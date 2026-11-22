Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ Hà Nội trao tặng biểu trưng và hoa chúc mừng các gương điển hình tiên tiến trong phong trào "Người tốt, việc thiện". (Ảnh: BTC)

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi nội dung trọng tâm được Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội và Trung tâm Dịch vụ Nhân đạo triển khai nhằm chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946-23/11/2026), 69 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội (23/11/1957-23/11/2026) và hưởng ứng Ngày cộng đồng năm 2026.

Dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội...

Lan tỏa yêu thương tới người khuyết tật và các đối tượng yếu thế

Tại Trung tâm Chăm sóc người khuyết tật Hà Nội (xã Quảng Oai), Đoàn công tác do Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến cùng các đồng chí lãnh đạo Quốc hội, lãnh đạo thành phố Hà Nội đã trao quà tượng trưng cho đại diện trung tâm và trực tiếp đến thăm 2 phân khu chăm sóc trẻ khuyết tật, trao trực tiếp 50 suất quà nhu yếu phẩm tới các em nhỏ.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cùng Đoàn công tác tặng quà cho trẻ em đang được chăm sóc tại Trung tâm Chăm sóc người khuyết tật Hà Nội. (Ảnh: BTC)

Dịp này, Ban tổ chức cũng đã trao tặng 900 suất quà tới toàn bộ người đang được nuôi dưỡng, điều trị tại 3 trung tâm: Trung tâm Chăm sóc Người khuyết tật Hà Nội; Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng người tâm thần số 1 Hà Nội; Trung tâm Chăm sóc, nuôi dưỡng và Điều trị nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin thành phố Hà Nội.

Tiếp nối hoạt động an sinh xã hội, trong khuôn khổ Hội nghị gặp gỡ tôn vinh điển hình tiên tiến trong phong trào “Người tốt, việc thiện - Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái” thành phố Hà Nội năm 2026 tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (xã Đoài Phương), đồng chí Đỗ Văn Chiến đã trao tặng số tiền 100.000.000 đồng hỗ trợ 3 trung tâm bảo trợ xã hội nêu trên; đồng chí Vũ Đại Thắng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trao tặng quà hỗ trợ 3 trung tâm này.

Ban tổ chức chương trình trao tặng 10 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tốt; trao tặng 11 hộ gia đình khó khăn; đồng thời tại các Gian hàng cộng đồng trao tặng 50 suất quà nhu yếu phẩm tới người dân địa phương có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội thăm Gian hàng cộng đồng. (Ảnh: BTC)

Tôn vinh 80 điển hình tiên tiến trong phong trào “Người tốt, việc thiện”

Phát biểu tại Hội nghị gặp gỡ, tôn vinh điển hình tiên tiến trong phong trào “Người tốt, việc thiện - Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái” thành phố Hà Nội năm 2026, ông Lê Tự Lực, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội cho biết, trong đợt thi đua cao điểm 80 ngày chào mừng kỷ niệm 80 năm thành lập Hội (từ tháng 9-11/2026), các cấp Hội Chữ thập đỏ thành phố đã trợ giúp cho 31.627 lượt người với tổng trị giá trên 12 tỷ đồng (xây Nhà Chữ thập đỏ, xây cầu, tặng xe lăn, phát cơm miễn phí, huấn luyện sơ cấp cứu...) và vận động tiếp nhận được 45.320 đơn vị máu phục vụ cấp cứu và điều trị cho hơn 100.000 người bệnh cần truyền máu.

Ông Lê Tự Lực cho biết, song song với sự kiện ngày hôm nay, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội cũng đã phối hợp Trung tâm Dịch vụ Nhân đạo tổ chức chương trình “Không gian nhân đạo-Lan tỏa yêu thương” diễn ra từ ngày 20-22/11 tại xã Thiên Lộc (Hà Nội) với 100 gian hàng đến từ hơn 60 doanh nghiệp trên cả nước nhằm huy động tối đa nguồn lực xã hội chăm lo cho người yếu thế.

Ông Lê Tự Lực, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội và ông Nguyễn Văn Cường, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nhân đạo trao quà tặng các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: BTC)

Cũng tại chương trình, ông Nguyễn Văn Cường, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nhân đạo cho biết, trung tâm là đơn vị sự nghiệp hoạt động theo cơ chế tự chủ 100% về tài chính. Trong giai đoạn 2025-2026, đơn vị gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự chỉ đạo sát sao của Thường trực Trung ương hội và sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp, nhà hảo tâm, sự cố gắng của tập thể cán bộ, nhân viên, trung tâm đã đạt được kết quả nổi bật như: Phối hợp các bệnh viện tuyến Trung ương và địa phương tổ chức 498 buổi hiến máu, tiếp nhận 128.484 đơn vị máu an toàn; tổ chức 153 khóa huấn luyện sơ cấp cứu cho hơn 46.590 người dân…

Bên cạnh hoạt động dịch vụ chuyên môn, với doanh thu đạt hơn 41,6 tỷ đồng, Trung tâm Dịch vụ Nhân đạo đã vận động doanh nghiệp ủng hộ 6.835 tỷ đồng hỗ trợ 15 tỉnh, thành phố dịp Tết Nhân ái 2026 (trao 6.300 suất quà và xây dựng 15 nhà Chữ thập đỏ).

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi lời chào trân trọng, thăm hỏi sức khỏe và chúc mừng các lãnh đạo, đại biểu, cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ, đặc biệt là các điển hình tiên tiến được tôn vinh tại hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: BTC)

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, cùng với sự chủ động, tích cực của Hội Chữ thập đỏ Thủ đô, hoạt động của hội luôn bám sát với sự hướng dẫn, định hướng chung của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, trong đó Trung tâm Dịch vụ Nhân đạo là hạt nhân kết nối, phối hợp chặt chẽ với các cấp hội của Thủ đô trong công tác vận động nguồn lực, hiến máu tình nguyện, mở rộng mạng lưới liên kết với cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức và nhà hảo tâm, góp phần vào kết quả của các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn Hà Nội.

Thông qua các hoạt động nhân đạo, đã có nhiều tấm gương tiêu biểu, hết lòng, hết sức tham gia hoạt động nhân đạo, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, người gặp hoạn nạn; lan tỏa nghĩa cử cao đẹp trong cộng đồng, tô thắm thêm truyền thống “nhân ái, nghĩa tình” của con người Tràng An, của Thủ đô Hà Nội phong trào người tốt, việc thiện.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Đỗ Văn Chiến ghi nhận, biểu dương các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể; cán bộ, hội viên và nhân dân Thủ đô đã đóng góp công sức của mình vào công tác an sinh xã hội, nhân đạo của thành phố Hà Nội trong thời gian vừa qua; đồng thời khẳng định, 80 điển hình tiên tiến được tôn vinh hôm nay chính là những bông hoa đẹp nhất trong vườn hoa nghìn việc tốt của người Tràng An.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến đề nghị các cấp Hội Chữ thập đỏ Thủ đô phát huy kết quả đã đạt được, vận dụng sáng tạo bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn, tập trung xây dựng hội chuyên nghiệp, thích ứng với công nghệ số, quản trị hiện đại, kết nối liên thông; tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, phấn đấu hoàn thành tốt hơn nữa sứ mệnh cao cả của mình, đem lại niềm vui, hạnh phúc cho những người khó khăn, yếu thế.

Tại hội nghị, Ban tổ chức đã tôn vinh 80 gương điển hình tiên tiến là các doanh nghiệp, tổ chức, nhà hảo tâm và cán bộ Chữ thập đỏ tiêu biểu, có nhiều đóng góp xuất sắc cho cộng đồng trong năm 2026.