Lăng Bác mở cửa trở lại để đón nhân dân, khách quốc tế

Thời điểm Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh mở cửa trở lại cũng trùng với lịch viếng mùa lạnh, được áp dụng từ ngày 1/11 đến hết ngày 31/3 năm sau. Vì vậy, Lăng Bác tổ chức lễ viếng từ 8h đến 11h vào các ngày thứ Ba, thứ Tư và thứ Năm.

Riêng thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ, thời gian tổ chức lễ viếng kéo dài đến 11h30. Thứ Hai và thứ Sáu, Lăng không tổ chức lễ viếng.

Mùng 1 Tết Nguyên đán, nếu trùng vào thứ Hai hoặc thứ Sáu, Lăng vẫn tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngoài việc vào Lăng viếng Bác, du khách có thể kết hợp theo dõi nghi lễ thượng cờ tại Quảng trường Ba Đình.

Theo thông tin từ Bộ Tư lệnh Lăng, nghi lễ diễn ra lúc 6h30 trong mùa lạnh và 6h trong mùa nóng, trong khi lễ hạ cờ được tổ chức lúc 21h hằng ngày.

Sau khi viếng Bác, người dân cũng có thể tiếp tục tham quan Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Nhà sàn Bác Hồ, ao cá và các địa điểm lịch sử lân cận theo lịch mở cửa riêng.

Việc Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh mở cửa trở lại từ ngày 3/11 không chỉ đáp ứng nhu cầu viếng thăm của đông đảo người dân, mà còn tạo điều kiện để du khách tiếp tục khám phá những không gian lịch sử, văn hóa giàu ý nghĩa giữa lòng Thủ đô.

Trước đó, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tạm ngừng đón tiếp nhân dân và khách quốc tế để triển khai kế hoạch tu bổ định kỳ công trình.