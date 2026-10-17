Lan tỏa yêu thương từ những việc làm thiết thực

Anh Nguyễn Đức Hưng (phải), công nhân Công ty TNHH Chang Shin Việt Nam (phường Tân Triều) trao quà cho người lao động làm việc về đêm.

Bằng những việc làm thiết thực, giàu lòng nhân ái, họ góp phần lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái, vun đắp tình đoàn kết trong cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và động lực để những mảnh đời kém may mắn vươn lên trong cuộc sống.

Lặng thầm những chuyến từ thiện

Với quan niệm làm công tác Công đoàn không chỉ bằng trách nhiệm mà còn bằng cả trái tim, chị Nguyễn Thị Hoa, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Quadrille Việt Nam (phường Long Bình) luôn hết lòng chăm lo cho NLĐ. Thấu hiểu những khó khăn của đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình gặp biến cố hoặc phải chăm sóc người thân, chị thường xuyên thăm hỏi, động viên và vận động các nguồn lực để kịp thời hỗ trợ.

Theo chị Hoa, khi trách nhiệm được chuyển hóa thành hành động, những tấm lòng cùng gặp nhau vì cộng đồng, Công đoàn thực sự trở thành mái nhà chung, vừa bảo vệ quyền lợi NLĐ vừa mang đến sự yêu thương, sẻ chia. Sự quan tâm, đồng hành của tổ chức Công đoàn và đồng nghiệp còn là điểm tựa tinh thần, giúp NLĐ thêm niềm tin, an tâm làm việc và gắn bó với doanh nghiệp.

Từ những việc làm xuất phát bằng sự chân thành, hành trình thiện nguyện của cán bộ Công đoàn, công nhân góp phần lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng. Đó cũng là minh chứng cho thấy lòng nhân ái không nhất thiết bắt đầu từ những điều lớn lao mà được vun đắp từ chính sự quan tâm, sẻ chia trong cuộc sống hằng ngày.

Không chỉ chăm lo cho NLĐ, chị Hoa còn tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện trên địa bàn thành phố, hướng đến những người yếu thế trong cộng đồng. Chị cùng các thành viên tổ chức thăm hỏi, trao quà tại các cơ sở nuôi dưỡng người cao tuổi neo đơn, mái ấm chăm sóc trẻ mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi... Những phần quà là nhu yếu phẩm, bữa cơm nghĩa tình được trao tận tay người nhận, góp phần sẻ chia những khó khăn, cô đơn trong cuộc sống.

Để duy trì các hoạt động này, chị Hoa tích cực vận động nguồn quỹ hỗ trợ, kết nối các nhà hảo tâm và phát huy tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, NLĐ. Sự đồng lòng của tập thể là yếu tố quan trọng giúp các chương trình thiện nguyện đến đúng những hoàn cảnh cần được sẻ chia.

Lan tỏa yêu thương từ những việc làm bình dị

Không giàu có về vật chất, nhưng bằng sự đồng cảm và tinh thần sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn hơn mình, anh Nguyễn Đức Hưng, công nhân Công ty TNHH Chang Shin Việt Nam (phường Tân Triều) đã chắt chiu từng đồng lương ít ỏi, bền bỉ tham gia các hoạt động thiện nguyện, kết nối những tấm lòng nhân ái để hỗ trợ những mảnh đời khó khăn. Việc làm của anh góp phần lan tỏa yêu thương, tiếp thêm sự sẻ chia cho những người kém may mắn trong xã hội.

Theo chân anh Hưng trong một buổi tối đầu tháng 9 vừa qua, khi anh đi tặng quà người lao động tự do có hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi cảm nhận rõ hơn ý nghĩa những việc làm nhân văn mà anh bền bỉ thực hiện suốt nhiều năm qua. Bên cạnh thăm hỏi, tận tay trao bánh, sữa, nước uống và những phần quà thiết thực cho NLĐ nghèo, người mưu sinh về đêm, anh còn dành cho họ những cái bắt tay động viên cùng sự gần gũi, thân thiện, giúp người nhận cảm thấy ấm lòng.

Ông Lê Văn Sỹ, người bán vé số dạo tại phường Tam Hiệp, một trong những người nhận quà từ nhóm thiện nguyện của anh Hưng chia sẻ: Công việc lao động tự do vốn vất vả, nhất là khi phải mưu sinh về đêm. Vì vậy, những phần bánh, sữa và thực phẩm được trao tặng không chỉ giúp tôi có thêm đồ ăn, thức uống mà còn mang lại niềm vui, sự ấm lòng khi nhận được sự quan tâm từ cộng đồng. Đây là nguồn động viên ý nghĩa, tiếp thêm động lực để tôi vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Chia sẻ về hành trình thiện nguyện, anh Hưng cho biết: Bản thân cũng là công nhân bình thường. Tuy nhiên, khi chứng kiến đồng nghiệp mắc bệnh hiểm nghèo, những gia đình gặp khó khăn hay những phận đời cần được giúp đỡ, anh luôn trăn trở và mong muốn góp sức để sẻ chia. Từ suy nghĩ đó, anh kết nối công nhân, mạnh thường quân để kịp thời hỗ trợ những trường hợp khó khăn. Anh còn xây dựng, phát triển hoạt động thiện nguyện thông qua trang cộng đồng “Công nhân có gì vui”, qua đó kết nối những tấm lòng và lan tỏa yêu thương.

Để giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh hơn, anh Hưng còn tham gia Đội tình nguyện Chang Shin, hỗ trợ sửa chữa nhà cửa, giúp đồng nghiệp ổn định nơi ở. Anh cũng nhiệt tình hưởng ứng các phong trào do Công đoàn phát động, góp sức chăm lo, hỗ trợ NLĐ bằng những việc làm thiết thực. Nụ cười, niềm vui và những chuyển biến tích cực của người được giúp đỡ chính là động lực để anh tiếp tục hành trình thiện nguyện, lan tỏa yêu thương trong cộng đồng.

“Giá trị của hoạt động thiện nguyện không nằm ở số tiền hay vật phẩm trao tặng mà ở sự quan tâm, động viên dành cho những người đang gặp khó khăn. Điều đáng quý trong hành trình ấy còn là sự đồng hành của đông đảo công nhân, mạnh thường quân và những người cùng chung mong muốn làm việc tốt” - anh Hưng bày tỏ.