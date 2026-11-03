Làng cổ Đông Hòa Hiệp: Nơi di sản kể chuyện bằng những trải nghiệm

TỪ MÁI NHÀ XƯA ĐẾN NHỮNG CÂU CHUYỆN DI SẢN

Sức hấp dẫn của Làng cổ Đông Hòa Hiệp không chỉ ở những ngôi nhà có tuổi đời lâu năm, mà còn ở sự hài hòa giữa kiến trúc, cảnh quan và đời sống cộng đồng.

Du khách nghe giới thiệu về kiến trúc và nếp sinh hoạt của gia đình Nam bộ xưa tại Làng cổ Đông Hòa Hiệp.

Mỗi ngôi nhà mang dáng vẻ riêng, lưu giữ dấu ấn thời gian, điều kiện sinh hoạt và quan niệm thẩm mỹ của các gia đình Nam bộ xưa.

Bước qua cổng nhà, ngắm những hàng cột, mái ngói và các chi tiết kiến trúc, du khách có dịp hình dung rõ hơn về nếp sống của người dân vùng đất phù sa qua nhiều thế hệ.

Qua lời kể của chủ nhà hoặc người địa phương, những chi tiết tưởng chừng bình thường trở thành câu chuyện về gia đình, quê hương, phong tục và những giá trị văn hóa được trao truyền qua năm tháng.

Điều đáng quý là di sản nơi đây không tách rời cuộc sống hiện tại. Những ngôi nhà cổ vẫn gắn với khu vườn, hàng cây, con đường làng và sinh hoạt thường ngày của người dân.

Chính sự hiện diện tự nhiên ấy tạo nên nét riêng cho Đông Hòa Hiệp, giúp du khách không chỉ đến để ngắm nhìn kiến trúc, mà còn cảm nhận “hơi thở” của một vùng quê Nam bộ.

Bên cạnh tham quan nhà cổ, du khách có thể kết hợp đi bộ trên những tuyến đường quê, khám phá vườn cây ăn trái, tìm hiểu hoạt động sản xuất nông nghiệp và thưởng thức đặc sản theo mùa. Những món bánh dân gian, trái cây miệt vườn hay sản phẩm thủ công mang đậm dấu ấn địa phương góp phần làm phong phú hành trình.

Với người yêu nhiếp ảnh, làng cổ cũng có nhiều góc nhìn giàu cảm xúc: Mái nhà xưa dưới tán cây, lối nhỏ dẫn vào khu vườn hay khoảnh khắc sinh hoạt đời thường của người dân. Vẻ đẹp nơi đây không phô trương mà mộc mạc, đủ sức gợi nhớ về một miền quê thân thương.

TRẢI NGHIỆM MIỀN QUÊ, CẢM NHẬN TÌNH ĐẤT - TÌNH NGƯỜI

Đến Đông Hòa Hiệp, điều đọng lại trong lòng du khách không chỉ là cảnh sắc yên bình, mà còn là sự gần gũi của con người và nhịp sống miệt vườn.

Một chuyến đò xuôi theo dòng kênh, cuộc trò chuyện thân tình bên hiên nhà cổ hay phút nghỉ chân dưới tán cây xanh đều có thể trở thành những kỷ niệm đẹp trong hành trình khám phá miền quê Nam bộ.

Du khách quốc tế lưu lại kỷ niệm trong hành trình khám phá Làng cổ Đông Hòa Hiệp.

Qua những trải nghiệm bình dị ấy, du khách có dịp hiểu hơn về nếp sống của người dân vùng sông nước, từ kiến trúc nhà ở, cách bài trí không gian sinh hoạt đến việc chăm sóc vườn cây và gìn giữ nếp nhà qua nhiều thế hệ.

Đôi khi, điều khiến người ta nhớ mãi không phải những lời giới thiệu cầu kỳ, mà chính là câu chuyện mộc mạc của gia chủ, sự đón tiếp chân tình và cảm giác thân thuộc như đang trở về một miền quê đã quen và gần gũi từ lâu.

