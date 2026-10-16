Lan tỏa yêu thương, tiếp sức phụ nữ đơn thân vượt khó

Chương trình trao hỗ trợ phúc lợi cho phụ nữ đơn thân

Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 và hướng tới Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố Huế đã phối hợp với Tổ chức Children of Việt Nam trao 125 suất quà đến phụ nữ đơn thân có hoàn cảnh khó khăn tại hai phường Hóa Châu và Hương An, góp phần tiếp thêm niềm vui, nghị lực để các chị vươn lên trong cuộc sống.

Những phần quà nghĩa tình trước thềm ngày 20/10

Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, Hội LHPN thành phố Huế đã phối hợp với Tổ chức Children of Việt Nam (COV) tổ chức trao quà cho hội viên phụ nữ đơn thân có hoàn cảnh khó khăn tại hai phường Hóa Châu và Hương An.

Chương trình trao 125 suất quà, tổng trị giá 62,5 triệu đồng, dành cho những phụ nữ đang hưởng lợi từ dự án “Trao quyền cho Phụ nữ Đơn thân tại khu vực ven đô thành phố Huế” do COV tài trợ. Hoạt động diễn ra nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và 16 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10).

Chương trình trao hỗ trợ phúc lợi cho phụ nữ đơn thân tại phường Hương An

Chương trình trao hỗ trợ phúc lợi cho phụ nữ đơn thân tại phường Hoá Châu

Giá trị vật chất của mỗi phần quà tuy không lớn nhưng gửi gắm sự quan tâm, sẻ chia và động viên thiết thực. Trong những ngày hướng về phụ nữ Việt Nam, sự chăm lo kịp thời giúp các chị cảm nhận rõ hơn sự đồng hành của tổ chức Hội và cộng đồng, có thêm niềm vui, động lực vượt qua những nhọc nhằn thường nhật.

Điểm tựa cho phụ nữ đơn thân vươn lên

Tại chương trình, đồng chí Dương Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Huế, đã ân cần thăm hỏi, chia sẻ và động viên các hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Dương Thị Thu Thủy tặng quà và ân cần thăm hỏi, chia sẻ và động viên các hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Đằng sau mỗi phần quà là sự ghi nhận đối với những nỗ lực bền bỉ của phụ nữ đơn thân. Dù phải đối mặt với nhiều thiếu thốn, các chị vẫn kiên trì lao động, chăm lo gia đình và tìm cách phát triển kinh tế hộ, từng bước ổn định cuộc sống.

Chủ tịch Hội LHPN thành phố Huế khẳng định, tổ chức Hội sẽ tiếp tục là mái nhà chung, điểm tựa tin cậy của hội viên, đặc biệt là phụ nữ đơn thân và phụ nữ yếu thế. Sự đồng hành được thực hiện thông qua các chương trình hỗ trợ sinh kế, trao quà nghĩa tình và kết nối những nguồn lực xã hội hóa.

Kết nối nguồn lực, hướng đến an sinh bền vững

Chương trình cho thấy vai trò của sự phối hợp giữa tổ chức Hội và các đơn vị đồng hành trong chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Việc huy động nguồn lực xã hội hóa không chỉ bổ sung sự hỗ trợ thiết thực mà còn góp phần khơi dậy trách nhiệm cộng đồng, vun đắp tinh thần “Tương thân tương ái”, “Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Đằng sau mỗi phần quà là sự ghi nhận đối với những nỗ lực bền bỉ của phụ nữ đơn thân.

Đằng sau mỗi phần quà là sự ghi nhận đối với những nỗ lực bền bỉ của phụ nữ đơn thân.

Để những nghĩa cử nhân văn tạo ra giá trị lâu dài, hoạt động trao quà cần tiếp tục gắn với hỗ trợ sinh kế, nâng cao năng lực và kết nối cơ hội phát triển kinh tế cho phụ nữ. Khi sự sẻ chia trước mắt đi cùng những giải pháp giúp người dân chủ động vươn lên, công tác an sinh mới có thể phát huy hiệu quả bền vững.

Từ những phần quà trao trước thềm ngày 20/10, tinh thần đoàn kết và yêu thương tiếp tục được lan tỏa, góp phần xây dựng cộng đồng nhân ái, nơi phụ nữ khó khăn được quan tâm, đồng hành và có thêm cơ hội cải thiện cuộc sống bằng chính nỗ lực của mình./.