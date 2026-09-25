Lan tỏa yêu thương, vun đắp niềm vui Trung thu từ Công an cơ sở

Nâng bước “con đỡ đầu”, sẻ chia cùng trẻ em khó khăn

Sáng 22/9/2026, Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ Công an xã Đại Thanh tổ chức thăm hỏi, tặng quà Trung thu cho cháu Tuệ Lâm – “con đỡ đầu” của đơn vị. Tham gia đoàn có Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Phụ nữ cùng cán bộ, chiến sĩ Công an xã.

Công an xã Đại Thanh tặng quà Trung thu cho “con đỡ đầu” của đơn vị.

Tại buổi thăm hỏi, đoàn ân cần tìm hiểu tình hình sức khỏe, đời sống của cháu và gia đình; trao quà Trung thu, gửi lời chúc cháu luôn mạnh khỏe, vui tươi, đón Tết Trung thu đầm ấm, ý nghĩa. Đoàn cũng động viên gia đình tiếp tục quan tâm, chăm sóc, tạo điều kiện để cháu phát triển và hòa nhập cộng đồng.

CBCS Công an xã Trung Giã thăm hỏi, tặng quà trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân dịp Tết Trung thu năm 2026, ngày 23/9, Công an xã Trung Giã cũng đã tổ chức thăm hỏi, động viên và trao tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tại các gia đình đến thăm, cán bộ, chiến sĩ Công an xã đã ân cần thăm hỏi, chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống, gửi lời chúc đến các gia đình đón Tết Trung thu vui vẻ, đầm ấm và hạnh phúc; đồng thời trao tặng mỗi gai đình một phần quà trị giá 1.000.000 đồng, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của lực lượng Công an xã nhằm thực hiện các mục tiêu an sinh xã hội, tạo thêm niềm vui và không khí ấm áp trong dịp Tết Trung thu.

Công an phường Phú Lương tặng quà cho các cháu có thành tích xuất sắc.

CBCS Công an phường Khương Đình tổ chức Trung thu và tặng quà các cháu thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt.

CBCS xã Hòa Phú tặng cháo, sữa và bánh mì cho bệnh nhân và người thân tại bệnh viện.

CBCS Công an xã Bình Minh tặng quà cho cháu nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Cũng trong dịp này, Công an các phường Khương Đình, Phú Lương, Đại Mỗ, Láng, xã Bình Minh và xã Hòa Phú đã tổ chức các hoạt động Trung thu và tặng quà cho các cháu thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt và đạt thành tích xuất sắc trong học tập.

Tết đoàn viên ấm tình cán bộ, chiến sĩ

Trong các ngày 22 đến 24/9, Chi đoàn Thanh niên và Chi hội Phụ nữ Công an xã Phúc Sơn, xã Đại Xuyên, phường Láng và xã Hòa Lạc cũng đã tổ chức chương trình vui Tết Trung thu dành cho con cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại đơn vị.

Đại diện Ban Chỉ huy Công an xã Đại Xuyên phát biểu tại chương trình Trung thu cho thiếu nhi.

Các tiết mục được Công an xã Phúc Sơn tổ chức tại đêm Trung thu.

CBCS Công an xã Hòa Lạc thăm, tặng quà cho gia đình trẻ nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Không khí vui tươi, sôi nổi tại chương trình vui Tết Trung thu do Công an phường Láng tổ chức.

Trong không khí vui tươi, các cháu được giao lưu, thưởng thức văn nghệ, vui chơi, phá cỗ và nhận quà. Đơn vị cũng biểu dương, trao quà động viên các cháu có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện.

Những hoạt động ý nghĩa góp phần mang đến một mùa Trung thu ấm áp, đồng thời tăng cường tình đoàn kết, gắn bó trong đơn vị, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an gần gũi, trách nhiệm, luôn quan tâm, chăm lo cho cộng đồng.