Lặn Việt Nam bùng nổ với 32 Huy chương Vàng tại giải Đông Nam Á 2026

Theo thông tin thành tích ban đầu từ đội tuyển, các tuyển thủ lặn Việt Nam đã giành 32 Huy chương Vàng, 21 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng trong ngày ra quân tại Malaysia. Đây là kết quả đáng khích lệ, tạo lợi thế quan trọng cho đội tuyển trên hành trình bảo vệ vị thế hàng đầu khu vực.

Lặn Việt Nam khẳng định vị thế số 1 Đông Nam Á.

Giải đấu năm nay diễn ra tại Trung tâm thể thao dưới nước MBJB ở thành phố Johor Bahru (Malaysia), với sự góp mặt của các vận động viên đến từ những quốc gia Đông Nam Á.

Đáng chú ý, chương trình thi đấu bao gồm hai giải được tổ chức đồng thời: Giải lặn vô địch Đông Nam Á lần thứ 3 và Giải lặn vô địch các nhóm tuổi Đông Nam Á lần thứ nhất. Việc kết hợp tranh tài ở cấp độ đội tuyển và các nhóm tuổi trẻ tạo cơ hội để các quốc gia vừa cạnh tranh thành tích, vừa đánh giá lực lượng kế cận.

Theo thông tin trước giải, Việt Nam cử 46 vận động viên tham dự, nằm trong đoàn gồm 62 thành viên bao gồm cán bộ, chuyên gia và ban huấn luyện.

Đội hình Việt Nam quy tụ nhiều gương mặt đáng chú ý như Nguyễn Thành Lộc, Lưu Nguyễn Đức Tâm, Đỗ Đình Toàn, Nguyễn Trần San San, Trần Thị Huyền Trang, Vũ Đặng Nhật Nam, Cao Thị Duyên và Nguyễn Thanh Toàn.

Trong số này, Nguyễn Thành Lộc là một trong những niềm hy vọng của đội tuyển, từng giành Huy chương Đồng tại giải vô địch thế giới. Sự góp mặt của những vận động viên giàu kinh nghiệm cùng lực lượng trẻ được kỳ vọng giúp lặn Việt Nam duy trì sức cạnh tranh ở các nội dung cá nhân, tiếp sức nam và nữ.

Việc giành tới 32 Huy chương Vàng ngay ngày thi đấu đầu tiên, nếu được xác nhận đầy đủ qua bảng kết quả chính thức, là tín hiệu tích cực về phong độ của các tuyển thủ Việt Nam tại giải năm nay.

Thành tích tại Malaysia tiếp nối chuỗi kết quả ấn tượng của lặn Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Tại Giải lặn vô địch Đông Nam Á 2025 tổ chức ở Jakarta (Indonesia), đội tuyển Việt Nam xuất sắc đứng đầu bảng tổng sắp huy chương cấp độ vô địch với 31 Huy chương Vàng, 22 Huy chương Bạc và 6 Huy chương Đồng, bỏ xa các đối thủ cạnh tranh.

Ở cuộc thi dành cho lực lượng trẻ diễn ra cùng thời điểm, các vận động viên Việt Nam cũng dẫn đầu với 24 Huy chương Vàng, 15 Huy chương Bạc và 13 Huy chương Đồng.

Không dừng lại ở đấu trường khu vực, lặn trẻ Việt Nam còn ghi dấu ấn tại Giải vô địch lặn trẻ châu Á 2026 diễn ra ở Trung Quốc hồi tháng 9. Đội tuyển giành 33 Huy chương Vàng, 31 Huy chương Bạc và 15 Huy chương Đồng, vượt qua chủ nhà Trung Quốc để đứng đầu bảng tổng sắp huy chương.

Những kết quả ấy phản ánh sức mạnh và tính kế thừa của lặn Việt Nam, môn thể thao đã nhiều năm đóng góp thành tích đáng kể cho thể thao nước nhà tại các giải đấu khu vực và châu lục.

Với kết quả đầy hứng khởi trong ngày khai màn, đội tuyển lặn Việt Nam đang có sự khởi đầu thuận lợi trên hành trình bảo vệ vị trí số 1 Đông Nam Á.