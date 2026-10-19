Lan tỏa yêu thương, tri ân nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10

Công an xã Xuân Phú thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Dịp này, cán bộ, hội viên Công an xã Quế Sơn Trung còn tổ chức dâng hương tại Di tích lịch sử nhà bà Lê Thị Sưu (thôn Lộc Thượng), thể hiện lòng thành kính, tri ân các thế hệ đi trước, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc gìn giữ, phát huy giá trị lịch sử quê hương.

Công an xã Quế Sơn Trung tặng quà cho các phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng với đó, Chi hội phụ nữ Công an xã Xuân Phú đến thăm hỏi, động viên và tặng quà 2 Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, cống hiến của các Mẹ cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Các hoạt động thiết thực góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, phát huy vai trò của phụ nữ Công an cơ sở trong công tác an sinh xã hội, giáo dục truyền thống, xây dựng hình ảnh người nữ chiến sĩ Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ.

Tấn Việt

Trao quà hỗ trợ nữ đoàn viên Công đoàn có hoàn cảnh khó khăn.

* Nhân kỷ niệm Ngày phụ nữ Việt Nam 20-10, ngay sau khi trao quyết định thành lập 11 Công đoàn cơ sở mới, Công đoàn phường Thanh Khê đã tổ chức trao hỗ trợ cho 36 nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, bị bệnh hiểm nghèo… mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng, với tổng kinh phí 36 triệu đồng. Những phần quà tuy không lớn về vật chất nhưng thể hiện sự quan tâm, chia sẻ kịp thời của tổ chức Công đoàn đối với đoàn viên, người lao động, đặc biệt là lao động nữ; góp phần động viên tinh thần, giúp chị em có thêm nghị lực vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và tiếp tục gắn bó với công việc.