Bệnh viện Nhân dân 115 ( Ảnh: BVCC)

Theo báo cáo, qua rà soát thông tin trên không gian mạng, Bệnh viện Nhân dân 115 ghi nhận một số tài khoản Facebook, TikTok, YouTube đăng tải lại đoạn video liên quan đến sự việc xảy ra cách đây 8 năm tại Khoa Nhịp tim học.

Cụ thể, trong ca trực đêm 1-8-2018, bác sĩ T.Q.V. (giảng viên Phân hiệu phía Nam, Học viện Quân y) và điều dưỡng L.T.N.Q. tiếp nhận người bệnh 87 tuổi, được chuyển đến từ Bệnh viện quận Tân Phú (trước đây). Mặc dù bác sĩ đã thăm khám, tư vấn, giải thích, song người nhà bệnh nhân không hài lòng với thái độ ứng xử của ê kíp trực nên quay video đăng lên mạng xã hội.

Ngay thời điểm xảy ra vụ việc, Ban Giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115 đã chỉ đạo các khoa, phòng liên quan kiểm tra, đồng thời thăm hỏi, lắng nghe ý kiến phản ánh của thân nhân người bệnh. Sau khi được giải quyết, người nhà bệnh nhân đã chủ động gỡ bỏ bài đăng và không có ý kiến gì thêm.

Người bệnh sau đó được điều trị ổn định và xuất viện. Bệnh viện cũng đã kiểm điểm, xử lý các cá nhân trong ê kíp trực thực hiện chưa tốt công tác giao tiếp, ứng xử; đồng thời thông báo đến Phân hiệu phía Nam, Học viện Quân y để xem xét, xử lý cá nhân liên quan theo quy định.

Theo Bệnh viện Nhân dân 115, mặc dù vụ việc đã được giải quyết dứt điểm từ năm 2018, hiện nay một số tài khoản mạng xã hội tiếp tục đăng tải, chia sẻ lại nội dung cũ, ảnh hưởng đến uy tín của bệnh viện. Bệnh viện nhận định sự việc đang có chiều hướng lan nhanh, diễn biến phức tạp trên không gian mạng, gây hiểu nhầm, hoang mang trong dư luận xã hội và ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động khám, chữa bệnh.

Bệnh viện Nhân dân 115 báo cáo Sở VH-TT TPHCM, đề nghị hỗ trợ xác minh, xử lý và có biện pháp ngăn chặn. Đồng thời thông tin kịp thời đến người dân để hiểu đúng bản chất sự việc, không tiếp tục lan truyền thông tin cũ đã được giải quyết từ năm 2018, giúp bệnh viện ổn định tình hình, yên tâm thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh.