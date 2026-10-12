Lana Del Rey báo tin vui về hai album mới, hé lộ thời điểm trở lại đường đua âm nhạc

Lana Del Rey mang đến tin vui cho người hâm mộ khi tiết lộ hai album mới đang tiến gần đến giai đoạn hoàn thiện. Chia sẻ tại buổi biểu diễn ở Singapore ngày 11/10, nữ ca sĩ cũng khiến khán giả thêm háo hức trước sự xuất hiện của Stove và dự án thứ hai được đồn đoán mang tên Spyda.

Lana Del Rey đang tiến gần hơn đến việc phát hành những sản phẩm âm nhạc được người hâm mộ chờ đợi trong thời gian dài. Trong buổi biểu diễn tại sân khấu Padang, thuộc khuôn khổ chặng đua Công thức 1 Singapore Grand Prix vào Chủ nhật, ngày 11/10, nữ ca sĩ bất ngờ cập nhật tiến độ thực hiện hai album mới, đồng thời bày tỏ sự hào hứng với những thành quả mà cô và ê-kíp đã đạt được.

"Tôi rất hào hứng với tất cả những gì chúng tôi đã làm, và chúng tôi đang rất gần với việc phát hành cả hai album", Lana Del Rey chia sẻ trước khán giả. Phát biểu này nhanh chóng thu hút sự chú ý, bởi đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy những dự án âm nhạc mà cô ấp ủ có thể sớm đến tay công chúng.

Thông tin từ Lana Del Rey đánh dấu lần cập nhật đáng chú ý đầu tiên về các dự án kể từ tháng 7. Trước đó, nữ ca sĩ tiết lộ kế hoạch ban đầu về một album duy nhất đã được mở rộng thành hai sản phẩm riêng biệt, mở ra một chương sáng tạo mới trong sự nghiệp của cô.

Album đầu tiên mang tên Stove là dự án được người hâm mộ đặc biệt quan tâm. Trong những chia sẻ trước đây, Lana Del Rey từng mô tả sản phẩm này bằng những từ ngữ tích cực như "tuyệt vời" và "nguyên vẹn". Điều đó cho thấy nữ ca sĩ vẫn giữ được định hướng nghệ thuật ban đầu sau quá trình phát triển kéo dài.

Theo những thông tin được công bố trước đó, Lana Del Rey dự định dành thêm khoảng một tháng để hoàn tất khâu chỉnh sửa album thứ hai, trước khi gửi cả hai dự án đi sản xuất đĩa vinyl. Chia sẻ mới tại Singapore cho thấy quá trình thực hiện đã có thêm những bước tiến đáng kể, dù nữ ca sĩ chưa đưa ra ngày phát hành chính thức cho từng album.

Đáng chú ý, bên cạnh Stove, người hâm mộ còn dành sự quan tâm cho dự án được đồn đoán mang tên Spyda. Tên gọi này xuất phát từ hình ảnh mà Lana Del Rey từng chia sẻ trên Instagram. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, Spyda vẫn chưa được xác nhận chính thức là tên album thứ hai.

Hai dự án được cho là mang những sắc thái cảm xúc khác nhau. Nếu Stove tập trung vào sự trưởng thành, niềm hạnh phúc và cảm giác viên mãn trong sáng tạo, album đồng hành lại khai thác những trải nghiệm về sự bất định, lòng kiên nhẫn và các tình huống bất ngờ xuất hiện trong quá trình hình thành dự án đầu tiên.

Theo những chia sẻ trước đó, album thứ hai đã được phát triển dần dần trong khoảng bốn năm. Việc mở rộng kế hoạch từ một album thành hai sản phẩm riêng biệt cho thấy quá trình sáng tạo của Lana Del Rey không chỉ đơn thuần là hoàn thiện những ca khúc, mà còn là hành trình khám phá những khía cạnh cảm xúc khác nhau. Nữ ca sĩ từng xem hai bộ sưu tập âm nhạc này là những tác phẩm có ý nghĩa đặc biệt đối với mình.

