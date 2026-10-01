Land Rover giới thiệu Range Rover Sport Electric hoàn toàn mới

Kế thừa nhiều công nghệ của Range Rover Electric

Jaguar Land Rover tiếp tục ra mắt Range Rover Sport Electric, chỉ chưa đầy một tháng sau khi giới thiệu Range Rover Electric cỡ lớn. Mẫu SUV thuần điện kế thừa nhiều công nghệ của phiên bản Electric, đồng thời duy trì gần như nguyên vẹn thiết kế của Range Rover Sport bản động cơ đốt trong.

Range Rover Sport Electric phát triển trên phiên bản nâng cấp của nền tảng khung gầm Modular Longitudinal Architecture Flex (MLA-Flex), kết hợp hệ thống điện 800V. Xe sử dụng bộ pin lithium-ion dung lượng 118,5 kWh, cho phạm vi hoạt động tối đa 600 km sau mỗi lần sạc đầy.

Range Rover Sport Electric. Ảnh: Jaguar Land Rover.

Hệ truyền động gồm hai mô-tơ điện, tạo tổng công suất 542 mã lực và mô-men xoắn cực đại 850 Nm. Khi kích hoạt Dynamic Launch Control, xe tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 4,5 giây, tương đương Range Rover Sport trang bị động cơ xăng V8 siêu nạp.

Dù không thể tạo ra âm thanh đặc trưng của động cơ 8 xi-lanh, Range Rover Sport Electric hướng tới trải nghiệm vận hành yên tĩnh hơn. Các kỹ sư Range Rover cũng phát triển riêng một hệ thống âm thanh cho mẫu xe này, được hãng khẳng định có khả năng “xóa nhòa ranh giới giữa âm nhạc và kỹ thuật”.

Ngoại hình của Range Rover Sport Electric không khác biệt so với các phiên bản động cơ đốt trong. Ảnh: Jaguar Land Rover.

Ngoại hình của Range Rover Sport Electric gần như không khác biệt so với các phiên bản động cơ đốt trong. Những thay đổi chủ yếu nằm ở lưới tản nhiệt được tối ưu khí động học và bộ mâm hợp kim thiết kế riêng. Việc loại bỏ ống xả là dấu hiệu rõ ràng nhất để nhận diện phiên bản thuần điện.

Vẫn giữ vững khả năng vượt địa hình

Range Rover không chỉ tập trung vào khả năng tăng tốc mà còn duy trì năng lực vận hành địa hình vốn là đặc trưng của dòng Sport. Xe được trang bị phiên bản mới nhất của hệ thống kiểm soát lực kéo thông minh Intelligent Traction Management, hệ thống treo khí nén Dynamic Air Suspension và Active Roll Control.

Hệ thống giảm xóc van kép kết hợp Adaptive Dynamics có khả năng theo dõi 100 thông số vận hành với tần suất 500 lần mỗi giây. Các công nghệ này giúp xe kiểm soát chính xác độ nghiêng và chúi của thân xe trong nhiều điều kiện vận hành.

Range Rover Sport Electric có thể lội nước sâu tới 900 mm và chinh phục độ dốc 45 độ. Ảnh: Jaguar Land Rover.

Range Rover đã đưa Sport Electric tới các mỏ đá cẩm thạch Carrara ngoài trời ở Italy để kiểm tra khả năng vận hành. Mẫu SUV điện vượt qua các bề mặt trơn trượt, những đoạn dốc lên và xuống, đồng thời có thể lội nước sâu tới 900 mm và chinh phục độ dốc 45 độ.

Hệ thống đánh lái bánh sau cũng tăng khả năng xoay trở của xe trong không gian hẹp. So với Range Rover Sport PHEV hiện tại, kết cấu thân xe của phiên bản Electric cứng hơn 61%, trong khi trọng tâm hạ thấp 73 mm.

Range Rover Sport Electric hỗ trợ sạc nhanh DC công suất tối đa 350 kW. Ảnh: Jaguar Land Rover.

Về khả năng sạc, Range Rover Sport Electric hỗ trợ sạc nhanh DC công suất tối đa 350 kW. Bộ pin 118,5 kWh có thể sạc từ 10% lên 80% trong 22 phút. Chỉ với 10 phút sạc, xe có thể bổ sung thêm khoảng 220 km phạm vi hoạt động.

Range Rover Sport Electric sẽ được cung cấp với hai phiên bản Dynamic HSE và Autobiography. Trong đó, bản Autobiography cho phép khách hàng sử dụng dịch vụ Bespoke của Range Rover để cá nhân hóa xe với nhiều tùy chọn.

Những khách hàng tại một số thị trường được lựa chọn sẽ nhận Range Rover Sport Electric từ quý I/2027. Jaguar Land Rover chưa công bố giá bán của mẫu SUV điện hạng sang này.