Hành trình khám phá Đông Hòa Hiệp sẽ thêm trọn vẹn khi được thưởng thức hương vị ẩm thực địa phương. Những loại trái cây chín theo mùa, món bánh dân gian hay sản vật do chính bàn tay người dân làm ra đều mang theo hương vị của đất đai, vườn tược và sự khéo léo được truyền lại qua nhiều thế hệ.

Mỗi món ngon không chỉ làm phong phú trải nghiệm của du khách, mà còn góp phần kể câu chuyện về văn hóa và đời sống của vùng quê này.

Từ những ngôi nhà cổ nép mình bên vườn cây đến những món ăn dân dã và câu chuyện thân tình của người dân..., mỗi trải nghiệm đều góp thêm nét riêng cho bức tranh du lịch Đông Hòa Hiệp.

Khi được kết nối hài hòa, các giá trị ấy không chỉ làm phong phú hành trình khám phá, mà còn mở ra cơ hội để người dân tham gia làm du lịch, giới thiệu sản vật quê hương và cải thiện sinh kế ngay trên mảnh đất mình gắn bó.

Bởi vậy, sức hấp dẫn của làng cổ không chỉ là ở những ngôi nhà được gìn giữ qua năm tháng, mà còn ở cách di sản tiếp tục hiện diện trong đời sống thường ngày.

Gìn giữ mái nhà xưa, chăm chút khu vườn, lưu truyền nếp sống và trao gửi những câu chuyện quê hương cũng chính là cách người dân gìn giữ hồn cốt của vùng đất.

Để rồi, khi rời Đông Hòa Hiệp, điều còn đọng lại trong lòng du khách không chỉ là hình ảnh một làng quê thanh bình, mà còn là tình cảm ấm áp về con người miền Tây và những giá trị văn hóa vẫn bền bỉ được trao truyền qua bao thế hệ.

"SẮC MÀU DI SẢN" - LỜI HẸN THÁNG 11

Từ ngày 19 đến 22-11-2026, Lễ hội Văn hóa - Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp lần thứ VII sẽ diễn ra tại xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp, với chủ đề “Sắc màu di sản”.

Những mái nhà cổ nép mình giữa vườn cây, kênh rạch tạo nên nét duyên của Làng cổ Đông Hòa Hiệp.

Đây là dịp để tôn vinh những giá trị văn hóa, kiến trúc và đời sống cộng đồng thông qua chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm đặc sắc.

Không gian “Dòng chảy di sản” sẽ tái hiện hành trình hình thành, phát triển của vùng đất Đông Hòa Hiệp - Cái Bè qua hình ảnh, tư liệu và hiện vật. Bên cạnh đó, các hoạt động giới thiệu làng nghề, trưng bày nông sản, sản phẩm OCOP và giao lưu văn hóa cộng đồng sẽ mang đến cho du khách góc nhìn gần gũi hơn về bản sắc địa phương.

Đáng chú ý, Chương trình “Đêm nhà cổ lên đèn” hứa hẹn mang đến trải nghiệm mới mẻ, làm nổi bật vẻ đẹp cổ kính của làng quê khi đêm xuống.

Cùng với tham quan nhà cổ, trải nghiệm làm bánh dân gian, nghe kể chuyện về những ngôi nhà xưa và thưởng thức các chương trình nghệ thuật, du khách sẽ có dịp cảm nhận sâu hơn bề dày văn hóa của vùng đất.

Lễ hội cũng hướng đến xây dựng sản phẩm “Quà tặng Đông Hòa Hiệp” từ đặc sản địa phương, sản phẩm làng nghề và OCOP, góp phần đưa hình ảnh, câu chuyện quê hương đến gần hơn với du khách.

Xa hơn những ngày hội, việc kết nối di sản với các trải nghiệm du lịch thường xuyên sẽ mở thêm cơ hội để người dân tham gia làm du lịch, phát huy giá trị văn hóa và tạo sinh kế bền vững.

Tháng 11 này, hãy về Đông Hòa Hiệp, nghe chuyện nhà xưa, thưởng ngoạn miệt vườn và cảm nhận tình đất - tình người Nam Bộ. Với “Sắc màu di sản”, mỗi bước chân khám phá là một lần chạm vào hồn quê, nơi những giá trị xưa vẫn bền bỉ nối dài trong nhịp sống hôm nay.