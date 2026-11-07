Làng cổ Đông Hòa Hiệp rực rỡ 'Sắc màu di sản'

Lễ hội diễn ra từ ngày 19 đến 22/11/2026 (nhằm ngày 11 đến 14/10 âm lịch). Lễ khai mạc tổ chức lúc 19h ngày 19/11, tại sân lễ Nhà văn hóa ấp An Lợi, xã Cái Bè.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Minh Tuấn, lễ hội hướng đến nâng cao nhận thức cộng đồng về gìn giữ, bảo vệ di sản; khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia bảo tồn, tu bổ, tôn tạo di tích. Qua đó, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị kiến trúc, văn hóa của Làng cổ Đông Hòa Hiệp; từng bước tạo điều kiện để người dân tham gia làm du lịch, phát huy vai trò cộng đồng trong phát triển du lịch di sản bền vững, gắn với kinh tế địa phương.

Làng cổ Đông Hòa Hiệp, điểm thu hút khách ghé thăm khi đến Cái Bè.

Thông qua các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và du lịch, lễ hội góp phần khẳng định giá trị, sức hút của sản phẩm du lịch đặc trưng tỉnh Đồng Tháp; đồng thời lan tỏa những giá trị lịch sử, văn hóa của Làng cổ Đông Hòa Hiệp, quảng bá hình ảnh văn hóa và con người Đồng Tháp đến du khách trong và ngoài nước.

Tái hiện không gian di sản, đậm sắc màu văn hóa sông nước

Điểm nhấn của lễ hội là Không gian dòng chảy di sản, giới thiệu hành trình hình thành và phát triển của vùng đất Đông Hòa Hiệp - Cái Bè thông qua những giá trị văn hóa, lịch sử và cảnh quan đặc trưng. Không gian triển lãm trưng bày hình ảnh, tư liệu, hiện vật phản ánh quá trình phát triển của Làng cổ Đông Hòa Hiệp, Chợ nổi Cái Bè và văn hóa miệt vườn từ truyền thống đến hiện đại.

Du khách nước ngoài thích thú khi đến tham quan, trải nghiệm tại Làng cổ Đông Hòa Hiệp.

Trong khuôn khổ lễ hội, Ban tổ chức còn tổ chức hội thảo chuyên đề “Đề án bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật kiến trúc các nhà cổ, làng cổ gắn với phát triển du lịch”. Hội thảo tập trung đánh giá thực trạng bảo tồn, phát huy giá trị kiến trúc nhà cổ, không gian văn hóa và đời sống cộng đồng tại Làng cổ Đông Hòa Hiệp; đồng thời trao đổi, đề xuất định hướng, giải pháp xây dựng đề án bảo tồn, phát huy giá trị làng cổ gắn với phát triển du lịch bền vững trong giai đoạn mới.

Một trong những hoạt động mang đậm nét văn hóa sông nước Nam Bộ là Không gian Chợ nổi - Ẩm thực “Hương sắc phương Nam”, diễn ra từ ngày 19 đến 22/11 tại khu vực Chợ nổi sông Cái Bè (chợ nổi cũ, ấp 2, xã Cái Bè, khu vực Bến tàu Du lịch hiện nay). Tại đây, Ban tổ chức tái hiện Chợ nổi Cái Bè với chủ đề “Buổi sáng trên chợ nổi”, tổ chức phiên chợ quê “Trên bến dưới thuyền” và trình diễn nghệ thuật trên sông.

Trong khuôn khổ lễ hội, Ban tổ chức tổ chức hội thảo chuyên đề “Đề án bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật kiến trúc các nhà cổ, làng cổ gắn với phát triển du lịch”.

Không gian này tập trung tái hiện văn hóa sông nước Nam Bộ gắn với hoạt động giao thương, ẩm thực, sản vật địa phương và các loại hình nghệ thuật truyền thống. Du khách còn có dịp trải nghiệm không gian làng nghề, tìm hiểu quy trình sản xuất, chế tác và trưng bày sản phẩm của một số nghề tiêu biểu như làm cốm, làm bánh phồng, dệt choàng Long Khánh cùng các nghề truyền thống khác của địa phương.

Đa dạng hoạt động trải nghiệm, kết nối di sản với du lịch

Các hoạt động tôn vinh giá trị di sản còn được thể hiện qua cuộc thi thiết kế logo Làng cổ Đông Hòa Hiệp, nhằm lựa chọn biểu trưng chính thức phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh làng cổ và lễ hội. Ban tổ chức cũng trao giải cuộc thi ảnh, video clip “Khoảnh khắc Đông Hòa Hiệp”, ghi lại và lan tỏa những hình ảnh đẹp về cảnh quan, kiến trúc, con người và các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội.

