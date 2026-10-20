Lan tỏa yêu thương từ những gian hàng 'Áo dài 0 đồng'

Chi hội Phụ nữ tổ dân phố Bích Hà (phường Điện Bàn Bắc) triển khai mô hình “Áo dài 0 đồng”. Ảnh: NGỌC QUỐC

Lan tỏa giá trị nhân văn

Áo dài từ lâu đã trở thành biểu tượng gắn liền với hình ảnh người phụ nữ Việt Nam, tôn lên vẻ đẹp thanh lịch, dịu dàng và niềm tự hào dân tộc. Dù vậy, không phải ai cũng có điều kiện sở hữu cho mình một bộ áo dài. Từ đó, Chi hội Phụ nữ tổ dân phố Bích Hà (phường Điện Bàn Bắc) triển khai mô hình “Áo dài 0 đồng” nhằm dành tặng cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Trước ngày diễn ra sự kiện, Ban tổ chức vận động cán bộ, hội viên cùng người dân đóng góp những bộ áo dài còn mới hoặc sử dụng tốt. Nhờ đó, chi hội tiếp nhận hơn 100 bộ áo dài đa dạng về sắc màu và kiểu dáng.

Toàn bộ trang phục được giặt sạch, ủi phẳng, xếp đặt chỉn chu tại nhà sinh hoạt cộng đồng. Ngày 18/10, không gian trưng bày chính thức mở cửa, trao tận tay những tà áo thắm tình đoàn kết đến các hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Hội viên phụ nữ tại tổ dân phố Bích Hà chọn những bộ áo dài ưng ý. Ảnh: NGỌC QUỐC

Gắn bó nhiều năm với bục giảng, chị Trịnh Thị Thanh Trúc (tổ dân phố Bích Hà) đã lựa chọn và cẩn thận giặt ủi 3 bộ áo dài để trao tặng.

Chị Trúc chia sẻ: “Đặc thù công việc giúp tôi sở hữu khá nhiều trang phục truyền thống. Thay vì cất giữ trong tủ, tôi muốn chia sẻ lại cho những người thật sự cần. Hy vọng việc làm nhỏ này sẽ lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng”.

Trong ngày tiếp nhận, bà Nguyễn Thị Hải (tổ dân phố Bích Hà) phấn khởi tự tay chọn bộ trang phục vừa vặn. “Tôi chọn được bộ áo dài còn khá mới do chị em đóng góp. Đây là món quà ý nghĩa để tôi mặc trong các dịp lễ, Tết quan trọng. Tôi rất biết ơn tấm lòng nhân ái của tập thể cán bộ hội”, bà Hải chia sẻ.

Mô hình “Áo dài 0 đồng” do Chi hội Phụ nữ tổ dân phố Bích Hà triển khai 2 năm qua đã tặng hơn 180 bộ cho phụ nữ khó khăn. Ảnh: NGỌC QUỐC

Tổ dân phố Bích Hà hiện nay được hợp nhất từ 2 đơn vị cũ là Hà Đông và Bích Bắc. Trước đây, mô hình “Áo dài 0 đồng” đã được triển khai hiệu quả tại tổ dân phố Hà Đông.

Sau khi sáp nhập ranh giới hành chính, chương trình tiếp tục mở rộng quy mô cùng đối tượng thụ hưởng, mang lại niềm vui trọn vẹn cho phụ nữ nhân dịp kỷ niệm ngày truyền thống hội.

Bà Vũ Thị Định, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ tổ dân phố Bích Hà cho biết, đây là năm thứ 2 mô hình được duy trì và nhận được sự đồng thuận cao. Đến nay, chi hội đã tiếp nhận hơn 200 bộ áo dài và trao tặng gần 180 bộ cho phụ nữ có nhu cầu.

Bên cạnh hoạt động này, nhân dịp kỷ niệm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, chi hội còn triển khai chương trình “Nuôi heo đất giúp người nghèo”, thu về 3,4 triệu đồng để tạo nguồn quỹ thực hiện công tác an sinh xã hội thời gian tới.

[VIDEO] - Hội viên phụ nữ tham gia mô hình "Áo dài 0 đồng" do Chi hội Phụ nữ tổ dân phố Bích Hà (phường Điện Bàn Bắc) tổ chức:

Nhân rộng mô hình

Cũng trong dịp kỷ niệm 96 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Chi hội Phụ nữ 20 (phường Cẩm Lệ) lần đầu ra mắt mô hình “Áo dài yêu thương”.

Ngay đợt đầu khởi động, đơn vị đã tiếp nhận 50 bộ trang phục truyền thống do hội viên đóng góp. Trong đó, chị Lê Thị Hằng Ngân, nhóm trưởng Câu lạc bộ dân vũ Nắng Mai tặng 25 bộ; chị Phạm Thị Sinh (phường Cẩm Lệ) trao tặng 25 bộ.

Chị Phạm Thị Sinh chia sẻ: “Nắm bắt được thông tin, tôi nhận thấy đây là mô hình rất ý nghĩa. Tôi tặng 25 bộ áo dài mới với mong muốn giúp chị em có thêm trang phục đẹp để diện trong các dịp lễ, Tết và những sự kiện quan trọng, qua đó tôn vinh nét đẹp của phụ nữ Việt”.

Chi hội Phụ nữ 20 (phường Cẩm Lệ) tặng áo dài cho hội viên phụ nữ. Ảnh: NGỌC QUỐC

Trong ngày ra mắt, không khí tràn ngập niềm vui khi các hội viên có hoàn cảnh đặc biệt được trân trọng mời đến không gian trưng bày. Mỗi tà áo trao đi không đơn thuần là món quà vật chất mà còn chứa đựng hơi ấm tình thương, là nguồn động viên tinh thần cho chị em.

Bên cạnh đó, Chi hội Phụ nữ 20 còn trao 20 suất quà cho phụ nữ nghèo, đồng thời nhận đỡ đầu em Nguyễn Phúc An theo chương trình “Con nuôi của hội”, với mức hỗ trợ 6 triệu đồng/năm.

Chị Đào Thị Phượng, Chi hội phó Chi hội Phụ nữ 20 cho biết: “Chương trình ‘Áo dài yêu thương’ nhận được sự hưởng ứng, đồng lòng rất lớn từ hội viên và người dân. Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì mô hình lâu dài; đồng thời đẩy mạnh triển khai các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo phụ nữ yếu thế, trẻ em mồ côi tại địa phương trong thời gian tới”.

[VIDEO] - Chi hội Phụ nữ 20 (phường Cẩm Lệ) triển khai mô hình "Áo dài yêu thương":