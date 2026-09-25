Lan tỏa yêu thương với những hoàn cảnh khó khăn, yếu thế mùa Trung thu

Hoạt động được tổ chức với sự quan tâm, chỉ đạo của Trung tá Bùi Thế Anh - Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an phường Hai Bà Trưng, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự quan tâm sâu sắc của Đảng ủy, Ban Chỉ huy Công an phường đối với những hoàn cảnh còn khó khăn trong cuộc sống.

Công an phường Hai Bà Trưng, Hà Nội đã tổ chức gặp mặt, thăm hỏi và trao tặng quà Trung thu cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trên địa bàn phường.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Trung tá Bùi Thế Anh cùng cán bộ, chiến sĩ Công an phường đã ân cần thăm hỏi, động viên các gia đình; đồng thời trao tặng những phần quà Trung thu nhằm góp thêm niềm vui, sự ấm áp và động lực để các gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Trung tá Bùi Thế Anh nhấn mạnh tinh thần “Gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ”, khẳng định Công an phường Hai Bà Trưng không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự mà còn luôn quan tâm, đồng hành cùng nhân dân, nhất là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế trên địa bàn.

Những món quà tuy giản dị nhưng mang ý nghĩa thiết thực, góp phần để các gia đình có thêm một mùa Trung thu ấm áp, đủ đầy hơn.

Mỗi phần quà được trao đi là một lời động viên, một sự sẻ chia và cũng là tình cảm của cán bộ, chiến sĩ Công an phường gửi tới nhân dân. Những món quà tuy giản dị nhưng mang ý nghĩa thiết thực, góp phần để các gia đình có thêm một mùa Trung thu ấm áp, đủ đầy hơn.

Trung tá Bùi Thế Anh trực tiếp trao tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Trước đó, Công an phường Hai Bà Trưng đã vượt qua hàng trăm km lên xã Tả Phìn, Lào Cai để trao tặng 500 suất quà Trung thu đến các em thiếu nhi tại đây với mong muốn các em cũng có một mùa Trung thu ấm áp, đủ đầy.

Từ những việc làm cụ thể, thiết thực, Công an phường Hai Bà Trưng tiếp tục lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, góp phần củng cố tình cảm, sự gắn bó giữa lực lượng Công an với nhân dân trên địa bàn, đồng thời khẳng định được ý nghĩa nhân văn sâu sắc trong phong trào thi đua "Ba nhất" của lực lượng Công an nhân dân vì nhân dân phục vụ.