Cuộc thi góp phần quảng bá hình ảnh địa phương, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo tồn di sản văn hóa; đồng thời tạo sân chơi để đoàn viên, thanh niên phát huy khả năng truyền thông số, sáng tạo nội dung trên các nền tảng mạng xã hội.

Bên cạnh đó, cuộc thi sáng tác bài hát mang âm hưởng dân ca với chủ đề “Đông Hòa Hiệp - miền nhớ, miền thương” được tổ chức nhằm quảng bá các giá trị văn hóa, lịch sử, kiến trúc và đời sống cộng đồng tại làng cổ. Cuộc thi khuyến khích sáng tác những tác phẩm có giá trị nội dung, nghệ thuật, phù hợp biểu diễn phục vụ nhân dân và du khách trong khuôn khổ lễ hội.

Lễ hội hướng đến nâng cao nhận thức cộng đồng về gìn giữ, bảo vệ di sản; khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia bảo tồn, tu bổ, tôn tạo di tích.

Nhiều hoạt động hưởng ứng được tổ chức nhằm tạo không khí sôi nổi, khuyến khích người dân trực tiếp tham gia. Trong đó, hội thi “Cổng làng kể chuyện” phát động người dân trên địa bàn thiết kế, trang trí cổng nhà, cổng ngõ mang nét cổ kính, đặc trưng của Làng cổ Đông Hòa Hiệp, tạo thêm những điểm tham quan, check-in phục vụ du khách.

Đêm hội “Tuổi trẻ với Sắc màu Đông Hòa Hiệp” có các tiết mục giao lưu, biểu diễn của những nhóm nhảy trẻ kết hợp yếu tố dân gian đương đại; trình diễn trang phục dân tộc Việt Nam và trang phục Nam Bộ xưa. Các tiết mục ca hát, hoạt cảnh sân khấu hóa sẽ tái hiện quá trình hình thành, phát triển và đời sống văn hóa đặc trưng của làng cổ qua các giai đoạn.

Ngoài ra, lễ hội còn có phiên chợ Hàng Việt về nông thôn, trưng bày, giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP và sản phẩm làng nghề của tỉnh, góp phần quảng bá đặc sản địa phương, sản phẩm OCOP trong và ngoài tỉnh.

Lễ hội góp phần lan tỏa những giá trị lịch sử, văn hóa của Làng cổ Đông Hòa Hiệp, quảng bá hình ảnh văn hóa và con người Đồng Tháp đến du khách trong và ngoài nước.

Chương trình Famtrip “Làng cổ Đông Hòa Hiệp - Từ di sản đến sản phẩm du lịch” đã tổ chức khảo sát nhà cổ, Chợ nổi Cái Bè, cảnh quan sông nước, ẩm thực, làng nghề và các sản phẩm, dịch vụ du lịch. Hoạt động này hướng đến kết nối chuyên gia, doanh nghiệp lữ hành với địa phương, chủ nhà cổ, nghệ nhân và hộ kinh doanh để nghiên cứu, xây dựng các tour, tuyến, sản phẩm du lịch có khả năng khai thác thường xuyên sau lễ hội, nhất là du lịch cộng đồng và du lịch ban đêm.

Không gian trưng bày, triển lãm các tác phẩm văn học, nghệ thuật về Làng cổ Đông Hòa Hiệp cũng góp phần làm phong phú trải nghiệm của du khách, với tranh, thư pháp viết trên đá và các tác phẩm về đất, người Đông Hòa Hiệp - Cái Bè. Nội dung tác phẩm ưu tiên phản ánh giá trị di sản, cảnh quan, đời sống văn hóa, làng nghề và con người địa phương.

Ban tổ chức tái hiện Chợ nổi Cái Bè với chủ đề “Buổi sáng trên chợ nổi”, tổ chức phiên chợ quê “Trên bến dưới thuyền” và trình diễn nghệ thuật trên sông.

Công tác truyền thông được triển khai trước, trong và sau lễ hội, bắt đầu từ ngày 15/11. Ban tổ chức phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông và nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok; mời KOLs, KOCs và doanh nghiệp du lịch trong tỉnh tham gia khảo sát, trải nghiệm tại làng cổ, xây dựng video quảng bá điểm đến, tour, tuyến du lịch. Đồng thời, tăng cường truyền thông trên các kênh truyền hình Trung ương và nền tảng số; xây dựng ấn phẩm quảng bá, “điểm chạm cảm xúc” tại cổng chào Làng cổ Đông Hòa Hiệp và bản đồ số lễ hội.

Với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trải nghiệm và quảng bá du lịch, lễ hội tạo cơ hội để người dân, du khách tìm hiểu những giá trị đặc trưng của Làng cổ Đông Hòa Hiệp. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức cộng đồng trong bảo tồn di sản, kết nối các giá trị văn hóa với hoạt động du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.