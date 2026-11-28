Cán bộ, hội viên Hội Chữ thập đỏ phường Thanh Khê nấu “Bữa trưa yêu thương” cho các em nhỏ là nạn nhân chất độc da cam và có hoàn cảnh bất hạnh. Ảnh: XUÂN SƠN

“Bữa trưa yêu thương”

Bếp ăn thuộc Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và Trẻ em bất hạnh thành phố Đà Nẵng (cơ sở đường Nguyễn Văn Huề, phường Thanh Khê) trở nên rộn ràng hơn vào một buổi trưa tháng 11.

Tại đây, Hội Chữ thập đỏ phường Thanh Khê tổ chức chương trình “Bữa trưa yêu thương” cho gần 50 em tại trung tâm. Các em được thưởng thức những món ăn ngon miệng, từ tô bún bò nóng hổi đến phần trái cây tươi ngon - tất cả đều gửi gắm tình yêu thương, sự quan tâm và sẻ chia từ các cán bộ, hội viên Chữ thập đỏ.

Bên cạnh “Bữa trưa yêu thương”, Hội Chữ thập đỏ phường Thanh Khê còn triển khai nhiều hoạt động thiết thực khác như: diễn tập phòng ngừa thiên tai; trao 200 suất quà tặng hộ nghèo, học sinh khó khăn, người khuyết tật; tổ chức hiến máu nhân đạo; khám mắt miễn phí… với tổng kinh phí gần 200 triệu đồng.

Cán bộ, hội viên Hội Chữ thập đỏ phường Thanh Khê nấu “Bữa trưa yêu thương” cho các em nhỏ là nạn nhân chất độc da cam và có hoàn cảnh bất hạnh. Ảnh: XUÂN SƠN

Bà Dương Minh Thúy - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Thanh Khê chia sẻ, đây là chuỗi hoạt động hưởng ứng đợt thi đua cao điểm “80 ngày vì cộng đồng” tại Đà Nẵng, chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2026).

“Đợt thi đua là động lực để chúng tôi phát huy mạnh mẽ hơn tinh thần nhân đạo, thực hiện nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa hướng tới người yếu thế. Mong rằng các mô hình sẽ lan tỏa rộng rãi, tạo động lực kết nối thêm nhiều sự chung tay của xã hội với những mảnh đời khó khăn”, bà Thúy cho biết.

[VIDEO] - Ấm áp chương trình “Bữa trưa yêu thương”:

Những mái nhà nghĩa tình

Trước thời điểm mùa mưa bão, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hòa Khánh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng kịp thời bàn giao 2 công trình “Nhà Chữ thập đỏ” cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.

Tại tổ dân phố Tùng Sơn, các đơn vị đã bàn giao căn nhà được sửa chữa khang trang, kiên cố cho gia đình ông Nguyễn Luận (thương binh hạng 2/4).

Được biết, căn nhà của ông Luận xuống cấp từ lâu. Mỗi mùa mưa bão, gia đình ông luôn sống trong cảnh thấp thỏm lo âu khi hệ thống mái ngói, xà gồ, tôn và ống nước đều hư hỏng nặng.

Niềm vui của ông Nguyễn Luận (giữa) trong căn nhà vừa được Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hòa Khánh và các cấp Hội Chữ thập đỏ hỗ trợ sửa chữa khang trang. Ảnh: XUÂN SƠN

Vì thế, khi được hỗ trợ sửa chữa nhà, ông Luận không khỏi xúc động: “Cả nhà tôi luôn sợ cảnh đổ tường, sập mái hay tốc tôn mỗi mùa mưa bão. Nay căn nhà đã được sửa sang khang trang, chúng tôi yên tâm hơn và xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hòa Khánh cùng các cấp Hội Chữ thập đỏ”.

Cách đó không xa, gia đình ông Nguyễn Tín (trú tổ dân phố An Ngãi Tây 1) cũng được hỗ trợ xây mới căn nhà theo nguyện vọng, thay thế căn nhà cũ đã hư hỏng nặng.

Theo đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hòa Khánh, 2 căn nhà được hoàn thành sửa chữa, xây mới trong 25 ngày dù gặp thời tiết không thuận lợi. Tuy nhiên, các đơn vị đã nỗ lực thi công không chỉ bằng xi măng, sắt thép mà còn bằng cả trách nhiệm và tình cảm, giúp các hộ gia đình có mái ấm kiên cố vững vàng qua mùa mưa bão.

Lan tỏa tinh thần nhân ái

Từ những mô hình thiết thực trên, các xã, phường đã nỗ lực triển khai hiệu quả công tác bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế.

Theo Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng, các Hội Chữ thập đỏ xã, phường và đơn vị trực thuộc tại cơ sở đã thực hiện ít nhất 1 phần việc nhân ái tiêu biểu trong đợt thi đua cao điểm “80 ngày vì cộng đồng” tại Đà Nẵng, chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2026).

Đặc biệt, 100% cán bộ, hội viên, tình nguyện viên và thanh thiếu niên Chữ thập đỏ trên toàn thành phố Đà Nẵng đã đăng ký hưởng ứng, thực hiện các hành động nhân ái, việc làm tốt có ý nghĩa thiết thực.

Thành phố Đà Nẵng tiến hành khởi công xây dựng, sửa chữa 16 ngôi nhà Chữ thập đỏ và công trình vệ sinh nhân đạo trong đợt thi đua cao điểm. Ảnh: XUÂN SƠN

Trong đợt thi đua cao điểm, Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng cùng các cấp Hội triển khai đồng bộ các hoạt động trợ giúp nhân đạo với tổng giá trị hơn 16 tỷ đồng. Theo đó, tiến hành khởi công xây dựng, sửa chữa 16 ngôi nhà Chữ thập đỏ và công trình vệ sinh nhân đạo; tổ chức 83 lớp tập huấn nâng cao năng lực trong cộng đồng; trao tặng 11 hệ thống, thiết bị lọc nước sạch cho cộng đồng, trường học và các hộ gia đình khó khăn; thực hiện 30 đợt khám bệnh, tư vấn sức khỏe, khám mắt và cấp thuốc miễn phí. Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng

Ông Lê Tấn Minh - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng cho biết, hầu hết các chỉ tiêu thi đua đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, thể hiện quyết tâm cao của toàn hệ thống Hội.

Đặc biệt, phương thức hoạt động nhân đạo có nhiều đổi mới theo hướng bền vững, gắn kết chặt chẽ giữa trợ giúp cấp thiết trước mắt với nâng cao năng lực phòng ngừa thiên tai, chăm sóc sức khỏe và tạo sinh kế lâu dài cho người dân.