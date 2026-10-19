Lan tỏa yêu thương từ tiết học hoạt động trải nghiệm

Tiết mục đồng diễn “Khi con là mẹ” của các em học sinh Phân hiệu 2 - Trường Tiểu học Quảng Hưng

Sáng thứ 2 đầu tuần, sân trường Phân hiệu 2 (Trường Tiểu học Quảng Hưng) rộn rã không khí của chương trình ngoại khóa với chủ điểm “Mẹ và Cô”. Hơn 400 học sinh của 12 lớp đã cùng nhau làm nên một buổi sáng đầy cảm xúc.

Tiết mục múa của các em học sinh lớp 1 chào mừng ngày 20/10.

Với nhiều bạn nhỏ, đây là lần đầu tiên bước lên sân khấu lớn nên không tránh khỏi sự rụt rè, lóng ngóng. Thế nhưng, vượt qua sự bẽn lẽn ban đầu, bạn nhỏ nào cũng háo hức, dồn hết tâm sức vào từng cử chỉ.

Những điệu múa thay lời chúc gửi tặng cô và mẹ.

Dù đôi tay múa chưa thật dẻo, nhịp bước có lúc còn trật, nhưng tất cả đều có chung một mong muốn mang những tiết mục hay nhất, hồn nhiên nhất làm món quà chan chứa yêu thương gửi tặng cô, tặng mẹ.

Cả sân trường cùng hòa vào điệu múa.

Theo sát từng hoạt động của học trò, cô Trịnh Thị Diệp, Phó Hiệu trưởng phụ trách Phân hiệu 2 chia sẻ: “Hoạt động trải nghiệm sáng nay không chỉ là một sân chơi thư giãn. Khi các em cùng nhau luyện tập màn đồng diễn, cùng nhau bước lên sân khấu múa hát tặng bà, tặng mẹ và cô giáo, các em đã dạn dĩ hơn rất nhiều trong việc bộc lộ tình cảm, được tự mình trải nghiệm cảm giác hạnh phúc khi trao đi yêu thương. Đó chính là cách chúng tôi bồi đắp những tâm hồn nhân ái một cách tự nhiên nhất”.

Cô giáo hướng dẫn học sinh làm thiệp và viết lời chúc mừng tại lớp học.

Sau các tiết mục chung rộn rã ngoài sân trường, không khí yêu thương tiếp tục được nối dài tại từng khối lớp. Trong không gian lớp học quen thuộc, mỗi lớp lại có những cách thể hiện riêng đầy sáng tạo. Các em quây quần bên bàn học, cặm cụi nắn nót cắt dán từng tấm thiệp hay tô màu vẽ tranh. Nét vẽ tuy còn non nớt, nét chữ dẫu có chỗ còn nghiêng lệch, vụng về nhưng tất cả đều chứa đựng tình cảm chân thành, trong sáng dành tặng đến những người phụ nữ mà các em yêu thương.

Các em học sinh nắn nót, tỉ mẩn tô vẽ từng chi tiết cho tấm thiệp tri ân.

Dõi theo các hoạt động trải nghiệm đa dạng từ sân trường đến từng lớp học, cô Nguyễn Thị Hương, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, việc đổi mới phương pháp giáo dục đạo đức, lối sống theo tinh thần Chỉ thị 10-CT/TW đang được trường triển khai linh hoạt thông qua việc tăng cường thực hành, gắn lý luận với đời sống thực tế.

“Giáo dục lối sống cho các em nên bắt đầu từ nhiều việc làm giản dị thường ngày như một lời xin lỗi, một câu cảm ơn đúng lúc; hay một tấm thiệp nhỏ do chính tay các em nắn nót làm ra. Những điều giản dị ấy mang lại giá trị giáo dục sâu sắc, giúp các em bồi đắp lòng biết ơn và sự thấu cảm qua từng trải nghiệm thực tế”, cô Hương nhấn mạnh.

Món quà nhỏ dành tặng mẹ đã hoàn thành.

Giờ hoạt động trải nghiệm đầu tuần khép lại, nhưng niềm vui ấm áp của chương trình sinh hoạt ngoại khóa “Mẹ và Cô” chắc chắn sẽ theo chân các em lan tỏa về từng mái ấm. Khi bài học đạo đức không chỉ là nội dung trên trang sách mà được hiện thực hóa bằng giai điệu rộn ràng ngoài sân trường, bằng từng nét vẽ tỉ mẩn trong mỗi lớp học, tình cảm gia đình và tình thầy trò cũng theo đó mà lớn dần lên. Những việc làm giản dị hôm nay sẽ là nền tảng vững chắc nhất để mỗi ngày đến trường thực sự là một ngày vui, giúp các em khôn lớn với một trái tim biết sẻ chia và yêu thương.