Land Rover bất lợi trong vụ kiện BYD, bị buộc tiêu hủy dữ liệu đã thu giữ

Theo CarNewsChina, ngày 11/11, Tòa án The Hague tại Hà Lan đã hủy lệnh thu giữ chứng cứ tại 2 văn phòng BYD ở Schiedam và Hoofddorp, trong vụ tranh chấp sở hữu trí tuệ giữa hãng xe Trung Quốc với Jaguar Land Rover (JLR) của Anh.

Phán quyết yêu cầu JLR phải đề nghị đơn vị lưu giữ chứng cứ tiêu hủy toàn bộ dữ liệu đã thu giữ trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được bản án chính thức. Nếu chậm trễ, hãng xe Anh có thể bị phạt 50.000 euro (1,42 tỷ đồng) mỗi giờ, tối đa 500.000 euro (14,2 tỷ đồng).

Văn phòng BYD tại Hoofddorp, Hà Lan, một trong hai địa điểm bị khám xét hồi tháng 8/2026 liên quan đến tranh chấp sở hữu trí tuệ với Jaguar Land Rover. Ảnh: ANP/Helène van Rijn.

Sau khi dữ liệu được tiêu hủy, JLR phải cung cấp giấy xác nhận cho BYD trong vòng 24 giờ. Tòa án cũng quy định không bên nào ngoài BYD được tiếp tục lưu giữ hoặc truy cập những dữ liệu này.

Trước đó, ngày 24/8, JLR được tòa án cho phép thu giữ tài liệu tại 2 văn phòng BYD do nghi ngờ mẫu SUV Ti7 sao chép thiết kế Land Rover Defender. Dữ liệu thu giữ gồm hồ sơ kỹ thuật, kế hoạch kinh doanh, tài liệu tài chính và những thông tin liên quan đến Defender.

BYD phản đối biện pháp này, cho rằng phạm vi thu giữ quá rộng, bao gồm nhiều tài liệu kinh doanh và nghiên cứu không liên quan trực tiếp đến tranh chấp.

Hãng xe Trung Quốc sau đó đề nghị tòa án hủy lệnh thu giữ và yêu cầu tiêu hủy toàn bộ dữ liệu đã thu thập.

Theo bản án ngày 11/11, Tòa án The Hague nhận định JLR không chứng minh được sự cần thiết của việc thu giữ dữ liệu để làm rõ cáo buộc BYD sao chép thiết kế Defender. Lý do hãng xe Anh đưa ra là muốn sử dụng tài liệu để xác định mức độ vi phạm và thiệt hại có thể phát sinh.

Tuy nhiên, tòa xác định BYD chưa bán Ti7 tại châu Âu, nên chưa có cơ sở cho rằng JLR đã chịu thiệt hại từ hành vi bị cáo buộc. Bên cạnh đó, việc thu giữ chứng cứ để phục vụ những yêu cầu bồi thường có thể phát sinh trong tương lai cũng không được chấp nhận.

Theo phán quyết của tòa án Hà Lan, BYD Ti7 chưa được bán tại châu Âu nên chưa có cơ sở xác định Land Rover chịu thiệt hại từ hành vi bị cáo buộc. Ảnh: BYD.

Ngoài ra, tòa án bác yêu cầu của JLR về việc phạt BYD 500.000 euro (14,2 tỷ đồng) vì không hợp tác trong quá trình thu thập chứng cứ. Thẩm phán xác định hãng xe Trung Quốc về cơ bản đã thực hiện nghĩa vụ hợp tác theo yêu cầu ban đầu.

BYD Ti7 là mẫu SUV hybrid sạc ngoài, được bán tại Trung Quốc từ tháng 9/2025. Xe có ngoại hình vuông vức, nhiều đường nét tương đồng với Defender. Tại Anh, Ti7 có giá khởi điểm 47.995 bảng, tương đương khoảng 1,65 tỷ đồng, thấp hơn gần 700 triệu đồng so với Defender 110 bản 7 chỗ.

Theo hãng tin Hà Lan ANP, phán quyết mới chỉ giải quyết tranh chấp về việc thu giữ chứng cứ, chưa kết luận BYD có sao chép thiết kế Defender hay không. JLR vẫn đang theo đuổi 2 vụ kiện khác tại Hà Lan liên quan đến quyền bảo hộ kiểu dáng công nghiệp và quyền tác giả.