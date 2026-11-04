Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh mở cửa trở lại đón nhân dân, khách quốc tế

Chỉ bằng vài thao tác trên điện thoại, người dùng có thể bước vào không gian chùa ảo, nghe kinh, lần tràng hạt và thực hiện các nghi thức lễ Phật. Trào lưu đi chùa online đang thu hút sự chú ý của người trẻ, phản ánh nhu cầu tìm kiếm sự bình yên giữa nhịp sống số. Tuy nhiên, phía sau trải nghiệm mới mẻ ấy là những câu hỏi về giá trị tâm linh, ý nghĩa của nghi lễ và giới hạn của công nghệ khi bước vào đời sống tín ngưỡng.