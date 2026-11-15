Lan truyền chùm ca lây nhiễm HIV trên mạng xã hội: Bộ Y tế yêu cầu xử lý nghiêm

Chiều 15/11, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) Phạm Đức Mạnh đã ký công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, TP về việc rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý và bảo mật thông tin người nhiễm HIV.

Theo Cục Phòng bệnh, thời gian gần đây, trên một số trang mạng xã hội xuất hiện các thông tin, bài viết lan truyền về trường hợp lây nhiễm HIV liên quan đến cá nhân, tổ chức cũng như thông tin về chùm ca lây nhiễm HIV tại một số địa phương.

Cục Phòng bệnh khẳng định, các nội dung đăng tải có biểu hiện suy diễn, thổi phồng số lượng người lây nhiễm, thậm chí tiết lộ thông tin cá nhân, hình ảnh nghi ngờ liên quan đến người nhiễm HIV, gây tâm lý hoang mang trong dư luận, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống HIV/AIDS và xâm phạm nghiêm trọng quyền bảo mật thông tin của người bệnh.

Bác sĩ thăm khám và tư vấn cho người bệnh.

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về phòng, chống HIV/AIDS, Cục Phòng bệnh đề nghị Sở Y tế các tỉnh, TP khẩn trương rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý và bảo mật thông tin người nhiễm HIV.

Chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và các cơ sở y tế có cung cấp dịch vụ tư vấn, xét nghiệm, điều trị HIV/AIDS thực hiện nghiêm quy định, quy trình thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính và tiếp cận thông tin người nhiễm HIV và các quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Rà soát lại toàn bộ quy trình tiếp cận, khai thác, lưu trữ hồ sơ bệnh án và hệ thống phần mềm quản lý thông tin HIV/AIDS bao gồm (HIV-INFO, HMED). Nghiêm cấm cán bộ, nhân viên y tế tự ý sao chép, cung cấp, tiết lộ thông tin, danh tính, địa chỉ, hình ảnh của người nhiễm HIV dưới mọi hình thức khi chưa được sự đồng ý của người bệnh hoặc không thuộc trường hợp được phép theo quy định của pháp luật.

Cục Phòng bệnh cho biết, việc cung cấp thông tin người nhiễm HIV phục vụ công tác điều tra, tố tụng của cơ quan liên quan phải tuân thủ chặt chẽ trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật.

Trước diễn biến trên mạng xã hội, Cục Phòng bệnh yêu cầu Sở Y tế các địa phương tăng cường phối hợp liên ngành xử lý thông tin sai sự thật, xâm phạm đời tư của các cá nhân.

Theo đó, yêu cầu Sở Y tế chủ động phối hợp với Công an tỉnh/TP và cơ quan quản lý thông tin truyền thông tại địa phương để rà soát, xác minh các nguồn tin đăng tải sai sự thật, kích động, kỳ thị hoặc làm lộ lọt thông tin cá nhân người nhiễm HIV trên không gian mạng theo quy định pháp luật về An ninh mạng.

Kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi đưa tin bịa đặt, xuyên tạc về tình hình dịch bệnh HIV/AIDS gây hoang mang dư luận hoặc xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của người nhiễm HIV.

Chủ động cung cấp thông tin chính thống, khách quan, khoa học cho các cơ quan báo chí địa phương về tình hình dịch tễ HIV/AIDS trên địa bàn; tránh để các thông tin không kiểm chứng dẫn dắt dư luận.

Tăng cường truyền thông giảm kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV; phổ biến rộng rãi các kiến thức về dự phòng lây nhiễm HIV (như điều trị dự phòng trước phơi nhiễm - PrEP, dự phòng sau phơi nhiễm - PEP, điều trị ARV đạt tải lượng vi rút dưới ngưỡng phát hiện K=K) để người dân hiểu đúng, không hoang mang, đồng thời khuyến khích những người có hành vi nguy cơ cao chủ động tiếp cận dịch vụ xét nghiệm và điều trị sớm.

Cục Phòng bệnh cũng đề nghị Sở Y tế các tỉnh, TP (đặc biệt là các địa phương có phát sinh nhiều thông tin trái chiều trên mạng xã hội) khẩn trương rà soát, triển khai thực hiện và gửi báo cáo nhanh về tình hình thực tế, công tác phối hợp xử lý về Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) trước ngày 18/11 để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ Y tế.