quen thuộc, được sử dụng để làm rổ, rá, thúng, nong, nia, hàng rào, nông cụ và nhiều vật dụng sinh hoạt khác.

Những rặng tre ven sông Hồng, sông Kinh Thầy, sông Trà Lý… bên cạnh chức năng phòng hộ và giá trị sinh thái còn mang ý nghĩa văn hóa sâu sắc. Đó là sự tiếp nối hình ảnh lũy tre làng truyền thống trong một không gian khác, gắn với dòng sông, bãi bồi, hoạt động sản xuất và đời sống cộng đồng cư dân ven sông.

Có những giá trị văn hóa không nằm trong những công trình đồ sộ hay di tích nổi tiếng mà hiện diện trong cảnh quan quen thuộc, trong nếp sống và mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên. Những rặng tre ven sông là một hình ảnh như vậy. Qua bao năm tháng, tre vẫn lặng lẽ xanh bên triền đê, góp phần bảo vệ bờ bãi, tạo cảnh quan, che bóng mát cho người dân và là nơi trú ngụ của nhiều loài chim, loài cò. Tán lá rậm rạp tạo ra những khoảng không gian kín đáo, giúp chim muông tránh những tác động từ bên ngoài.

Dòng sông Hồng vẫn miệt mài chảy qua những miền quê, mang theo phù sa bồi đắp những bãi bờ trù phú. Bên dòng sông ấy, những rặng tre vẫn vươn mình trong gió, chứng kiến bao đổi thay của làng xóm và cuộc sống con người. Giữa nhịp sống hiện đại, màu xanh ấy không chỉ gợi nhắc về một miền quê bình dị mà còn nhắc mỗi người về những giá trị thiên nhiên, văn hóa cần được trân trọng và gìn giữ.