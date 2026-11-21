Carscoops đưa tin, Land Rover đang chế tạo một mẫu Defender cỡ nhỏ và dường như mẫu xe mới này sẽ ra mắt vào năm 2027.

Hình ảnh "tiểu Defender" được Carscoops chụp lại khi đang chạy thử. Ảnh: Carscoops

Trang tin Autocar cho biết Giám đốc điều hành tập đoàn Jaguar Land Rover (JLR), ông PB Balaji, gần đây đã công bố kế hoạch bắt đầu sản xuất hai mẫu xe là Range Rover GT và "Defender chạy điện" tại nhà máy Halewood vào năm 2027.

Chiếc Defender mà ông nhắc tới chính là mẫu "tiểu Defender" từng nhiều lần bị bắt gặp khi chạy thử nghiệm và dự kiến sẽ trình làng đầu tiên dưới dạng xe thuần điện (EV).

Một phiên bản hybrid của mẫu tiểu Defender này cũng được kỳ vọng sẽ bổ sung vào danh mục sản phẩm, dù thời điểm ra mắt vẫn chưa được xác định.

Mẫu Land Rover Defender cỡ nhỏ mới sẽ sử dụng nền tảng khung gầm EMA của JLR, vốn được chia sẻ chung với mẫu Range Rover GT sắp ra mắt, tích hợp kiến trúc điện 800V hỗ trợ sạc nhanh DC.

Phiên bản hybrid của mẫu xe ra mắt sau sẽ giúp mở rộng sức hút của dòng xe tại các thị trường như Mỹ, nơi nhiều khách hàng vẫn chưa sẵn sàng chuyển hẳn sang xe thuần điện.

Mẫu xe mới có thể sẽ có tên gọi Defender Sport. Ảnh: Carscoops

Mặc dù mẫu xe mới (nhiều khả năng mang tên gọi Defender Sport) sẽ không được trang bị các tùy chọn động cơ diesel hay V8 như trên bản kích thước tiêu chuẩn nhưng ngoại hình của xe vẫn sẽ mang nhiều nét tương đồng với đàn anh.

Các nguyên mẫu ngụy trang được đội ngũ nhiếp ảnh của CarScoops ghi lại trong những tháng gần đây cho thấy mẫu xe cỡ nhỏ này sở hữu phom dáng rất giống với chiếc Defender lớn hơn.

Một số nguyên mẫu thử nghiệm còn xuất hiện với hộp chứa đồ kích thước lớn gắn trên cửa hậu. Thay vì dùng để đựng lốp dự phòng, chi tiết này dự kiến sẽ là nơi cất giữ dây cáp sạc, khá giống với cách bố trí trên mẫu Mercedes-Benz G-Class thuần điện.

Do Land Rover rất chú trọng việc đảm bảo mẫu Defender cỡ nhỏ vẫn duy trì được năng lực vượt địa hình trứ danh như người đàn anh huyền thoại, hệ truyền động hai mô-tơ điện kết hợp dẫn động bốn bánh toàn thời gian nhiều khả năng sẽ là trang bị tiêu chuẩn.