Lăng chúa Nguyễn Phúc Chu giữa không gian xanh ở Huế

Lăng Trường Thanh được "bao bọc" giữa rừng cây xanh tại thôn Kim Ngọc, phường Kim Long, TP. Huế

Lăng Trường Thanh – nơi an nghỉ của chúa Nguyễn Phúc Chu được bao bọc giữa rừng tràm xanh mướt, nằm ở thôn Kim Ngọc, xã Hương Thọ, nay là phường Kim Long, TP. Huế.

Khu lăng mộ chúa Nguyễn Phúc Chu có lối kiến trúc đặc trưng chung của lăng chúa Nguyễn tại Huế, có 4 trụ biểu, các tầng bậc cấp, 2 vòng thành, cổng vòm dẫn vào khu mộ, bình phong tiền và bình phong hậu, trước mộ có hương án chân quỳ…

Xung quanh khu mộ chúa Nguyễn Phúc Chu có trồng nhiều cây đại (hay còn gọi hoa sứ)

Chúa Nguyễn Phúc Chu (1675 – 1725), là vị chúa thứ 6 của xứ Đàng Trong. Trong thời gian trị vì, ông đã có nhiều chính sách quan trọng phát triển kinh tế, ổn định xã hội, giữ vững lãnh thổ và tiếp tục mở rộng bờ cõi về phía Nam.

Lăng Trường Thanh có kiểu kiến trúc đặc trưng của lăng các chúa Nguyễn với 2 vòng thành, bình phong, mộ xây giật cấp

Đặc biệt, ông là vị chúa góp công lớn trong chấn hưng Phật giáo, trùng tu chùa chiền, nổi bật là chùa Thiên Mụ - hiện là di tích và điểm đến tham quan của nhiều du khách trong nước và quốc tế.

Hàng trụ biểu trước lăng Trường Thanh

Các bậc tầng cấp dẫn lên khu mộ chúa Nguyễn Phúc Chu

Năm 1710, chúa Nguyễn Phúc Chu đã cho đúc Đại hồng chung đặt tại chùa Thiên Mụ; sau khi trùng tu, mở rộng chùa thì chúa cho khắc bia đá có bài ký “Ngự kiến Thiên Mụ tự”. Cả hai hiện vật này đã được công nhận là Bảo vật quốc gia.

Đại hồng chung tại chùa Thiên Mụ được chúa Nguyễn Phúc Chu cho đúc vào năm 1710. Vào năm 2013, hiện vật này đã được công nhận là Bảo vật quốc gia

Lăng chúa Nguyễn Phúc Chu nằm trên một ngọn đồi, cách bờ sông Tả Trạch (một nhánh của thượng nguồn sông Hương) khoảng 800m và cách trung tâm Kinh thành Huế hơn 10km theo đường chim bay. Trước mặt lăng là đồng ruộng, xung quanh cây xanh bao phủ, bên trong khu mộ có trồng nhiều cây đại (hay còn gọi là cây hoa sứ).

Mộ chúa Nguyễn Phúc Chu được xây hình chữ, giật cấp 2 tầng, phía trước mộ có hương án chân quỳ

Phía cuối mộ là bình phong xây liền với vòng thành trong, trên đó có trang trí hình rồng

Lăng có 2 vòng thành, vòng ngoài chu vi hơn 120m, cao khoảng 2m, vòng thành trong chu vi hơn 70m, cao gần 2m. Mộ gồm 2 tầng hình chữ nhật xây theo kiểu giật cấp: tầng trên dài 2,12m, rộng 1,36m, cao 0,22m; tầng dưới dài 2,58m, rộng 1,93m, cao 0,27m.

Trước mặt lăng Trường Thanh là khu đồng ruộng và khung cảnh bình yên

Sau cổng vòm dẫn vào khu mộ là bình phong tiền, phía cuối mộ có bình phong hậu xây liền với vòng thành trong. Bình phong còn chạm trổ, trang trí hình tượng rồng.

Lăng Trường Thanh đã được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế - nay là TP. Huế xếp hạng là di tích cấp thành phố từ năm 2018. Lăng được con cháu tôn tạo lần gần nhất vào năm 2015.