Mẫu xe này được sản xuất với số lượng giới hạn chỉ 20 chiếc trên toàn cầu, có giá bán lẻ đề xuất 798.800 Nhân dân tệ (tương đương 3,078 tỷ đồng). Khách hàng tại thị trường Trung Quốc đã có thể đăng ký đặt trước với khoản tiền cọc 30.000 Nhân dân tệ (115,59 triệu đồng).

Land Rover Defender Songtsam Pilgrimage Road.

Điểm nhấn của Land Rover Defender Songtsam Pilgrimage Road nằm ở sự kết hợp giữa khả năng chinh phục địa hình đặc trưng của dòng Defender và những chi tiết thiết kế lấy cảm hứng từ hành trình khám phá vùng cao nguyên.

Phiên bản đặc biệt này được trang bị tiêu chuẩn nhiều phụ kiện phục vụ hoạt động thám hiểm, bao gồm giá nóc chuyên dụng, thang leo bên hông có thể gấp gọn, bộ mâm hợp kim 20 inch phay kim cương, lốp địa hình và móc kéo điện ẩn. Những trang bị này không chỉ tăng tính thực dụng mà còn nhấn mạnh phong cách phiêu lưu vốn là một trong những đặc trưng quan trọng nhất của Land Rover Defender.

Ngoại thất xe được phát triển với cảm hứng từ những vách đá hùng vĩ trên cao nguyên, mang đến hai tùy chọn màu sơn độc quyền là đỏ hẻm núi và đen thiên thạch. Đáng chú ý, Land Rover còn trang bị lớp phim bảo vệ sơn mờ mang thương hiệu chung Songtsam và Defender. Lớp phủ này tạo hiệu ứng bề mặt cao cấp, đồng thời có khả năng tự phục hồi những vết xước nhỏ, giúp ngoại thất duy trì vẻ ngoài trong quá trình sử dụng và di chuyển trên những cung đường địa hình.

Một trong những điểm khác biệt của Defender Songtsam Pilgrimage Road là các chi tiết trang trí màu đồng được thiết kế riêng. Cảm hứng tạo hình đến từ sắc thái ấm áp, dấu vết phong hóa của những món đồ đồng truyền thống trên cao nguyên cũng như kiến trúc cổ đại trong khu vực.

Các chi tiết này xuất hiện tại dòng chữ DEFENDER ở cả đầu và đuôi xe, phần viền cột C cùng những biển tên nhận diện phiên bản đặc biệt. Trong khoang nội thất, logo Songtsam được khắc laser độ chính xác cao trên tấm ốp trang trí phía trước ghế hành khách, tạo dấu ấn nhận diện riêng cho mẫu SUV hạng sang này.

Về vận hành, Land Rover Defender phiên bản Songtsam Pilgrimage Road sử dụng động cơ xăng 6 xi lanh tăng áp dung tích 3 lít, cho công suất tối đa 400 mã lực. Sức mạnh động cơ kết hợp với hệ thống thích ứng địa hình thông minh Terrain Response thế hệ thứ hai và hệ thống treo khí nén điện tử, cho phép xe điều chỉnh khả năng vận hành phù hợp với nhiều điều kiện mặt đường khác nhau.

Đặc biệt, khả năng lội nước tối đa 900 mm giúp mẫu SUV này tự tin hơn khi di chuyển qua những khu vực ngập nước hoặc địa hình có điều kiện thời tiết phức tạp.