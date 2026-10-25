Lặn xuống sông sâu hơn 3m cứu thanh niên nhảy cầu

XEM CLIP: Anh Phước lao xuống sông cứu người nhảy cầu (nguồn: Người dân cung cấp)

Ngày 25/10, lãnh đạo UBND xã Kỳ Thượng, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, anh Nguyễn Hữu Phước (45 tuổi, trú thôn Tiến Thượng, xã Kỳ Thượng) vừa nhảy xuống sông, cứu thành công một thanh niên nhảy cầu.

Khoảng 7h17 cùng ngày, anh Phước lái ô tô chở vợ đi họp phụ huynh cho con về. Khi đi qua cầu Rào Trổ, anh phát hiện một thanh niên khoảng 22-23 tuổi nhảy từ trên cầu xuống sông.

Sau khi rơi xuống nước, nam thanh niên vùng vẫy, chới với rồi chìm dần. Nhiều người đứng trên bờ hô hoán nhưng không thể xuống cứu vì không biết bơi.

Hình ảnh anh Phước cứu nạn nhân dưới sông. Ảnh: Chụp màn hình

Anh Phước nhanh chóng lái xe đến mố cầu, dừng lại rồi lao xuống sông, bơi khoảng 30m để tiếp cận nạn nhân.

“Lúc tôi đến nơi, nạn nhân đã chìm hẳn xuống đáy sông, sâu hơn 3m. Tôi phải lặn xuống, nắm lấy cổ áo rồi đạp nước kéo người này lên. Sau đó, tôi một tay giữ chặt áo nạn nhân, tay còn lại cố bơi vào bờ. Quá trình diễn ra khoảng 4 phút”, anh Phước kể.

Sau khi được đưa lên bờ, nam thanh niên được sơ cứu và chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Hiện nạn nhân đã qua cơn nguy kịch.

Anh Phước cho biết, thời điểm xảy ra sự việc, xung quanh có nhiều người nhưng không ai biết bơi để xuống cứu. Bản thân biết bơi từ nhỏ, lại am hiểu địa hình sông nước nên anh không đắn đo, chỉ nghĩ cách nhanh chóng đưa nạn nhân lên bờ.

Lãnh đạo xã Kỳ Thượng cho biết, địa phương dự kiến gặp mặt, biểu dương hành động dũng cảm của anh Phước vào đầu tuần tới, đồng thời đề xuất xí nghiệp chè nơi anh công tác có hình thức khen thưởng phù hợp. Anh Phước hiện là cán bộ kỹ thuật tại đơn vị này.