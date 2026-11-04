Lắng đọng Đêm hội thưởng trà: 'Hội tụ tinh hoa – Vươn xa thế giới'

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường và các đại biểu dự Đêm hội thưởng trà.

Dự chương trình có đồng chí Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, đại diện các sở, ngành, đơn vị, cùng đông đảo nhân dân, du khách trong và ngoài nước.

Các đại biểu dự Đêm hội thưởng trà.

Quang cảnh Đêm hội thưởng trà tại không gian Phố đi bộ trung tâm tỉnh Thái Nguyên.

Trước giờ khai mạc Đêm hội, dàn nhạc dân tộc cất lên những khúc dân ca đặc trưng của ba miền, từ Lưu thủy kim tiền, Bèo dạt mây trôi đến Cò lả, Lý ngựa ô. Sau đó, các trà nương Thái Nguyên xuất hiện trong tà áo dịu dàng, nâng niu từng cánh trà, rót chén trà đầu tiên mời quan khách theo nhạc điệu “Hoa thơm bướm lượn”.

Trình diễn nghệ thuật pha trà, mời trà mở màn Đêm hội.

Các đại biểu và du khách thưởng trà.

Chương trình nghệ thuật “Hương trà hội tụ” là điểm nhấn của Đêm hội, do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch chỉ đạo nội dung. Kịch bản và tổng đạo diễn Thu Hoài, Nghệ sĩ Ưu tú Phan Lương biên đạo, Nghệ sĩ Ưu tú Kiên Ninh làm Giám đốc âm nhạc, Nghệ sĩ Nhân dân Lê Chức thể hiện lời bình. Chương trình đưa khách mời đi qua năm thang bậc cảm xúc: Khởi nguồn, Lan tỏa, Mở cửa, Hội tụ, Thăng hoa.

Chương trình nghệ thuật “Hương trà hội tụ” với nhiều tiết mục đặc sắc.

Tiết mục “Di sản xứ Trà – Đậm đà bản sắc” gồm màn 3D mapping tương tác hòa cùng múa dân gian đương đại. Tiếp đó, chén trà theo tiếng hát đi qua nhiều miền đất. Hát Xoan Phú Thọ dâng lên đất Tổ lời nhắc “uống nước nhớ nguồn”. Quan họ Bắc Ninh mang đến “miếng trầu cánh phượng”, “chén trà thơm đượm” của lối ứng xử ý nhị.

Xẩm Hà Nội, kết hợp 3D mapping, kể chuyện đời qua giọng ca Hà Myo. Ví, Giặm xứ Nghệ thấm đẫm nghĩa tình quê nhà. Cồng chiêng Tây Nguyên vang giữa đại ngàn.

Hành trình khép lại với Dạ cổ hoài lang - đờn ca tài tử Nam Bộ, nơi “chén trà tri âm, cung đàn tri kỷ”. Mỗi miền một chất giọng, một ký ức, nhưng bên chén trà, tất cả cùng góp vào câu chuyện chung của văn hóa Việt Nam.

Diễu hành nghệ thuật với chủ đề “Trà Việt ngàn năm tinh hoa”.

“Hội tụ tinh hoa – Vươn xa thế giới” là điểm nhấn của Đêm hội, là sự kết hợp trình diễn nghệ thuật với trải nghiệm và thưởng thức văn hóa trà quốc tế. Ở đó, trà đạo của ba quốc gia cùng hiện diện.

Từ Nhật Bản, hoạt cảnh trà đạo với tinh thần “Hòa – Kính – Thanh – Tịch” khiến khán giả lắng lại. Rồi tiếng trống Tamagawa Taiko bất ngờ nổi lên, mạnh mẽ, hào sảng. Một tĩnh lặng, một sôi động, hai sắc thái tưởng đối lập mà hòa quyện thành một bức tranh trọn vẹn. Từ Trung Quốc, tiết mục Hái trà, mời trà đưa người xem về đồi chè Long Tỉnh.

Tiếp đó, ca sĩ Dương Hoàng Yến thể hiện “Tay trái chỉ trăng” trên nền 3D mapping, với vầng trăng nghiêng soi bóng chén trà.

Từ Hàn Quốc, Đoàn nghệ thuật của nghệ sĩ kể chuyện Ryu Pil Gi mang đến tác phẩm Nhân duyên, kể về triết lý In-yun: mỗi người ngồi đối diện nhau bên bàn trà là một cơ duyên hiếm có trong đời.

Màn pháo hoa rực rỡ kết thúc Đêm hội.

Đêm hội khép lại bằng bản phối Việt Nam tinh hoa – Rực rỡ Việt Nam tôi, của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa qua giọng hát Dương Hoàng Yến, Oplus và vũ đoàn PL cùng màn pháo hoa rực rỡ - khoảnh khắc khi đại biểu, nghệ nhân, nghệ sĩ, người dân và du khách cùng nâng chén trà cộng đồng, chung một niềm vui trọn vẹn.