Lang Biang - Đà Lạt làm mới diện mạo, hút khách mùa Festival Hoa 2026

Mùa cỏ hồng ở Lang Biang - Đà Lạt thu hút khách thập phương

Hướng tới Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026, phường Lang Biang - Đà Lạt đang tích cực triển khai hàng loạt công trình chỉnh trang đô thị, kiến tạo không gian hoa, tiểu cảnh và các tuyến đường hoa đặc sắc. Với sự chủ động và quyết tâm cao, địa phương kỳ vọng tạo diện mạo mới cho đô thị, đồng thời phát huy bản sắc văn hóa để chào đón người dân và du khách.

Phó Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội phường Lang Biang - Đà Lạt Nguyễn Huy Mai cho biết, địa phương đã khảo sát, xây dựng phương án trang trí tại 6 vị trí trọng điểm, kết hợp chỉnh trang dọc các tuyến giao thông chính. Trong đó, vòng xoay số 6 dự kiến được trang trí với dòng chữ "Festival Hoa Đà Lạt 2026" bằng mica trên khung sắt, kết hợp mô hình hoa cúc lớn, cẩm tú cầu, bách hợp và cây lá màu sắc hài hòa cùng không gian xanh.

Mùa cỏ hồng ở phường Lang Biang - Đà Lạt

Tại khu vực Tháp đồng hồ xoay trên đường Lang Biang, phương án trang trí tập trung vào các tiểu cảnh hoa nhiều tầng, kết hợp hoa trạng nguyên đỏ, cúc vàng, ngọc thảo và giỏ tre tạo chiều sâu cho không gian cảnh quan.

Cảnh sắc tuyệt đẹp vào mùa cỏ hồng ở Lang Biang - Đà Lạt

Các hạng mục khác gồm thiết kế dải hoa tại taluy khu vực hạt kiểm lâm; chỉnh trang bồn hoa, vỉa hè tuyến Lang Biang - Đan Kia; xây dựng tiểu cảnh dưới pa-nô trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh và bố trí chậu hoa dọc hai bên cầu Phước Thành.

Đầu mùa cỏ hồng ở Lang Biang - Đà Lạt

Bên cạnh đó, khoảng 90 bảng hoa sẽ được bố trí dọc tuyến đường Lang Biang và Bidoup (dài khoảng 2 km). Đồng thời, dự án đèn hoa trị giá 1 tỷ đồng cũng đang được triển khai trong tháng 10/2026 để làm mới hệ thống chiếu sáng, họa tiết trang trí và mô hình quả núi.

Giải đua ngựa không yên của người Cơ Ho thu hút sự quan tâm theo dõi của người dân và du khách

Không chỉ chú trọng chỉnh trang cảnh quan, phường Lang Biang còn dự kiến tổ chức nhiều chương trình văn hóa, thể thao và du lịch trong tháng 11/2026. Theo ông Nguyễn Huy Mai, 3 hoạt động nổi bật gồm: chương trình “Mùa hội cỏ hồng Lang Biang”, giải đua ngựa không yên và hội thi ẩm thực kết hợp trưng bày sản phẩm OCOP.

Với chương trình “Mùa hội cỏ hồng Lang Biang”, du khách sẽ có dịp trải nghiệm không gian đồi cỏ hồng, thưởng ngoạn cảnh sắc thiên nhiên và tìm hiểu các sản phẩm đặc trưng, trò chơi dân gian của địa phương.

Giải đua ngựa không yên tiếp tục là hoạt động mang đậm nét văn hóa cộng đồng của người Cơ Ho, góp phần tạo thêm trải nghiệm độc đáo cho du khách khi đến với vùng đất Lang Biang - Đà Lạt.

Trong khi đó, hội thi ẩm thực và rượu cần kết hợp trưng bày sản phẩm OCOP sẽ tạo không gian giới thiệu, tôn vinh các giá trị ẩm thực, nông sản và hoa đặc trưng của địa phương.

Giải đua ngựa mang nhiều nét văn hóa đặc sắc của người Cơ Ho

Cùng với việc triển khai các hoạt động phục vụ lễ hội, công tác chỉnh trang đô thị cũng được đẩy nhanh. Các đơn vị đang tập trung cắt tỉa cây xanh, vệ sinh môi trường tại công viên Tùng Lâm, công viên Phạm Hùng và các tuyến đường chính, phấn đấu hoàn thành trong tháng 10/2026.

UBND phường Lang Biang - Đà Lạt tiếp tục hoàn thiện hồ sơ kỹ thuật, đẩy mạnh xã hội hóa, huy động sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp và người dân trong công tác chuẩn bị. Qua đó, địa phương hướng tới góp phần tổ chức thành công Festival Hoa Đà Lạt 2026, tạo dấu ấn đẹp trong lòng người dân và du khách.

Những kỵ sĩ của buôn làng Cơ Ho dưới chân Lang Biang

Ông Cil Poh, Phó Chủ tịch UBND phường Lang Biang - Đà Lạt cho biết: “Địa phương đang chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để chào đón người dân và du khách đến với Lang Biang - Đà Lạt. Với cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp, lễ hội văn hóa độc đáo riêng có, con người thân thiện, mến khách, chúng tôi mong muốn tất cả mọi người sẽ có những trải nghiệm khó quên khi đến đây trong mùa Festival Hoa”.