Bên cạnh thông tin về hai album, buổi biểu diễn tại Singapore còn mang đến những khoảnh khắc đáng chú ý đối với người hâm mộ. Lana Del Rey là nghệ sĩ chính trên sân khấu Padang, tại khu vực Marina Bay Street Circuit, khép lại chương trình âm nhạc trong khuôn khổ Giải đua xe Công thức 1 Singapore Grand Prix.

Đây cũng là concert trọn vẹn đầu tiên của nữ ca sĩ tại Singapore, sau lần xuất hiện trong một buổi biểu diễn quảng bá riêng cho thương hiệu Mulberry vào năm 2012. Sự trở lại này vì thế mang ý nghĩa đặc biệt đối với những khán giả đã chờ đợi cơ hội được thưởng thức âm nhạc của cô trực tiếp trên sân khấu.

Danh sách biểu diễn bao gồm nhiều ca khúc quen thuộc gắn liền với tên tuổi Lana Del Rey như Video Games, Young and Beautiful, Born to Die và Summertime Sadness. Những bản nhạc từng góp phần định hình phong cách âm nhạc giàu chất điện ảnh, hoài niệm của nữ ca sĩ tiếp tục trở thành điểm nhấn trong chương trình.

Đặc biệt, Lana Del Rey lần đầu trình diễn trực tiếp ca khúc White Feather Hawk Tail Deer Hunter. Phần trình diễn được kéo dài với đoạn kết acapella, tạo thêm điểm nhấn cho tiết mục. Ca khúc này nằm trong chiến dịch quảng bá album Stove, bên cạnh hai bài hát Henry, Come On và Bluebird.

Việc đưa ca khúc mới lên sân khấu trước khi album chính thức phát hành cũng giúp người hâm mộ có thêm cơ hội tiếp cận thế giới âm nhạc mà Lana Del Rey đang xây dựng. Đồng thời, đây là tín hiệu cho thấy nữ ca sĩ đang từng bước giới thiệu những chất liệu mới trong giai đoạn chuẩn bị cho màn trở lại.

Trong nhiều năm hoạt động, Lana Del Rey đã tạo dựng dấu ấn riêng bằng phong cách âm nhạc mang màu sắc điện ảnh, những câu chuyện giàu tính tự sự và cách khai thác các cung bậc cảm xúc phức tạp. Vì vậy, thông tin về hai album mới không chỉ thu hút sự chú ý bởi số lượng sản phẩm, mà còn bởi những hướng tiếp cận nghệ thuật mà nữ ca sĩ có thể theo đuổi.

Việc Stove và dự án thứ hai được đồn đoán là Spyda mang những sắc thái khác nhau càng khiến sự chờ đợi trở nên đáng chú ý. Nếu album đầu tiên thể hiện cảm giác trưởng thành và viên mãn, dự án đồng hành có thể mở rộng câu chuyện bằng những trải nghiệm nhiều bất định hơn. Sự kết hợp này hứa hẹn mang đến một bức tranh đa chiều về quá trình sáng tạo của nữ ca sĩ.

Dẫu vậy, người hâm mộ vẫn cần chờ thêm thông tin chính thức về tên gọi, danh sách ca khúc và lịch phát hành của cả hai sản phẩm. Hiện tại, Lana Del Rey mới xác nhận rằng hai album đang tiến gần đến giai đoạn hoàn thiện, chứ chưa công bố thời điểm cụ thể để phát hành.

Sau những chia sẻ tại Singapore, câu hỏi được đặt ra là liệu người hâm mộ có thể sớm đón nhận cả hai album trong thời gian tới hay không. Với việc các ca khúc mới đã bắt đầu xuất hiện trong những màn trình diễn trực tiếp, hành trình chờ đợi chương âm nhạc tiếp theo của Lana Del Rey dường như đang bước vào giai đoạn đáng mong đợi nhất.